Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023?

Nhịp sống trẻ 15/04/2023 13:24

Miss World Vietnam là một trong những đấu trường nhan sắc lớn tại Việt Nam. Mới đây, cuộc thi đã khởi động trở lại thu hút nhiều sự chú ý của fan sắc đẹp.

Chiều ngày 29/3, Họp báo Khởi động Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trước thềm sơ khảo Miss World Vietnam 2023, trên Fanpage chính thức của cuộc thi đã thu hút nhiều sự quan tâm khi công bố những gương mặt thí sinh nổi bật, hứa hẹn lập thành tích cao trong cuộc thi.

Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023? - Ảnh 1
Bà trùm hoa hậu cùng TOP 3 Miss World Việt Nam 2023 - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong số các thí sinh được hé lộ, Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý mạnh bởi nhan sắc nổi bật và được nhận xét có nét giống với nữ ca sĩ Miu Lê. Trước khi tham gia dự thi Miss World Vietnam 2023, cô nàng từng đạt nhiều thành tích sắc đẹp đáng chú ý như: Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022 và Đại sứ AIESEC 2022.

Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023? - Ảnh 2
Ý Nhi được đánh giá có nét giống ca sĩ Miu Lê - Ảnh: Internet

Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023? - Ảnh 3

Thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi - 2002 - Bình ĐịnhẢnh: Internet

Trước đó, khoảng tháng 7/2020, trên mạng xã hội cũng từng một phen "dậy sóng" bởi khoảnh khắc xinh đẹp rạng rỡ của Ý Nhi trong lễ bế giảng. Dù chỉ chụp ở góc nghiêng nhưng gương mặt được nhận xét đẹp tựa như nữ thần. Sau vài ngày bức ảnh được đăng tải đã thu hút hơn 20.000 lượt yêu thích. Được biết, bức ảnh chỉ là do nhiếp ảnh Đào Duy Nguyên (Nguyên Canon) quê Bình Định vô tình chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023? - Ảnh 4
Bức ảnh góc nghiêng trên MXH của Ý Nhi - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nữ sinh ngày nào còn gây ấn tượng bởi chiều cao khủng là 1m75. Ngoài ra, trong thời gian còn ngồi ghế nhà trường, cô nàng rất sôi nổi trong các hoạt động, phong trào của trường. Trong cuộc thi năm nay, Ý Nhi được fan sắc đẹp dự đoán sẽ là một trong những gương mặt tiềm năng và là đối thủ đáng gờm của các thí sinh khác.

Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023? - Ảnh 5
Góc chính diện nổi bật của Ý Nhi - Ảnh: Internet
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