Võ Hà Linh thanh minh khi nhận loạt chỉ trích 'đạp đổ bát cơm' của hội kinh doanh truyền thống

Nhịp sống trẻ 05/04/2023 14:22

Ồn ào giữa TikToker Võ Hà Linh cùng Dược phẩm Hoa Linh với cư dân mạng hiện đang nhận về nhiều sự quan tâm.

 

Ngoài ồn ào sản phẩm chai dầu gội "bán phá giá" , nhiều người còn chú ý đến chia sẻ của nữ YouTuber về chuyện bán hàng livestream là “đạp đổ bát cơm” của kinh doanh truyền thống.

Theo đó, Hà Linh cho biết, bán hàng livestream là một bước chuyển mình theo xu hướng. Nữ TikToker này cho biết: “Hiện nay mọi người có thể thấy hầu hết chợ truyền thống, thậm chí trung tâm thương mại đều có tình trạng bán ế ẩm, thậm chí đóng cửa hàng vì chi phí thuê mặt bằng quá đắt. Linh hiểu điều đó vì mẹ Linh cũng là một người buôn bán truyền thống. Cá nhân Linh khi chuyển mình đến bước livestream này cũng mới chỉ livestream một lần thôi nên để nói tình trạng buôn bán ế ẩm là do Linh thì không chính xác” - cô nói.

Võ Hà Linh thanh minh khi nhận loạt chỉ trích 'đạp đổ bát cơm' của hội kinh doanh truyền thống - Ảnh 1
Võ Hà Linh lên tiếng chuyện bán hàng livestream là “đạp đổ bát cơm” của kinh doanh truyền thống - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô cũng giải thích điểm lợi của mua sắm online như chỉ ở nhà, không phải di chuyển, mua hàng với nhiều ưu đãi, được miễn phí vận chuyển... là lý do khiến nhiều người thay đổi thói quen mua sắm. Vì vậy mà cô phải thay đổi: “Nếu như Linh không tiến lên, chúng ta không tiến lên thì sẽ bị tụt lại phía sau, sẽ bị đào thải”.

Đoạn chia sẻ trên livestream của Hà Linh sau đó đã được một số TikToker đăng tải lại. Có người đồng tình với quan điểm của “chiến thần review” nhưng cũng rất nhiều bình luận cho rằng cô đang điều hướng vấn đề, cố tình bỏ qua chuyện phá giá. Bởi lẽ lý do khiến dân tình phản đối là ở giá cả, không phải chuyện hình thức buôn bán truyền thống hay livestream.

Võ Hà Linh thanh minh khi nhận loạt chỉ trích 'đạp đổ bát cơm' của hội kinh doanh truyền thống - Ảnh 2
 Hà Linh đã đăng một video thông báo sự kiện phát sóng trực tiếp (livestream) chương trình bán hàng cho một số nhãn hàng sẽ diễn ra vào ngày 4/4 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 3/4, trang Tiktok Võ Hà Linh Official của tiktoker Hà Linh đã đăng một video thông báo sự kiện phát sóng trực tiếp (livestream) chương trình bán hàng cho một số nhãn hàng sẽ diễn ra vào ngày 4/4.

Đáng chú ý, ngay ở đầu video, Hà Linh nhấn mạnh một chương trình “chưa từng có” với nhãn hàng Nguyên Xuân của công ty Dược phẩm Hoa Linh, trong đó nhãn Dầu gội Nguyên Xuân xanh Hoa Linh sẽ được bán trong livestream với giá 18.000 đồng, Dầu gội Nguyên Xuân nâu Hoa Linh sẽ được bán với giá 11.000 đồng. Tuy nhiên, sản phẩm Dầu gội Nguyên Xuân xanh hiện đang được bán tại nhà thuốc với giá 76.000 đồng, sản phẩm Dầu gội Nguyên Xuân nâu giá 71.000 đồng. Chính vì thế, giá bán mà tiktoker Hà Linh đưa ra thực sự hấp dẫn người tiêu dùng và hứa hẹn một buổi bán hàng trực tuyến bùng nổ.

Vào ngày 5/4 mới đây, Dược phẩm Hoa Linh - đơn vị đứng sau sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân đồng thời là nhãn hàng hợp tác trực tiếp với cô "idol tóp tóp" tạo ra hiểu lầm về việc "phá giá" đã có lời xin lỗi chính thức gửi đến: Nhà thuốc, nhà phân phối và khách hàng. 

Theo như chia sẻ trong tâm thư, Dược phẩm Hoa Linh nhận trách nhiệm cho sự thiết sót của mình, cụ thể là trong việc triển khai của công ty chưa chặt chẽ, từ đó dẫn đến những thông tin gây ảnh hưởng tới các kênh phân phối truyền thống.

Nhãn hàng nhấn mạnh thêm rằng khi thực hiện chương trình livestream kết hợp với KOC, chỉ có một mục đích duy nhất là tiếp cận và tăng nhận diện của người tiêu dùng về thương hiệu dầu gội Nguyên Xuân và các sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh. Từ đó mong muốn mở rộng thêm nhu cầu của thị trường trong tương lai. Đặc biệt, không có hiện tượng "bán phá giá" mà chỉ có deal bán các combo sản phẩm với mức giá ưu đãi hơn so với thông thường. Và số lượng sản phẩm bán có hạn, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 20 phút). 

Thương hiệu khẳng định rằng, luôn trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ, hợp tác với các kênh bán hàng truyền thống. Đồng thời cam kết rằng các kênh bán hàng truyền thống luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng từ trước đến nay và trong tương lai đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Dược phẩm Hoa Linh chính thức lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm thuê 'chiến thần TikTok' Võ Hà Linh bán dầu gội 'sale sập sàn'

Dược phẩm Hoa Linh chính thức lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm thuê 'chiến thần TikTok' Võ Hà Linh bán dầu gội 'sale sập sàn'

Mới đây, trang fanpage chính thức của Dược phẩm Hoa Linh đã đăng tâm thư xin lỗi chân thành tới nhà thuốc và các nhà phân phối sản phẩm.

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Từ khóa:   Võ Hà Linh youtuber Võ Hà Linh Tiktoker Võ Hà Linh

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