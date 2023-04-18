BTV Thu Uyên “Như chưa hề có cuộc chia ly” bất ngờ khoe ảnh cưới của ái nữ, nhan sắc xinh đẹp của cô dâu gây chú ý!

Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Thu Uyên chia sẻ: 'Con gái Hạnh Duyên đã đăng ký kết hôn năm 2019 và tổ chức đám cưới vào ngày 16/04'. Tuy nữ BTV không tiết lộ nhiều về cuộc sống của con gái nhưng Thu Uyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh ái nữ.

Ảnh cưới con gái Thu Uyên

Được biết, Hạnh Duyên là con gái của BTV Thu Uyên. Cô năm nay 32 tuổi, dịu dàng, xinh đẹp không thua kém một hot girl. Ngoài ra, Hạnh Duyên còn có tư duy phóng khoáng, rất hợp và hiểu mẹ. Trước đó, trên trang cá nhân, nữ MC chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” cũng có khoe ảnh con gái ngày còn nhỏ. Có thể thấy, Hạnh Duyên được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.