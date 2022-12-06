Gia chủ "gián tiếp" quét sạch tài lộc vì thói quen đặt chổi quét nhà ở 4 khu vực trong nhà

Nhà đẹp 06/12/2022 07:29

Trong phong thủy, chổi quét nhà nếu đặt ở những vị trí đại kỵ có thể ảnh hưởng đến vận khí hiện tại và tương lai của gia chủ, khiến gia chủ làm ăn sa sút.

Phòng ăn, nhà bếp

Nếu xét theo mặt khoa học thì chổi quét nhà là một vật dụng chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn… và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mọi người trong nhà nếu không may đặt ở khu vực nấu nướng, ăn uống.

Còn trong phong thuỷ, nhà bếp và phòng ăn là nơi “nuôi dưỡng” năng lượng tích cực, tài lộc của gia đình và duy trì sức khoẻ ổn định cho các thành viên trong nhà. Nếu muốn gia đình êm ấm, luôn phát triển mọi mặt thì cần tránh để chổi ở khu vực này.

Bên cạnh 4 khu vực nên tránh đặt chổi quét thì bạn cũng không nên giữ những chiếc chổi đã cùn, hỏng trong nhà. Bởi chúng là vật “tượng trưng” cho sự nghèo đói, thiếu thốn và không có sức sống. Mỗi khi chổi quét nhà bị cùn hoặc hỏng, bạn cần ném bỏ chúng ngay để kinh tế, vượng khí trong nhà không bị ảnh hưởng. Không những vậy, những chiếc chổi hỏng hay cùn thường đã được gia chủ sử dụng trong thời gian dài, bản thân chúng chứa rất nhiều chất bẩn cũng như vi khuẩn nguy hiểm. Nếu không kịp thời bỏ đi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Gia chủ 'gián tiếp' quét sạch tài lộc vì thói quen đặt chổi quét nhà ở 4 khu vực trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai bên cửa ra vào

Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ phong thủy. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát.

Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe cũng như khiến tài lộc khó lòng tích tụ.

Phòng khách

Phòng khách là nơi các thành viên trong gia đình quây quần cũng là nơi chủ nhà tiếp đón khách quý. Trong phong thủy, phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng đối với tài vận của gia đình. Bài trí phòng khách hợp lý sẽ giúp chiêu tài đón lộc, gia đình hoa thuận, ngày một thịnh vượng.

Tuy nhiên, chổi quét nhà là vật tập trung nhiều uế khí. Đặt nó ở phòng khách sẽ làm năng lượng xấu lan tỏa khắp nơi, ảnh hưởng tới vượng khí của căn nhà.

Ngoài ra, đặt chổi ở phòng khách cũng gây mất thẩm mỹ, khiến người đến chơi nhà có cái nhìn không tốt về sự gọn gàng, sạch sẽ của chủ nhà.

Gia chủ 'gián tiếp' quét sạch tài lộc vì thói quen đặt chổi quét nhà ở 4 khu vực trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh

Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề tưởng tượng được.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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