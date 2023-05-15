Những mỹ nhân Việt bật khóc sau sinh, nhất là khi soi gương vì vóc dáng khó tin: Chỉ phụ nữ mới thấu

Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân khi mang thai, nữ diễn viên Karen Nguyễn tâm sự: "Trong thời gian mang thai, tôi phải dừng hết mọi công việc và không dám nhận thêm dự án phim nào. Lúc đó tôi xấu lắm, mặt, mũi nở ra, người thì to, bị nổi mụn thâm hết cả lưng. Lâu lâu tôi nhìn vào gương và khóc vì thấy mình quá xấu. Vì trước giờ, người tôi chưa bao giờ mập nên rất stress".

Nhiều mỹ nhân Việt khi chứng kiến vóc dáng sau sinh của mình thay đổi, dù yêu thương con hơn trăm lần nhưng họ cũng phần nào tự ti về ngoại hình.

Karen Nguyễn cũng như bao mẹ bầu khác đều có sự thay đổi đáng kể về vóc dáng khi mang thai. Ảnh: Karen Nguyễn

Trước đây, Karen Nguyễn tiết lộ, có lần cô cao 1m67, nặng 46 kg (vì bị sút cân). Nữ diễn viên cũng cho biết, cô sở hữu vòng eo 56 cm. Nhờ chăm chỉ tập thể dục nên Karen Nguyễn có cơ bụng săn chắc, cơ thể khỏe mạnh nhận được lời khen vóc dáng đẹp.

Tuy nhiên, Karen cho biết việc sinh con khiến cô tăng cân bất thường: "Đẻ xong rồi mà bụng tôi vẫn to giống như chưa đẻ, lúc đó tôi buồn lắm. 2 tuần đầu sau sinh hầu như ngày nào tôi cũng khóc, đi tắm cũng khóc, đánh răng cũng khóc, hút sữa cho con cũng khóc.

Mỗi lần khóc là ở một mình nên tôi cảm thấy thiếu sự quan tâm. Mặc dù được chồng bên cạnh, quan tâm nhưng đâu đó vẫn cảm thấy tủi thân và kiệt sức".

Karen Nguyễn lấy lại vóc dáng sau 3 tháng sinh. Ảnh: Internet

Sau sinh, Karen Nguyễn trở nên nhạy cảm hơn cộng với vóc dáng "xuống cấp" khiến cô hằng ngày rửa mặt trong nước mắt. Tuy nhiên, sau 3 tháng sinh con, Karen Nguyễn dần lấy lại được vóc dáng cân đối. Cụ thể, người đẹp chia sẻ: "Sau khi ra tháng, tôi giảm được 17kg. Mỗi ngày tôi đều đặn tập thể dục, sau 3 tháng thì tôi mới tự tin đi ra đường".

Nhã Phương mang thai con đầu lòng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Nhã Phương cũng từng có những chia sẻ về việc mang thai con đầu lòng. Theo đó,: "Hai năm trước, sau khi Phương sinh con gái đầu lòng, lần đầu tiên đứng trước gương ở bệnh viện, Phương đã cực kỳ sốc.

Phương không tin vào hình ảnh trước mắt vì bụng mình giống như chưa sinh em bé, da dẻ và tất cả mọi thứ không còn là mình nữa. Phương biết khi được làm mẹ là được đảm nhiệm một sứ mệnh rất thiêng liêng và hạnh phúc. Tuy nhiên, mình vẫn khó tránh được việc tâm sinh lý thay đổi".

Nhã Phương hạnh phúc bên ông xã Trường Giang. Ảnh: Internet

Song, thay vì chấp nhận sống chung với vóc dáng "xuống cấp" hậu sinh nở, Nhã Phương đã nỗ lực giảm cân để trở nên đẹp hơn. Cụ thể, người đẹp tiết lộ đánh bay 15kg sau sinh nhờ chế độ ăn uống kiêng khem và tập thể dục chăm chỉ.

Hiện tại, Nhã Phương tiết lộ đã mang thai con thứ hai nhưng bà xã Trường Giang đã không còn áp lực về ngoại hình sau sinh. Nữ diễn viên đã lấy lại sự tự tin, vui vẻ và hào hứng hơn trước đây. Cô cũng sở hữu vóc dáng đáng mơ ước vì chế độ ăn uống thích hợp.

