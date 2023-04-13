Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của "Chiến Thần" Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày

Nhịp sống trẻ 13/04/2023 16:59

Nhóm Antifan Võ Hà Linh "nhanh như chớp" đã chạm mốc 100 nghìn thành viên tham gia sau những ồn ào dạo gần đây.

Những ngày qua, sự kiện livestream bán hàng "dọn kho" của chiến thần Hà Linh đang trở thành tiêu điểm bàn luận sôi nổi trong dư luận, đặc biệt là giới kinh doanh.  

Trước làn sóng phản ứng này, Hà Linh đã nhanh chóng lên tiếng giải thích trên trang Facebook cá nhân, đồng thời chia sẻ thông tin từ nhãn hàng. Tuy nhiên, rất nhiều người đã tràn vào trang Facebook của nhãn hàng và để lại phản ứng bày tỏ sự phẫn nộ.

Sau phiên livestream ồn ào ngày 04/04/2023 của Võ Hà Linh, một số bộ phận của cư dân mạng đã đồng loạt kêu gọi tẩy chay "chiến thần review". Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều hội nhóm antifan Hà Linh đã xuất hiện trên nền tảng xã hội Facebook. Được biết, nhóm Antifan đông nhất của Võ Hà Linh được lập vào ngày 8/04/2023 và chỉ sau 5 ngày nhóm anti nhanh chóng chạm tới 100 nghìn người tham gia. 

Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 1
Nhóm Antifan Võ Hà Linh chạm mốc 100 nghìn thành viên

Sau khi lùm xùm với livestream "dọn kho" mỹ phẩm Hoa Linh, cô còn bị một quán ăn tại Hà Nội "phong sát", tuyên bố cẩm cửa Võ Hà Linh đến quán của mình sau khi xem nữ Tiktoker oanh tạc hàng loại quán ăn, điển hình là quán ăn của Trường Giang.

Đến thời điểm hiện tại, khi nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng và những nhóm antifan như trên, Hà Linh đã nhanh chóng lên video xin lỗi mọi người và thông báo tạm dừng việc review quán ăn.

Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 2
Võ Hà Linh làm video xin lỗi

Có thể thấy bên dưới video xin lỗi, có rất nhiều bình luận để lại thể hiện sự động viên cũng như an ủi Hà Linh và mong muốn cô sẽ cải thiện, tiếp tục cho ra những video có nội dung chất lượng hơn.

Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 3
Những bình luận an ủi Võ Hà Linh
Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 4
Những bình luận an ủi Võ Hà Linh

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, nhóm antifan của "Chiến Thần Review" vẫn tiếp tục có chiều hướng tăng và thể hiện sự không hài lòng đối với Võ Hà Linh qua những bài viết. 

Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 5
Bài viết của thành viên trong nhóm Antifan
Hot như sao Vbiz, nhóm antifan của 'Chiến Thần' Hà Linh chậm mốc 100 nghìn thành viên chỉ sau 5 ngày - Ảnh 6
Bài viết của thành viên trong nhóm Antifan
Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì "khôn mồm"

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì "khôn mồm"

Sau khi bị lập nhóm antifan với số lượng thành viên 'khủng', mới đây Võ Hà Linh bị một quán ăn tại Hà Nội thông báo cấm cửa vì thái độ review trước đó.

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