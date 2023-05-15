Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp

Nhịp sống trẻ 15/05/2023 21:45

Tối 15/5/2023, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Myanmar 2-0, nhờ các pha lập công của Huỳnh Như và Thanh Nhã để giành huy chương Vàng SEA Games 32. Đây là chức vô địch thứ 4 liên tiếp và cũng là thứ 8 trong lịch sử dự Đại hội của các cô gái Việt Nam.

Bước vào trận chung kết SEA Games 32 với Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, với những cái tên là Kim Thanh, Hải Linh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thuý Nga, Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thuỳ, Thu Thảo, Tuyết Dung và Huỳnh Như.

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Đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục bốn lần liên tiếp đoạt HC vàng bóng đá nữ SEA Games

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Kim Thanh, Hải Linh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thúy Nga, Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thùy, Thu Thảo, Huỳnh Như.

Myanmar: Mya Nyein, Marlar Tun, Ma Soe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Myinyt Mo, Per Khine, Noe Khin, Pyae Maung, Myint.

Do đã thắng đối thủ này 3-1 ở vòng bảng, các học trò HLV Mai Đức Chung nhập cuộc rất tự tin. Tuyển nữ Việt Nam cầm bóng chủ động, phối hợp mạch lạc và thể hiện sự lấn lướt trước Myanmar.

Cũng như trận trước, nhà ĐKVĐ mở tỉ số từ rất sớm. Ngay phút 12, từ đường chuyền dài bên phần sân nhà của Hải Linh, Tuyết Dung phá bẫy việt vị, khống chế bóng vô tình tạo thành đường chuyền thuận lợi để Huỳnh Như thoải mái đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Việt Nam.

Việt Nam đánh phủ đầu Myanmar ở phút 12, khi Tuyết Dung phá bẫy việt vị lao xuống rướn chuyền bóng dọn cỗ cho Huỳnh Như đệm vào lưới trống. Cũng như trong trận chung kết SEA Games 31, bàn thắng của Huỳnh Như có phần đơn giản nhưng quan trọng giúp đội nhà dẫn trước.

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Tài dụng binh của HLV Mai Đức Chung một lần nữa được thể hiện trong trận chung kết
Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp - Ảnh 3
Thanh Nhã (19) ấn định tỉ số 2-0 cho trận chung kết, đưa ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 32

Huỳnh Như tiếp tục là đầu tàu bóng đá nữ Việt Nam với 12 bàn trong lịch sử SEA Games, và 67 bàn trong 72 trận chơi cho đội tuyển trên mọi mặt trận. Với hiệu suất gần một bàn mỗi trận, việc thủ quân Việt Nam ghi bàn ở chung kết hai kỳ Đại hội liên tiếp không phải bất ngờ lớn.

Tài dụng binh của HLV Mai Đức Chung một lần nữa được thể hiện trong trận chung kết. Khi Việt Nam gặp khó khăn, ông đưa Thanh Nhã vào sân để tận dụng tốc độ của tiền vệ 22 tuổi. Tại Đại hội lần này, các cầu thủ dự bị vào sân đã ghi bốn bàn cho Việt Nam.

Một lần nữa quyết định của ông Chung đem lại hiệu quả, khi Thanh Nhã dùng tốc độ cướp bóng lao xuống cấm địa rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Myanmar, ấn định tỷ số 2-0. Nếu có giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất giải, có lẽ Thanh Nhã sẽ ẵm giải này.

Đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục bốn lần liên tiếp đoạt HC vàng bóng đá nữ SEA Games. Với lứa cầu thủ pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội có thể chưa dừng lại ở kỷ lục này. Trước mắt các cô gái áo đỏ là đấu trường lớn nhất hành tinh World Cup, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023.

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