Fan sắc đẹp 'sốt rần rần' với thí sinh được nhận xét là 'bản sao' Miu Lê tại cuộc thi Miss World 2023?

Chiều ngày 29/3, Họp báo Khởi động Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trước thềm sơ khảo Miss World Vietnam 2023, trên Fanpage chính thức của cuộc thi đã thu hút nhiều sự quan tâm khi công bố những gương mặt thí sinh nổi bật, hứa hẹn lập thành tích cao trong cuộc thi.

Bà trùm hoa hậu cùng TOP 3 Miss World Việt Nam 2023 - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong số các thí sinh được hé lộ, Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý mạnh bởi nhan sắc nổi bật và được nhận xét có nét giống với nữ ca sĩ Miu Lê. Trước khi tham gia dự thi Miss World Vietnam 2023, cô nàng từng đạt nhiều thành tích sắc đẹp đáng chú ý như: Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022 và Đại sứ AIESEC 2022.