Phong thủy coi cửa ra vào là khu vực quan trọng nhất bởi đây là nơi đón các nguồn tiền tài, vượng khí vào nhà. Nếu như khu vực này bừa bãi hoặc bố trí đồ đạc không hợp lý thì sẽ vô tình đuổi hết mọi may mắn và rước năng lượng tiêu cực vào nhà.

Vì vậy, bạn nên dành thời gian để dọn dẹp và lau sạch cửa ra vào, giữ thói quen mỗi ngày mở cửa ít nhất 1 lần để luồng khí được lưu thông, đem vận may vào nhà. Bạn cũng có thể đặt thêm cây xanh mang năng lượng dương hoặc đặt vuông góc 1 chiếc gương với cửa để mời gọi thêm năng lượng tích cực, sôi động vào không gian sống.

Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà bạn hãy vứt bỏ ngay những vật dụng bị sứt vỡ, đặc biệt là chén, bát, đĩa, đồng hồ chết, lịch cũ, xoong nồi lâu không dùng, sách vở, tài liệu cũ….

Theo các chuyên gia phong thủy, những đồ dùng bị sứt mẻ là một trong những nguyên nhân khiến cho công việc làm ăn gặp trắc trở, con người bị tiêu hao năng lượng, mất sinh khí khiến cho gia chủ khó lòng thuận lợi trong công việc và tiền bạc. Chính vì vậy, bạn hãy vứt bỏ những gì không còn dùng được, hoặc nó quá cũ kỹ không nên dùng nữa.

Dọn dẹp lại phòng làm việc, phòng khách, nhà bếp

Theo các chuyên gia phong thủy, để thu hút vận tài lộc cho năm mới thì việc dọn dẹp những bộn bề, bụi bặm của năm cũ trong phòng làm việc, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ để tạo mới một không gian ngăn nắp, sạch sẽ, đón vận may tới.

Ngoài ra, việc dọn dẹp lại còn đánh dấu lại kết quả lao động một năm của gia đình và bản thân. Một phòng làm việc, ngôi nhà ngăn nắp sẽ giúp bạn tự tin và có động lực làm việc chăm chỉ hơn cho năm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng thêm cây xanh ở lối đi hoặc hiên nhà

Nếu như bạn muốn thu hút tài lộc, tăng cường nguồn năng lượng tốt cho năm mới thì không thể thiếu sự hiện diện của hoa tươi và cây xanh. Bạn có thể để trang trí tại hiên nhà, thậm chí trồng cây xanh trong nhà của bạn. Bởi cây xanh là biểu tượng của sự sống và góp phần giúp gia đình bạn gặp nhiều may mắn.

Bạn có thể chọn những loại cây có tên gọi ý nghĩa may mắn để trồng trong nhà như: Kim ngân, kim quýt, kim phát tài, lộc vừng, phát lộc,...

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.