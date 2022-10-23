Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này

Nhịp sống trẻ 23/10/2022 08:53

Lee Jaesi nổi tiếng trên MXH khi là ái nữ của huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, cô nàng được săn đón nhờ diện mạo xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật.

Lee Jaesi được biết đến là ái nữ của "huyền thoại bóng đá Hàn Quốc" Lee Dong Gook. Cô nổi bật với diện mạo xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật ở tuổi dậy thì.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 1

Lee Jaesi được chú ý khi phát triển sự nghiệp người mẫu. Mới 15 tuổi nhưng cô đã được sải bước trên sàn diễn tại Paris Fashion Week.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 2

Được biết hot girl Lee Jaesi hiện tại cao 1m71. Không lấy làm ngạc nhiên vì điều này khi bố mẹ của cô đều có chiều cao nổi bật.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 3

Sự nổi tiếng ngay từ nhỏ của gái xinh xứ Hàn gây ra một số tranh cãi rằng cô có cơ hội trên nhờ danh tiếng của người cha nổi tiếng.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 4

Nhưng phía đại diện khẳng định tin đồn là sai sự thật. Ngoài ra, Lee Jaesi muốn học thêm diễn xuất để trở thành diễn viên.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 5

Hiện tại, cô còn phát triển kênh YouTube cá nhân có gần 50 nghìn người theo dõi.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 6

Việc theo đuổi công việc người mẫu cũng yếu cầu ở cô việc xây dựng hình thể cân đối.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 7

Bên cạnh việc tập gym, Lee Jaesi còn dành thời gian chơi golf để cải thiện vóc dáng.

 

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 8

Những hình ảnh mới nhất của Lee Jaesi khiến ai nấy đều xuýt xoa và cho rằng cô bé chuẩn thế hệ hoa hậu tương lai của Hàn Quốc.

Ái nữ huyền thoại bóng đá Hàn Quốc được khắp nơi săn đón chỉ nhờ điều này - Ảnh 9

Lee Jaesi hiện tại đã cao 1m71 dù mới 15 tuổi, được nhiều đơn vị sản xuất săn đón làm người mẫu.

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