BTV Thu Uyên “Như chưa hề có cuộc chia ly” bất ngờ khoe ảnh cưới của ái nữ, nhan sắc xinh đẹp của cô dâu gây chú ý!

BTV Thu Uyên hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới của con gái Hạnh Duyên khiến khán giả trầm trồ.
- BTV Thu Uyên "Như chưa hề có cuộc chia ly" trở về cuộc sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60
- Điều ít biết về BTV Thu Uyên “Như chưa hề có cuộc chia ly”
Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Thu Uyên chia sẻ: 'Con gái Hạnh Duyên đã đăng ký kết hôn năm 2019 và tổ chức đám cưới vào ngày 16/04'. Tuy nữ BTV không tiết lộ nhiều về cuộc sống của con gái nhưng Thu Uyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh ái nữ.
Được biết, Hạnh Duyên là con gái của BTV Thu Uyên. Cô năm nay 32 tuổi, dịu dàng, xinh đẹp không thua kém một hot girl. Ngoài ra, Hạnh Duyên còn có tư duy phóng khoáng, rất hợp và hiểu mẹ. Trước đó, trên trang cá nhân, nữ MC chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” cũng có khoe ảnh con gái ngày còn nhỏ. Có thể thấy, Hạnh Duyên được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.
BTV Thu Uyên được biết đến với vai trò là một nữ MC dẫn các chương trình trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Cô khiến cho khán giả ấn tượng với chất giọng ấm áp, truyền cảm, mang lại cho người xem những cảm xúc chân thật và sâu lắng. Chương trình ''Như chưa hề có cuộc chia ly' có thể nó là chương trình thành công nhất của cô trong vai trò MC - BTV.
Cuộc sống hôn nhân của cô khá kín tiếng dù có một sự nghiệp rực rỡ. Ở tuổi U60, Thu Uyên vẫn gây ấn tượng bởi phong thái ung dung tự tại, hạnh phúc với cuộc sống làm vườn và chăm sóc gia đình phía sau màn ảnh nhỏ. Nhiều người cảm thấy thích thú khi cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vườn tược tự do tự tại lên Facebook cá nhân.