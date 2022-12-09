Những người giàu có thường đặt 6 loại hoa này trong nhà: xua đuổi khí độc, đem lại may mắn và sinh khí cho các thành viên trong gia đình

Nhà đẹp 09/12/2022 13:26

Hãy cùng tìm hiểu xem giới nhà giàu luôn đặt những loại hoa nào trong nhà để nhà cửa luôn đầy lộc lá, giàu sức sống nhé!

Hoa sen

Hoa sen là biểu tượng cho sự hoàn hảo, tinh khiết, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Các bộ phận của cây sen từ rễ, nhụy, cánh hoa, hạt sen... đều có những tác dụng đối với sức khỏe. Bày hoa sen giúp nhà cửa thêm sức sống, có vẻ đẹp hài hòa. Ngoài ra, hoa sen cũng gắn với nhiều câu chuyện, điển tích của nhà Phật.

Theo phong thủy, hoa sen còn mang ý nghĩa của sự may mắn, thành công.

Những người giàu có thường đặt 6 loại hoa này trong nhà: xua đuổi khí độc, đem lại may mắn và sinh khí cho các thành viên trong gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Cát Tường

Về mặt phong thủy, hoa Cát Tường mang vẻ đẹp y như tên gọi của nó, biểu trưng cho sự may mắn, vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Hoa Cát Tường là loài hoa may mắn và an lành theo từ hán việt thì cát – tốt và tường – lành.

Hoa Cát Tường rất đẹp trông gần giống với những loài hoa Hồng khác, nhưng màu sắc và cánh của nó mỏng manh và đa dạng hơn. Tuy Hoa Cát Tường không được rực rỡ như các loài hoa khác nhưng nó vẫn toát lên được sự quý phái, ngọt ngào và đằm thắm.

Hoa thủy tiên

Trong văn hóa Trung Quốc, hoa thủy tiên được tin giúp bổ trợ để nảy nở sự nghiệp, tài năng, khả năng của một người. Nó được dùng để bài trí nhằm giúp ai đó nhận được phần thưởng xứng đáng, kết quả tốt đẹp cho sự chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Hoa thủy tiên màu trắng thường được dùng nhiều hơn trong phong thủy so với màu trắng.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là biểu tượng của tài lộc, giống như tên gọi của nó. Ngoài ra, loài hoa này còn tượng trưng cho niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, tuổi Thọ. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc khác nhau như màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Mỗi màu hoa thể hiện một ý nghĩa khác nhau chẳng hạn như màu trắng thể hiện sự tinh khiết, màu vàng thể hiện sự hạnh phúc, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng thắm...

Những người giàu có thường đặt 6 loại hoa này trong nhà: xua đuổi khí độc, đem lại may mắn và sinh khí cho các thành viên trong gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Phong Lan

Hoa phong lan là một biểu tượng cổ điển trong phong thủy. Nó đại diện cho sự sinh sản, tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc đời. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, mang đến tài khí, may mắn cho gia chủ.

Hoa phong lan có nhiều màu sắc và hình dáng đa dạng, bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích. Loại hoa này thường được đặt trong phòng khách.

Hoa mẫu đơn

Đây là loại hoa có hương thơm ấn tượng. Hoa mẫu đơn từ lâu đã được dùng trong phong thủy là biểu tượng cho tình yêu, sự lãng mạn. Điều này đặc biệt hợp với mẫu đơn màu hồng. Hoa mẫu đơn còn là đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Một số chuyên gia phong thủy khuyên không nên trưng hình hoa mẫu đơn nở trong phòng ngủ của vợ chồng lớn tuổi ngăn chồng không tơ tưởng các cô gái trẻ hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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