“Em làm lỗi toàn bộ hệ thống Tik Tok Shop của Malaysia, Thái Lan,... nói chung toàn bộ Đông Nam Á. Vì traffic đẩy về livestream của em quá lớn… Toàn bộ Đông Nam Á hiện nay đang bị lag bởi livestream của Hà Linh. Thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng” - Hà Linh liên tục nói.

Vào tối ngày 4/4 vừa qua, Võ Hà Linh gây chú ý khi tổ chức livestream bán sản phẩm từ 4 nhà máy khác nhau. Cụ thể, ngay trên sóng trực tiếp, cô cho rằng đây là lỗi hệ thống TikTok Shop Đông Nam Á, khiến nhiều người không đặt hàng được.

Nhưng không dừng lại ở lỗi ngay thời điểm đó, sau buổi bán hàng online của Hà Linh, Facebook 1,7 triệu người theo dõi của cô đã nhận về những lời than phiền từ cư dân mạng. Theo đó, nhiều người cho biết Võ Hà Linh review dầu gội T. và tuyên bố đã lên sản phẩm trong giỏ hàng với "giá hời" nhưng thực tế thì không hề có.

“Thật sự chị Linh nên làm việc lại với nhãn hàng T. khi không hề deal gội xả ủ trong giỏ hàng. Khi chị review về sản phẩm nào thì chị nên tự vào giỏ hàng check sản phẩm đó hoặc ekip nhiều người như vậy cũng phải check ạ. Rất nhiều bình luận liên tục nhưng không ai đọc, và nhãn hàng không hề lên sản phẩm như chị nói, em chụp màn hình thời gian rất rõ ràng ạ. Sản phẩm là không lên ạ, còn có lên mà hết thì sản phẩm sẽ bị tô đen ghi "đã bán hết" - một bình luận của khách hàng phản hồi về tình trạng mua bán bát nháo gửi đến Facebook Hà Linh.

Trước sự việc này, Hà Linh đã lý giải bằng chuyện tương tác quá lớn. “Chào bạn. Tối qua có mã gội xả tặng mặt nạ. Nhưng vì tương tác quá lớn nên khi ghim đã hết hàng ngay. Bên mình thực sự xin lỗi vì trải nghiệm không tốt. Tối qua thực sự tương tác quá lớn nên mới để xảy ra tình trạng quá tải này” - Võ Hà Linh giải thích.

Tuy nhiên đến sáng 5/4, không rõ vì lý do gì mà bình luận này không còn xuất hiện ở bài đăng của Hà Linh.

Nhiều người cho biết Võ Hà Linh review dầu gội T. và tuyên bố đã lên sản phẩm trong giỏ hàng với deal hời nhưng thực tế thì không hề có - Ảnh: FBNV

Trước đó, lùm xùm liên quan tới Công ty Dược phẩm Hoa Linh bắt nguồn từ video thông báo sự kiện bán hàng trực tuyến được đăng tải hôm 3/4 trên kênh TikTok của Võ Hà Linh - nữ YouTuber, TikToker được mệnh danh là ''chiến thần review'', là một người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Trong video, Hà Linh tuyên bố 2 sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh là dầu gội Nguyên Xuân màu xanh và màu nâu sẽ được bán với giá lần lượt là 18.000 đồng và 11.000 đồng. Ngay sau đó, cộng đồng các nhà thuốc - kênh phân phối chủ lực của Dược phẩm Hoa Linh ngay lập tức phản ứng dữ dội, bởi họ bỗng chốc bị khách hàng nghi ngờ ''thổi giá'' sản phẩm. Dầu gội Nguyên Xuân xanh và nâu đang được họ bán với giá lần lượt là 76.000 đồng và 71.000 đồng. Do đó, nhiều cư dân mạng đã tràn vào để xem giải thích.

Sau đó, Võ Hà Linh đính chính rằng Không có "dầu gội xanh 18 cành, dầu gội nâu 11 cành" nào ở đây cả. Thực tế, đây là hình thức mua combo khuyến mại mua 1 tặng 1 gồm dầu gội và kem đánh răng.