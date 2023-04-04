Theo đó, nhân dịp đại hội sale 4/4, Dược phẩm Hoa Linh đã kết hợp với "chiến thần tóp tóp" nổi tiếng bậc nhất - Hà Linh và có chia sẻ rằng sẽ có nhiều ưu đãi cực lớn dành cho dòng sản phẩm Dầu gội Nguyên Xuân. Mức giá cũng được công khai, cụ thể như sau:

Có thể nói, đây là mức giá rẻ đến giật mình cho một sản phẩm mỹ phẩm nói chung chứ không riêng gì mặt hàng dầu gội.

Chiến thần tóp tóp nổi tiếng được Dược phẩm Hoa Linh thuê bán hàng trực tiếp tại kho. Ảnh: Internet

Những tưởng chương trình sẽ thu hút được sự ủng hộ của đông đảo người xem, thế nhưng thực tế lại khác xa. Chỉ sau vài tiếng, chiến dịch này đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ phía khán giả, đặc biệt là nhóm đông các nhà phân phối, đại lý, hiệu thuốc - cũng kinh doanh dòng sản phẩm này.

Trên mạng xã hội, trong các group buôn bán, không khó nhận ra có rất nhiều bài đăng búc xúc của dân tình về chương trình ưu đãi giá rẻ giật mình mà Dược phẩm Hoa Linh mang đến. Thậm chí, về phía các hiệu thuốc, họ cảm thấy "tổn thương" như thể bị chính nhãn hàng "phản bội".

Các nhà phân phối của Dược phẩm Hoa Linh đồng lọat bày tỏ sự bức xúc. Ảnh: Internet

Theo ý kiến của các đơn vị phân phối, với mức giá chỉ từ 11.000 - 18.000 đồng cho một sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân được bán trên kênh TikTok shop của "chiến thần livestream" nổi tiếng, các nhà thuốc, đại lý khác có thể bị khách hàng ''ngó lơ'' vì giá bán hiện tại cao hơn hẳn. Trong nguyên tắc kinh doanh, bán phá giá vốn là điều tối kị. Ấy thế mà ở đây, chính thương hiệu lại đang tự tay thực hiện điều đó.

Thuê “chiến thần tóp tóp” bán phá giá chai dầu gội từ 71k xuống 18k, nhãn Dược phẩm nổi tiếng nhận chỉ trích của dân tình - Ảnh 1.

Trước cơn thịnh nộ của cư dân mạng, mới đây Dược phẩm Hoa Linh đã chính thức lên tiếng giải thích về nội dung chương trình livestream của mình. Theo bài đăng được chia sẻ trên trang fanpage chính thức của thương hiệu, Hoa Linh cho biết những sản phẩm được bán với giá 11.000 - 18.000 có số lượng giới hạn và chương trình ưu đãi ''sốc'' này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn với mục tiêu là giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Tiếp đó, hãng tiếp tục trấn an khách hàng và hy vọng vẫn nhận được sự quan tâm của khách hàng trong thời gian tới.

Giá bán của sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân hiện đang gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự giải thích đến từ Dược phẩm Hoa Linh dường như không đủ để xoa dịu lòng người. Bài đăng bị người dùng Facebook đồng loạt thả biểu tượng giận dữ thay cho lời chỉ trích. Và hiện fanpage của thương hiệu đang tạm khóa chế độ bình luận trước sự tấn công dữ dội của netizen.

Trước đó, cụ thể là ngày 15/3, "chiến thần" Hà Linh đã có buổi livestream bán hàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình trên nền tảng TikTok. Vì là lần đầu sử dụng nền tảng TikTok bán hàng nên Hà Linh còn khá bỡ ngỡ, nhưng rồi mọi thứ từ từ đi vào ổn định cũng là lúc hơn 50.000 người xem livestream liên tục "chốt đơn".

Trước đó, Hà Linh khiến nhiều người trầm trồ vì bán hàng quá xuất sắc. Ảnh: Internet

Cháy hàng trên mọi mặt trận, Võ Hà Linh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đêm qua. Cô trở thành người live bá hàng trên TikTok lần đầu tiên đã đạt 80.000 "mắt" xem, 11 triệu tim.

Chưa rõ cụ thể tổng số lượng đơn bán ra là bao nhiêu nhưng theo lời chủ tóp thì hơn 1 giờ đồng hồ, Hà Linh đã bán sạch hàng sản xuất từ 3 nhà máy.