Bảo Thy cũng là một trong những mẹ bỉm sữa áp lực sau sinh. Cô từng tâm sự: "Tôi từng suýt trầm cảm vì tháng đầu tiên con chào đời, tôi chưa tìm được bảo mẫu, bỡ ngỡ nhiều thứ, chưa quen việc liên tục thức đêm chăm bé. Thậm chí nhiều ngày tôi chỉ ngủ một, hai tiếng".

Tiếp lời, cô cho hay: "Mỗi lần nhìn mình trong gương, cô buồn khi thấy mặt đầy nám, quầng thâm, rãnh cười, da nhạy cảm, khô sần".

Bảo Thy được khen ngày càng xinh đẹp hơn hậu sinh nở. Trước đây, cô từng rất áp lực về cân nặng sau sinh. Ảnh: Internet

Thực tế, không chỉ Nhã Phương, Karen Nguyễn hay Bảo Thy... mà hầu như các chị em sau sinh nở đều cảm thấy áp lực ngoại hình, mất đi sự tự tin, thậm chí là tinh thần xuống dốc dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi hậu sinh nở nội tiết tố trong cơ thể thường thay đổi khiến chị em trở nên nhạy cảm hơn. Chưa kể, phái đẹp rất xem trọng ngoại hình nên việc tăng cân, sạm da sau sinh mặc nhiên trở thành nỗi lo khiến họ tự ti.

Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt đều vực dậy sau sinh. Ngoài việc chăm sóc, yêu thương con, họ cũng chú ý về ngoại hình, chăm chút cho cách ăn uống, tập luyện hơn, để có được vóc dáng và làn da như mơ ước.

Jennifer Phạm. Ảnh: Internet

Nói đến mỹ nhân Việt kì cựu trong việc giữ vóc dáng đẹp sau sinh nở phải kể đến Jennifer Phạm. Sau mỗi lần sinh nở, 'bà mẹ bốn con' Jennifer Phạm đều chườm bụng nhiều tháng, tập thể dục hàng ngày, dưỡng da và áp dụng chế độ ăn uống ít dầu mỡ, tinh bột.

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi vì vóc dáng gợi cảm, làn da mịn màng và gương mặt xinh đẹp. Jennifer Phạm chú ý chế độ dinh dưỡng và luyện tập từ khi mang bầu để có cơ thể khỏe mạnh suốt thai kỳ. Tháng đầu tiên sau khi sinh con, cô cũng ăn cơm cữ và bồi bổ để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, khi bắt đầu đủ sữa cho con bú, cô hạn chế dần các món nhiều chất béo như: Chân giò hầm, gà hầm...

Cho con bú mẹ hoàn toàn là điều Jennifer Phạm áp dụng trong cả bốn lần sinh nở. Điều này không chỉ tốt cho em bé mà còn giảm cân sau sinh hiệu quả. Người đẹp cho biết riêng việc nuôi con bằng sữa mẹ đã giúp cô tiêu hao được 200-300 calo mỗi ngày. Trong ảnh, Jennifer Phạm khoe vóc dáng sau 10 tuần sinh con thứ tư.

Sau một tháng ở cữ, Jennifer Phạm bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng, chủ yếu là yoga rồi nâng dần cường độ. Khi sức khỏe ổn định, cô tập thêm gym và duy trì như thói quen hàng ngày. Sau khi sinh bé Nấm, không thể đi gym vì các phòng tập đều đóng cửa phòng dịch, người đẹp tự tập ở nhà luân phiên các môn như yoga, sexy dance hoặc những bài cho từng vùng trên cơ thể. Cô dành nhiều thời gian nhất cho những bài tập bụng. Nhờ đó, sau trải qua bốn lần sinh nở, cô vẫn giữ được vòng hai thon gọn, săn chắc.

Ngoài các biện pháp làm đẹp, cuộc sống viên mãn bên ông xã tâm lý và các con ngoan ngoãn cũng là yếu tố giúp Jennifer Phạm luôn giữ được nụ cười, thần thái rạng rỡ.

Các mẹ bỉm hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn và hãy cùng chia sẻ những bí quyết làm đẹp, chăm sóc cơ thể sau sinh để luôn trẻ đẹp 'trông mòn con mắt' nhé.