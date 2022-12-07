Trồng cây cảnh dưỡng người - Tưởng khó nhưng dễ như ăn cháo!

Cây thiết mộc lan (tên tiếng Anh là Corn plant, dracaena, false palm, tên khoa học là Dracaena fragrans) là một loài thực vật thân lá. Có rất nhiều giống cây thiết mộc lan như thiết mộc lan 1 sọc, thiết mộc lan 3 sọc, thiết mộc lan ‘Lemon Lime’...

Cây cảnh này khi nở hoa có màu trắng hoặc vàng nhạt, có hương thơm ngào ngạt. Đây là loại cây phong thủy thích hợp để đặt trang trí trong phòng hoặc làm cây phong thủy trang trí trong nhà.

Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa là dấu hiệu tiền tài đang đến với bạn. Hơn nữa, nếu bạn đặt cây theo hướng Đông hay Đông Nam của ngôi nhà thì sẽ đem tới nhiều may mắn bởi cây là đại diện cho hành Mộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Trầu bà

Trầu bà là cây cảnh rất phổ biến trong cuộc sống. Nhiều người thích đặt vài chậu trầu bà trong nhà hoặc nơi làm việc. Cây cảnh này có thể trồng trong chậu hoặc làm chậu treo đều rất đẹp, tự nhiên.

Cành lá xanh tươi rủ xuống sẽ giúp cho căn phòng của bạn thêm trang nhã, gần gũi với thiên nhiên.

Khả năng thanh lọc không khí của cây cảnh trầu bà cũng được đánh giá cao.

Cây cảnh này không những có thể hấp thụ các loại khí độc hại mà còn có tác dụng "bẫy bụi", làm cho môi trường không khí trong lành hơn, có lợi cho sức khỏe của gia đình.

Nếu bạn không có nhiều thời gian mà lại muốn trồng cây cảnh thì trầu bà là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là một loại cây thuộc họ lá bỏng với hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng thường nở vào đầu xuân hoặc cuối đông. Cây ngọc bích được phát hiện đầu tiên ở Nam Mỹ và được du nhập về Việt Nam. Theo phong thủy, cây ngọc bích xanh tốt, bóng bẩy, giúp không gian nhà bạn trở nên tươi mới, sinh động. Đây còn là loại cây hút tài lộc, mang lại tiền tài và may mắn cho gia chủ. Cây ngọc bích là loại cây dễ trồng, dễ chăm. Cây chịu được bóng râm, có thể sống tốt trong nhà dưới ánh đèn huỳnh quang.

Cây được trồng nhiều trong nhà hoặc văn phòng. Cây giúp giảm căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả, hút bớt năng lượng xấu từ máy tính hoặc thiết bị điện tử. Cây ngọc bích thường được tặng cho các chủ doanh nghiệp hoặc đặt trong văn phòng để mời gọi sự thành công và giàu có.

Cây Thường xuân

Thường xuân là loại cây bụi lá xanh, có cành xòe khỏe, lá hơi giống lá phong, rất độc đáo. Mặt lá nhẵn bóng, các lá đơn mọc xen kẽ, toàn cây mang hơi thở tự nhiên rất tươi tốt, trang nhã. Cây cảnh này có thể đặt trên bàn làm việc hoặc bệ cửa sổ, mang vẻ đẹp tự nhiên, tự tại.

Cây cảnh thường xuân có khả năng thanh lọc không khí mạnh, rất thích hợp để ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc, phòng ăn.

Cây thường xuân dễ nuôi, dễ sống, nhu cầu ánh sáng không cao, cũng giống như cây cảnh trầu bà, không chịu được ánh sáng mạnh, nên đặt cây ở nơi khuếch tán và thông gió.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.