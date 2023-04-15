Mẹ bầu 'cực chất' hóa thân thành Trư Bát Giới khiến dân tình trầm trồ

Cư dân mạng trầm trồ trước loạt ảnh của "mẹ bầu" Ngô Thị Hồng Tươi hóa thân thành nhân vật Trư Bát Giới trong phim Tây Du Ký.

Chị Ngô Thị Hồng Tươi (28 tuổi, quê Bình Phước) vốn đã ấp ủ mong muốn chụp một bộ ảnh bầu độc đáo. Vậy nên một lần vô tình nhìn thấy trênhịn trang web nước ngoài có người chụp bộ ảnh bầu hóa thân thành Trư Bát Giới ấn tượng quá, chị cũng tự mình mày mò lên ý tưởng và tìm thuê trang phục, thuê thợ trang điểm và thợ chụp ảnh để cho ra đời chùm ảnh gây bất ngờ trên mạng xã hội. Mẹ bầu đến từ Tân Bình (huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, chùm ảnh này được thực hiện khi chị mang thai con thứ 2 được hơn 7 tháng, tăng cân khá nhiều. Hiện chị đang bầu tháng thứ 8 và dự kiến sinh vào tháng 9 tới đây.

Phần bụng nhô ra tròn trịa của mẹ bầu khiến người ta nghĩ ngay đến nhân vật Trư Bát Giới - Ảnh: FBNV Với hình tượng Trư Bát Giới, bộ ảnh thể hiện khoảnh khắc vui nhộn, hóm hỉnh của mẹ bầu trên một cánh đồng. Bà mẹ sinh năm 94 cho biết bản thân đã phải đi chụp bộ ảnh từ 6h sáng, nên chỉ hơn 2 tiếng là đã có một bộ ảnh đẹp bởi ai cũng ủng hộ ý tưởng độc đáo này, từ nhiếp ảnh gia tới cả gia đình. Đồng thời, chị Tươi cho biết chị làm gì miễn không hại tới con, miễn mình cảm thấy thoải mái là được.

Theo đó, khi bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc về bức ảnh cho thấy chị Tươi như thể bị một con bò tấn công. Tuy nhiên, chị Tươi lý giải con bò đã được buộc dây cố định, căn bản không thể gây hại đến chị và thai nhi. Xem xong bộ ảnh, một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của chị Tươi - Ảnh: FBNV Với chiếc bụng bầu tròn trịa, chị Hồng Tươi chỉ cần khoác lên mình bộ trang phục đơn giản là đã khiến nhiều người thấy giống với bụng của Trư Bát Giới. Chùm ảnh độc đáo "có 1-0-2" với những biểu cảm hài hước, lạc quan yêu đời của mẹ bầu khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng

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