Hôn nhân 5 năm vẫn ngọt ngào của 'cô dâu 62 tuổi lấy chồng kém 36 tuổi'

Cách đây khoảng 5 năm, đám cưới của cặp đôi lệch tuổi "vợ 62 tuổi, chồng 26 tuổi" Thu Sao - Hoa Cương gây xôn xao. Dù vướng đồn thổi cho rằng Hoa Cương lấy Thu Sao chỉ vì tiền nhưng đến nay cặp đôi vẫn hạnh phúc.

Mới đây, Hoa Cương và Thu Sao đã quay trở về quê nhà tại Cao Bằng. Dù đã kết hôn được 5 năm, thế nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau rất tình cảm, cuộc sống lãng mạn chẳng kém gì các cặp vợ chồng son. Đặc biệt chú rể trẻ Hoa Cương còn rất quan tâm đến vợ hơn 36 tuổi của mình, anh không ngần ngại gọi cô bằng biệt danh thân mật.

Hiện tại, cả hai vẫn đối xử với nhau rất tình cảm, cuộc sống lãng mạn chẳng kém gì các cặp vợ chồng son. Đặc biệt chú rể trẻ Hoa Cương còn rất quan tâm đến vợ hơn tuổi của mình, anh không ngần ngại gọi cô bằng biệt danh thân mật.

Đường vào tổ ấm mới của Hoa Cương và Thu Sao - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng bật mí thêm về dự định trang trí cho "tổ ấm nhỏ" của mình. Anh chàng Hoa Cương cho biết: "Mùa hè ở bên bờ suối cạnh nhà là không gian vô cùng tuyệt vời, cùng bạn bè về nhà ăn uống trò chuyện sẽ rất thư giãn, mát mẻ”.

Trong khi đó, Thu Sao lại phấn khởi khoe những bông hoa trong vườn mình và chồng tự tay chăm sóc. Có thể thấy, sau bao sóng gió, cặp đôi đã có được một cuộc sống viên mãn đúng như mong muốn, không bận tâm đến những lời bàn tán tiêu cực xung quanh.

Hiện tại, Thu Sao và Hoa Cương dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và buôn bán - Ảnh: Internet

“Bố mẹ chồng giờ có khi còn quý tôi hơn con gái ấy chứ! Tôi được bố mẹ chồng yêu quý nên cuộc sống êm ấm và rất hạnh phúc. Còn con cái của tôi vui lắm, bảo là mẹ sống với chú vui vẻ, hạnh phúc thế là con mãn nguyện rồi. Con út nhà tôi ở Dubai, mỗi lần gửi quà như dây chuyền, vòng lắc về tặng mẹ là tặng thêm cho Hoa Cương nữa”, Thu Sao nói về mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng.

Hiện tại, Thu Sao và Hoa Cương dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và buôn bán. Cặp đôi cũng cố gắng từng chút một để hoàn thiện ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Thời gian rảnh rỗi, đôi vợ chồng lại đi chơi và chụp ảnh sống ảo cùng nhau. Đặc biệt, vào dịp đặc biệt, chồng trẻ của Thu Sao lại chuẩn bị tỉ mỉ những món quà đặc biệt cho vợ.