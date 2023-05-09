‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê

Nhịp sống trẻ 09/05/2023 17:57

Thanh Nhã là một trong số ít cầu thủ tạo được sự thu hút từ trong sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường.

Thời gian gần đây, những tin tức về SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia trở nên cực kỳ thu hút công chúng. Các vận động viên đến từ Việt Nam đã mang về những thành tích vô cùng ấn tượng. Trong đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng, giành lợi thế lớn trong bảng xếp hạng cũng như có tấm vé vào vòng bán kết.

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 1
Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32 - Ảnh: Internet

Song song với thành tích thi đấu ấn tượng, những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng luôn được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi không chỉ cuốn hút trong những khoảnh khắc trên sân bóng, ngoài đời, nhiều nữ cầu thủ còn sở hữu ngoại hình rạng rỡ. Trong đó, phải nhắc đến Thanh Nhã - tiền vệ sinh năm 2001 với nhan sắc không thua kém gì hot girl.

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 2
Thanh Nhã sở hữu nhan sắc rạng rỡ

Cách đây không lâu, ở phút 90+1, Thanh Nhã có cú sút rất xa bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 5-1 cho tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Nepal vào tối ngày 5/4 tại vòng loại Olympic 2024. Trận đấu nhiều cảm xúc và thăng hoa của nữ tiền đạo và đồng đội khiến khán giả nước nhà vỡ òa.

Được biết, trên sân bóng, Thanh Nhã luôn được ban huấn luyện đánh giá cao với kỹ năng vượt trội, có thể lực tốt và những pha bứt tốc gây chú ý bên phía cánh phải. Vừa qua, nữ cầu thủ cũng ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều lợi thế.

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 3
Trên sân cỏ, Thanh Nhã là 1 cầu thủ được đánh giá rất cao - Ảnh: Internet

Trên sân cỏ máu lửa và nhiệt huyết bao nhiêu thì ngoài đời Thanh Nhã lại dịu dàng, nữ tính bấy nhiêu. Cô nàng được mệnh danh là hot girl tuyển nữ. Dường như nắng, gió trên sân tập cũng không làm cho nhan sắc của cô nàng bị "lung lay, Thanh Nhã vẫn sở hữu làn da trắng mịn. Mới đây, cô nàng còn khoe loạt ảnh check-in tại sân ngay dưới trời nắng và nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 4

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 5
Thanh Nhã "thả dáng" dưới cái nắng chói chang tại Campuchia

Không chỉ sở hữu gương mặt tươi tắn, vui vẻ có phần “nhí nhố” Thanh Nhã còn khiến nhiều người thích thú chiều cao tốt và ngoại hình cực nổi bật. Nhan sắc xinh đẹp cùng kỹ năng đá bóng tuyệt vời, nên không quá bất ngờ khi nhiều người gọi cô nàng là "em gái quốc dân". Ngoài ra, Thanh Nhã còn sở hữu "vũ khí" lợi hại, cực kỳ hút mắt người xem chính là "vòng eo con kiến". Thanh Nhã cũng thường xuyên khoe điểm thu hút này trên mạng xã hội.

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 6

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 7

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 8

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 9
Thanh Nhã thường khéo léo khoe "vòng eo con kiến"

Được biết, Thanh Nhã hiện đang thuộc biên chế của CLB nữ Hà Nội. Trên sân bóng, cô nàng được ban huấn luyện đánh giá cao với kỹ năng vượt trội, có thể lực tốt và những pha bứt tốc gây chú ý bên phía cánh phải. Vừa qua, nữ cầu thủ cũng ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều lợi thế.

Ngoài đời, Thanh Nhã được mệnh danh là hot girl tuyển nữ. Cô nàng sở hữu nhiều người theo dõi, yêu mến trên MXH. Mỗi khi xuất hiện đều nhận được những lời khen bởi nhan sắc, nụ cười “tỏa nắng” cùng tính cách vui vẻ, tinh nghịch.

 

‘Em gái quốc dân’ Thanh Nhã: Tiền vệ lập siêu phẩm cho đội tuyển nữ Việt Nam, sở hữu ‘vòng eo con kiến’ ai nấy đều say mê - Ảnh 10

Thanh Nhã được quan tâm từ sân cỏ đến cuộc sống ngoài đời

“Hot girl bóng đá” người Việt từng khiến hàng loạt báo Hàn săn đón giờ ra sao?

“Hot girl bóng đá” người Việt từng khiến hàng loạt báo Hàn săn đón giờ ra sao?

“Hot girl bóng đá” Thủy Tiên đã có những bước ngoặt lớn trong cuộc sống sau 4 năm được biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   cầu thủ nữ Việt Nam tiền đạo Thanh Nhã SEA Games 32

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'