Thực hư chuyện MC 'Như chưa hề có cuộc chia ly' - Thu Uyên qua đời, có người còn gọi báo tin cho cả ba ruột

Hậu trường 31/05/2022 16:56

Mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước thông tin Thu Uyên - nữ MC của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã qua đời.

Trên trang cá nhân, Thu Uyên - MC thân quen của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã lên tiếng đính chính khi bị đồn qua đời: "Hôm qua giờ gần chục người hoảng hốt nhắn, gọi cho mình, nói vài câu rồi thở phào không giải thích. Có cô gọi cho ba mình chia buồn. Và vài bạn mình gửi cho cái tác nhân gây ra sự buồn cười trên. Tin vịt kiểu mình mới qua đời, mình đã được nghe chừng 7- 8 lần trong ba chục năm làm truyền hình, quen rồi. Chỉ ngại kẻ xấu nó trưng mình ra như dùng vịt con câu cá lóc thôi".

Đồng thời, nữ MC cũng trấn an mọi người: "Bạn bè yên tâm nhé ạ! Và đừng mở link hay vào website đưa tin làm gì, nhỡ đâu chúng nó cài virus. (Hình cũng xinh nhỉ ạ?)".

Thực hư chuyện MC 'Như chưa hề có cuộc chia ly' - Thu Uyên qua đời, có người còn gọi báo tin cho cả ba ruột - Ảnh 1
MC Thu Uyên đã lên tiếng đính chính khi bị đồn qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

MC Thu Uyên (tên đầy đủ Nguyễn Phạm Thu Uyên, sinh năm 1963) được biết đến như người trao gửi yêu thương, đồng hành cùng chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly suốt bao năm tháng. Nhờ sự tận tuỵ của cô và ekip, đã có biết bao con người trong cảnh khốn cùng đã được đoàn tụ cùng người thân. 

Cô bắt đầu công tác tại VTV từ năm 1989 và trải qua nhiều vị trí khác nhau trong đài. Suốt hơn 30 năm làm nghề, cô luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng và cảm phục từ khán giả.

Thực hư chuyện MC 'Như chưa hề có cuộc chia ly' - Thu Uyên qua đời, có người còn gọi báo tin cho cả ba ruột - Ảnh 2
Trước 'tai bay vạ gió' này, nữ MC phủ nhận để mọi người yên tâm - Ảnh: Internet

Phía sau màn ảnh nhỏ, ở tuổi U60, Thu Uyên vẫn gây ấn tượng bởi phong thái ung dung tự tại, hạnh phúc với cuộc sống làm vườn và chăm sóc gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vườn tược tự do tự tại lên Facebook cá nhân khiến nhiều người thích thú. 

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