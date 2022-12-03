Bỏ phố về rừng, xây dựng một căn nhà lá cọ với view đẹp như tranh vẽ

Nhà đẹp 03/12/2022 08:36

Bỏ phố về rừng, chàng thanh niên trẻ xây dựng một căn nhà lá cọ với chất liệu chủ yếu được làm từ gỗ bao phủ bởi một màu nâu chủ đạo. Nghe có vẻ đơn sơ nhưng khi nhìn thấy thì mới biết đấy là "view triệu đô".

Trào lưu bỏ phố về quê là một trào lưu rất nổi cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, điều mà cộng đồng mạng đang quan tâm là khi bỏ phố về quê thì sẽ có cuộc sống như thế nào và làm gì để duy trì được cuộc sống, thì mới đây, chủ tài khoản Facebook có tên “Tùng Núi” cho biết: anh đã bỏ phố về quê cách đây 4 năm.

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 "Bạn bè đến chơi bảo đây là view triệu đô" - Ảnh : FBNV

Khi về quê, anh không chọn xây một căn nhà với đầy đủ tiện nghi mà dựng một căn nhà lá cọ với một vườn hoa đầy màu sắc, hàng ngày sống chan hòa với thiên nhiên, cây cỏ, núi rừng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi view của ngôi nhà đẹp tựa tranh vẽ.

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"Nhà hướng chính đông nên đón bình minh nhô dần lên dãy núi trước mặt" - Ảnh: FBNV

Xung quoanh toàn cây với hoa, ngôi nhà “mọc” lên như điểm tô thêm màu sắc giữa núi rừng thiên nhiên.

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Ngoài trồng hoa, rau cải, anh còn trồng một hàng cây "đào già" dọc theo lối đi lên nhà - Ảnh: FBNV

Con đường dẫn lối vào nhà đường được xếp bởi những lát gạch xi măng hình chữ nhật nối dài thành bậc thang đi lên nhà.

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Lớp tường bên ngoài cũ kĩ nhưng thật bất ngờ khi bước vào trong - Ảnh: FBNV

Bên ngoài căn nhà nhìn có vẻ đơn sơ, bởi lớp tường cũ kĩ nhưng khi bước vào trong thì thật sự bất ngờ trước cách bày trí, sắp xếp các vật dụng của chủ nhân chúng.

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Không gian của căn nhà rất thoáng, đón được nhiều nắng sớm đôi khi cả sương mù lùa qua - Ảnh:FBNV

Anh chia sẻ: “Mỗi ngày chỉ cần thưởng thức một chén trà, đọc một quyển sách, nghe một bản nhạc và được ăn món mình yêu thích là xem như quên hết cuộc sống xô bồ” .

Ngôi nhà được bao phủ bởi một màu nâu của đất, chất liệu làm nên ngôi nhà từ hàng cột, đòn tay, chiếc cầu thang, chiếc giường hay bàn ghế đều được làm từ gỗ.

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Ánh nắng xuyên qua hàng cột gỗ của ngôi nhà- Ảnh: FBNV

Căn nhà mái lá tuy được bao phủ bởi màu nâu xám, toát lên vẻ bình dị, an yên nhưng cũng không kém phần sang trọng. 

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Đây quả thật là một chiếc view cực xịn sò để đọc sách hoặc trò chuyện cùng người thân, bạn bè -  Ảnh: FBNV

Mặc dù giữa núi rừng thiên nhiên, căn nhà cũng có cả bếp sưởi để phòng khi gió lạnh ùa về.

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Một mâm cơm đậm chất quê nhà được bày sẵn ngây tại bếp sưởi - Ảnh:FBNV

Hành lang phía sau nhà được anh Tùng trồng một hàng chuối rừng đã đơm bông đỏ tươi rực rỡ  như trong thơ của Tố Hữu từng viết.

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Chuối rừng đơm bông như những bó đuốc thắp lên rực rỡ giữa nền xanh -  Ảnh: FBNV

"Cứ mỗi sáng thức dậy, vén mành cửa lên là thiên nhiên ùa vào nhà, nghe tiếng chim lảnh lót sau rừng là biết một ngày mới lại bắt đầu được khởi động với công việc làm vườn" Anh viết.

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Bình minh vừa lên là ánh ban nắng ban mai ùa vào nhà - Ảnh:FBNV

Được biết ngôi nhà mà anh Tùng đang sống cũng chính là địa điểm Homestay mang tên Hoàng Nông Farm ở Thái Nguyên, được xây dựng vào tháng 1.2020.

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“Khoảng vườn rộng tràn ngập sắc màu giữa hoa và rau, một góc be bé với một giá sách đầy, một căn phòng để mình được sống là chính mình” - Ảnh: FBNV

Với một không gian sống yên tĩnh và một "chiếc view" cực đẹp, chúng ta sẽ được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ, núi rừng. "Sáng dậy vén mành cửa lên là thiên nhiên ùa vào nhà, được nghe chim hót líu lo, đêm về nghe tiếng suối chảy róc rách". Nếu ai muốn tận hưởng một ngày yên bình như chính gia chủ của căn nhà lá cọ kia thì hãy đến đây để trải nghiệm nhé!

Nguồn: Facebook Tùng Núi

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Từ khóa:   homstay bỏ phố nhà lá cọ

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