5 nguyên tắc phong thủy ai cũng cần phải biết trong thiết kế cầu thang

Nhà đẹp 06/12/2022 15:16

Phong thủy cầu thang và những điều gia chủ cần tránh mắc phải để có thể cải thiện được vận khí, không phải gặp những luồng khí tiêu cực 'xâm nhập'.

Không dùng cầu thang xoắn quanh cột

Khi thiết kế xây dựng cầu thang trong nhà bạn không nên chọn loại cầu thang xoắn quanh cột là lối kiến trúc khá độc đáo tuy nhiên theo phong thủy cầu thang này sẽ tạo nên một luồng khí xoắn quanh cột, khiến cho dương khí bị xoắn lại gây hại cho gia chủ và người nam trong nhà.

Điều này khiến cho bạn sẽ mắc bệnh đau ốm ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, loại cầu thang này cũng không tốt cho tài lộc trong nhà, khiến cho tiền tài khó chảy vào nhà bạn.

Tránh đặt cầu thang giữa nhà

Trong ngôi nhà theo phong thủy bao giờ cũng chia làm 9 cung. Phần giữa là trung cung hay còn gọi là biệt cung. Đặc biệt cấm kỵ đặt cầu thang tại vị trí này. Bởi vì trung cung thuộc hành Thổ, sẽ bị cầu thang thuộc hành Mộc khắc với nhau theo quan niệm trong ngũ hành.

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Ảnh minh họa: Internet

Không xây cầu thang đối diện cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh chính là nơi chứa nhiều mùi hơi khó chịu và uế khí. Vì vậy, hầu hết nhà vệ sinh đều được xây dựng ở những vị trí khuất các lối đi chính. Nếu các ngôi nhà lớn có nhiều nhà vệ sinh, tốt nhất cũng không nên đặt cửa toilet đối diện cầu thang. Bởi lẽ, cầu thang là nơi dẫn những luồng khí tốt đi khắp căn nhà. Nếu đặt nhà vệ sinh đối diện cầu thang sẽ làm ảnh hưởng đến luồng khí tốt. Do đó, gia chủ cần tính toán kỹ lưỡng trước khi xây dựng. Việc thiết kế và thi công cửa nhà vệ sinh hợp phong thủy chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho gia chủ, tránh những trường hợp phạm phong thủy để vận khí đi xuống.

Không nên xây bậc cầu thang lên xuống hở

Theo phong thủy bậc cầu thang lên xuống hở là cầu thang không được thoái khí và phải đảm bảo tính chứa và dẫn khí. Hai bên của bậc cầu thang phải có thành cầu thang để có thể che chắn tránh nguy hiểm.

5 nguyên tắc phong thủy ai cũng cần phải biết trong thiết kế cầu thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không xây cầu thang đối diện bếp 

Nhiều căn nhà do không có diện tích lớn nên thường thiết kế bếp ở đối diện cầu thang. Với thiết kế này, căn nhà sẽ có cảm giác rộng rãi và gọn gàng hơn. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, thiết kế này lại là điều cấm kỵ. Cầu thang giúp các nguồn khí tốt được lưu thông khắp căn nhà nhưng sẽ trở nên xấu hơn khi đặt đối diện với bếp. Những luồng khí từ cầu thang nếu đi trực tiếp vào bếp sẽ thành những luồng khí xấu, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến không gian ấm cúng của căn nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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