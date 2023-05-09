‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê

Thanh Nhã là một trong số ít cầu thủ tạo được sự thu hút từ trong sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường.

Thời gian gần đây, những tin tức về SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia trở nên cực kỳ thu hút công chúng. Các vận động viên đến từ Việt Nam đã mang về những thành tích vô cùng ấn tượng. Trong đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng, giành lợi thế lớn trong bảng xếp hạng cũng như có tấm vé vào vòng bán kết. Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32 - Ảnh: Internet Song song với thành tích thi đấu ấn tượng, những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng luôn được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi không chỉ cuốn hút trong những khoảnh khắc trên sân bóng, ngoài đời, nhiều nữ cầu thủ còn sở hữu ngoại hình rạng rỡ. Trong đó, phải nhắc đến Thanh Nhã - tiền vệ sinh năm 2001 với nhan sắc không thua kém gì hot girl.

Thanh Nhã sở hữu nhan sắc rạng rỡ Cách đây không lâu, ở phút 90+1, Thanh Nhã có cú sút rất xa bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 5-1 cho tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Nepal vào tối ngày 5/4 tại vòng loại Olympic 2024. Trận đấu nhiều cảm xúc và thăng hoa của nữ tiền đạo và đồng đội khiến khán giả nước nhà vỡ òa. Được biết, trên sân bóng, Thanh Nhã luôn được ban huấn luyện đánh giá cao với kỹ năng vượt trội, có thể lực tốt và những pha bứt tốc gây chú ý bên phía cánh phải. Vừa qua, nữ cầu thủ cũng ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều lợi thế.

Trên sân cỏ, Thanh Nhã là 1 cầu thủ được đánh giá rất cao - Ảnh: Internet Trên sân cỏ máu lửa và nhiệt huyết bao nhiêu thì ngoài đời Thanh Nhã lại dịu dàng, nữ tính bấy nhiêu. Cô nàng được mệnh danh là hot girl tuyển nữ. Dường như nắng, gió trên sân tập cũng không làm cho nhan sắc của cô nàng bị "lung lay, Thanh Nhã vẫn sở hữu làn da trắng mịn. Mới đây, cô nàng còn khoe loạt ảnh check-in tại sân ngay dưới trời nắng và nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thanh Nhã "thả dáng" dưới cái nắng chói chang tại Campuchia Không chỉ sở hữu gương mặt tươi tắn, vui vẻ có phần “nhí nhố” Thanh Nhã còn khiến nhiều người thích thú chiều cao tốt và ngoại hình cực nổi bật. Nhan sắc xinh đẹp cùng kỹ năng đá bóng tuyệt vời, nên không quá bất ngờ khi nhiều người gọi cô nàng là "em gái quốc dân". Ngoài ra, Thanh Nhã còn sở hữu "vũ khí" lợi hại, cực kỳ hút mắt người xem chính là "vòng eo con kiến". Thanh Nhã cũng thường xuyên khoe điểm thu hút này trên mạng xã hội. Thanh Nhã thường khéo léo khoe "vòng eo con kiến" Được biết, Thanh Nhã hiện đang thuộc biên chế của CLB nữ Hà Nội. Trên sân bóng, cô nàng được ban huấn luyện đánh giá cao với kỹ năng vượt trội, có thể lực tốt và những pha bứt tốc gây chú ý bên phía cánh phải. Vừa qua, nữ cầu thủ cũng ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều lợi thế. Ngoài đời, Thanh Nhã được mệnh danh là hot girl tuyển nữ. Cô nàng sở hữu nhiều người theo dõi, yêu mến trên MXH. Mỗi khi xuất hiện đều nhận được những lời khen bởi nhan sắc, nụ cười “tỏa nắng” cùng tính cách vui vẻ, tinh nghịch. Thanh Nhã được quan tâm từ sân cỏ đến cuộc sống ngoài đời

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