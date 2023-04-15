Lần đầu làm bố, Bùi Tiến Dũng lúc nào cũng nhớ con, không nỡ rời xa

Sau khi cậu nhóc Danil, con trai của Bùi Tiến Dùng với mẫu Tây Dianka chào đời, nhất cử nhất động của gia đình nhỏ Dũng đều được mọi người chú ý hơn.

Hiện tại, Danil mới được hơn 4 tuổi nhưng vì lý do công việc nên Bùi Tiến Dũng và Dianka đều có những ngày phải xa con, không thể ở bên cạnh cậu nhóc 24/24. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cặp đôi cũng cảm thấy nhớ con, dù chỉ xa một bước cũng không nỡ. Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng tâm sự: “Hai đứa mới bước ra khỏi cửa là đã thấy nhớ Danil”. Chính vì công việc bận rộn, không có thời gian để luôn luôn ở bên cạnh con nên mỗi khi có thời gian rảnh, cặp đôi đều dành hết cho con. Mỗi khoảnh khắc đặc biệt của Danil đều được Dianka và Bùi Tiến Dũng ghi lại như một kỷ niệm vô giá và khoe với người hâm mộ trong sự tự hào, vui sướng của một ông bố, bà mẹ khi nhìn thấy con lớn từng ngày.

Chính vì công việc bận rộn, không có thời gian để luôn luôn ở bên cạnh con nên mỗi khi có thời gian rảnh, cặp đôi đều dành hết cho con (Ảnh: IGNV) Mỗi khi có thời gian rảnh, Bùi Tiến Dũng đều cố gắng chăm sóc con thay vợ (Ảnh: IGNV) Cách đây không lâu, Bùi Tiến Dũng cũng đăng hình ảnh của Danil phổng phao trong bộ áo xanh cùng dòng chữ “I miss you”. Có thể thấy, Bùi Tiến Dũng và vợ vì bận rộn nên chỉ có thể ngắm nhìn con qua những bức hình để vơi đi nỗi nhớ. Cặp đôi cũng rất tinh tế, muốn giữ sự riêng tư cho con nên tất cả những bức hình của Danil đều được che kín diện mạo, không công khai trên mạng xã hội. Tuy vậy, thông qua những bức hình, có thể thấy Danil đã lớn phổng phao, trộm vía bụ bẫm hơn rất nhiều. Tóc của cậu nhóc cũng đã bắt đầu mọc, có màu nâu vàng giống như của mẹ Dianka. Cậu nhóc được bố mẹ dành cho những gì tuyệt vời nhất. (Ảnh: IG Dũng Bùi Tiến) Cậu nhóc Danil chính là fan lớn nhất, trung thành nhất của Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: IG Dianka Zakhidova) Lần đầu làm bố nên Bùi Tiến Dũng luôn tranh thủ thời gian bên con, giúp đỡ vợ. Mỗi khi trở về nhà, anh luôn là người đảm nhận nhiệm vụ cho ăn, dỗ cậu nhóc ngủ để Dianka có thời gian nghỉ ngơi. Bùi Tiến Dũng cũng thường xuyên cùng con ê a tập nói để giúp cậu nhóc có thể sớm gọi những tiếng “bố”, “mẹ” đầu tiên.

Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của chân dài người Ukraine. Cặp trai tài gái sắc trải qua nhiều thử thách trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 22/5/2022. Hai từng có thời gian yêu xa khi Dianka hai lần về Ukraine thăm gia đình nhưng vẫn duy trì được tình cảm.

Ngày 28/11/2022, thủ môn Bùi Tiến Dũng vui mừng thông báo vợ mẫu Tây đã hạ sinh con trai đầu lòng (Ảnh: IGNV)

Bùi Tiến Dũng luôn chăm sóc chu đáo cho vợ con. Anh không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt mỗi khi chụp hình với cả hai - Ảnh: (Ảnh: IGNV) Dianka khi ở nhà chăm con trai (Ảnh: IG Dianka Zakhidova) Không giống hầu hết các mẹ bỉm sữa khác, Dianka sau khi sinh con đã nhanh chóng tập luyện lấy lại vóc dáng và trở lại với nghề người mẫu. Cô thường đi xa nhà theo các sự kiện thời trang. Và mỗi khi kết thúc công việc, nàng WAG lại vội vã trở về vì quá nhớ con trai và không khí gia đình ấm áp. Bùi Tiến Dũng là người ủng hộ vợ mẫu Tây theo đuổi đam mê với sàn catwalk. Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải lên mạng xã hội video ghi lại cảnh vợ anh - Dianka Zakhidova - đang học nói tiếng Việt. Cô có vừa nghe audio vừa đọc theo những câu cơ bản như: "Tôi năm nay 27 tuổi", "Anh ấy làm việc rất tốt. Em gái tôi đang học ở trường trung học phổ thông. Còn tôi tên là Hà, 22 tuổi, y tá tương lai"... Dianka bù đầu học tiếng Việt, khác hẳn hình ảnh nóng bỏng, phóng khoáng khi ra ngoài (Ảnh: IG Dianka Zakhidova) Có thể thấy Dianka vẫn chưa nói được thành thạo mà vẫn đang ở bước học phát âm các từ và nối thành câu. Phát âm tiếng Việt của bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn chưa chuẩn mà vẫn mang thanh điệu của người nước ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực học tiếng Việt của Dianka đáng được trân trọng. Không chỉ Tiến Dũng, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận khen cho tinh thần học hỏi của nàng WAGs ngoại quốc. Nhiều người bày tỏ sự mến mộ với tình cảm của cặp đôi Tiến Dũng - Dianka khi họ đã cùng nhau vượt qua những khác biệt văn hoá, ngôn ngữ để vun đắp tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trở lại sàn diễn sau 5 tháng sinh con, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ vóc dáng thật trong clip hậu trường diện bikini Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Dianka chia sẻ loạt video hậu trường một buổi chụp ảnh với hai concept khác nhau, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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