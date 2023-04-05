Dược phẩm Hoa Linh chính thức lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm thuê 'chiến thần TikTok' Võ Hà Linh bán dầu gội 'sale sập sàn'

Ngay sau đó, cả Hà Linh và Dược phẩm Hoa Linh nhận phải làn sóng phản đối từ cư dân mạng, đặc biệt là phía đại lý và nhà thuốc. Bởi lẽ họ bị khách hàng mắng vốn rằng bán giá quá cao. Dù cả 2 bên đã nhanh chóng đưa ra phản hồi rằng không có chuyện 18.000 hay 11.000 nhưng không thuyết phục được dân tình.

Trước đó, nhân dịp đại hội sale 4/4, Dược phẩm Hoa Linh đã kết hợp với Võ Hà Linh và có chia sẻ rằng sẽ có nhiều ưu đãi cực lớn dành cho dòng sản phẩm Dầu gội Nguyên Xuân. Nữ YouTuber này cho biết nhãn hàng Nguyên Xuân (thuộc Dược phẩm Hoa Linh), dầu gội đầu xanh chỉ 18.000, dầu gội đầu nâu chỉ 11.000. Trong khi đó, thực tế giá của sản phẩm này tại các kênh phân phối chính thức của hãng như: Shopee Mall, hiệu thuốc, đại lý bán lẻ... dao động từ 76.000-102.000.

Vào sáng ngày 5/4, Dược phẩm Hoa Linh bất ngờ nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên Google cùng những lời nhận xét mang tính công kích. Nhiều người còn giải thích mình đánh giá 1 sao vì không thích Hà Linh hoặc vì Hà Linh review. Một số đánh giá còn kèm theo những chỉ trích vô cùng nặng nề.

Trước đó fanpage Dược phẩm Hoa Linh trên Facebook cũng phải khoá bình luận để ngăn cản những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Vì cách đối phó này, nhiều người chuyển sang thả “phẫn nộ” trong các bài đăng của Hoa Linh.

Thư xin lỗi chính thức của Dược phẩm Hoa Linh dành cho nhà thuốc, nhà phân phối và khách hàng - Ảnh: FBNV

Đến trưa ngày 5/4, Dược phẩm Hoa Linh - đơn vị đứng sau sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân đồng thời là nhãn hàng hợp tác trực tiếp với cô "idol tóp tóp" tạo ra hiểu lầm về việc "phá giá" đã có lời xin lỗi chính thức gửi đến: Nhà thuốc, nhà phân phối và khách hàng.

Theo như chia sẻ trong tâm thư, Dược phẩm Hoa Linh nhận trách nhiệm cho sự thiết sót của mình, cụ thể là trong việc triển khai của công ty chưa chặt chẽ, từ đó dẫn đến những thông tin gây ảnh hưởng tới các kênh phân phối truyền thống.

Bên cạnh đó, nhãn hàng nhấn mạnh thêm rằng khi thực hiện chương trình livestream kết hợp với KOC, chỉ có một mục đích duy nhất là tiếp cận và tăng nhận diện của người tiêu dùng về thương hiệu dầu gội Nguyên Xuân và các sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh. Từ đó mong muốn mở rộng thêm nhu cầu của thị trường trong tương lai. Đặc biệt, không có hiện tượng "bán phá giá" mà chỉ có deal bán các combo sản phẩm với mức giá ưu đãi hơn so với thông thường. Và số lượng sản phẩm bán có hạn, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 20 phút).

Thương hiệu khẳng định rằng, luôn trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ, hợp tác với các kênh bán hàng truyền thống. Đồng thời cam kết rằng các kênh bán hàng truyền thống luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng từ trước đến nay và trong tương lai đối với hoạt động kinh doanh của công ty.