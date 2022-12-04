Nếu trồng thêm 4 cây cảnh này trong nhà ngoài việc lọc không khí, hút bụi mịn gia chủ còn cải thiện được tài lộc

Nhiều nghiên cứu cho thấy, cây lan ý được xếp trong danh sách những cây có tác dụng làm sạch không khí cực kỳ hiệu quả. Cây lan ý có khả năng làm giảm các chất khí Xylene, Formaldehyde trong không khí.

Lan ý còn có tác dụng làm giảm khí CO2 trong không khí. Đặc biệt trong không gian văn phòng thì việc tăng khí oxy là rất cần thiết nên bạn có thể trồng 1 cây lan ý ở bàn làm việc để tạo không gian xanh, tạo một bầu không khí sạch, tạo cảm giác thỏa mái bớt căng thẳng trong công việc.

Đây là những khí thải độc hại được thải ra từ xe gắn máy, các loại xe có gắn động cơ, chất thải của ngành nhựa, ngành đồ da, ngành sơn… Lan ý còn làm giảm được khí thải amoniac. Đây là loại khí thải từ thuốc lá, các bộ phận linh kiện máy móc, có khả năng gây ung thư phổi rất cao.

Trong phong thủy, cây lan ý mang biểu tượng của sự may mắn, thành đạt và thịnh vượng. Vì vậy nên đặt một chậu cây lan y trên bàn làm việc để cải thiện phong thủy nhé.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ là một loại cây lá to cổ điển, có thể hấp thụ hiệu quả các chất ô nhiễm khác nhau trong không khí, bao gồm cả bụi và các chất có hại dạng hạt.

Ảnh minh họa: Internet

Lá cây đa búp đỏ đặc biệt to, trên bề mặt có lớp sáp, rất bóng, có tác dụng hút bụi bẩn trong không khí trong nhà rất hiệu quả.

Để bảo dưỡng chậu cây su su trong nhà, bạn nên vệ sinh lá và lưng thường xuyên, có thể xịt nước trực tiếp lên lá nhưng lưu ý không để nước đọng lâu trên lá.

Muốn cây đa búp đỏ mau lớn thì phải cho cây đủ ánh sáng. Đây là cây cảnh ưa nhiều ánh sáng mặt trời nhưng không nên phơi nắng đột ngột, nhất là cây đang trồng trong bóng râm lâu ngày thì nên mang ra ánh sáng đột ngột mà phải chuyển từ từ ra ngoài. Giữ cây cảnh ở môi trường ấm, đất dưới chậu khô 3 ~ 5 cm thì phải tưới nước kịp thời.

Cây Dây Nhện (Cỏ Lan Chi)

Cỏ Lan Chi có khả năng làm sạch không khí rất tốt. Người ta nghiên cứu thấy chỉ với 1 chậu nhỏ Lan Chi, nó cũng đã có thể làm sạch không khí trong không gian lên đến 200m2. Ngoài ra, nó còn có thể chuyển hóa chất khí gây ung thư trong không khí như Aldehyde formic thành đường và amoni acid.

Cỏ Lan Chi thích hợp trồng trong nhà. Nhưng cần cho cây ra nắng 1 lần/tuần (tránh ánh nắng gắt ban trưa từ 11h – 14h30) là cây đã có thể sống khỏe.

Trong phong thủy, Lan Chi được xếp vào loại cây cảnh mang lại may mắn, sự kiên trì và tài lộc cho con người.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thường xuân

Có nhiều loại cây thường xuân khác nhau, tất cả đều có thể hút bụi hiệu quả. Chúng cũng là loại cây cảnh tán lá trong nhà rất được ưa chuộng, có thể trồng làm cây treo hoặc để trên bàn.

Cây thường xuân không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà còn có tác dụng lọc không khí nhất định, có thể làm giảm các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nhà như formaldehyde, benzen và trichloroethylene.

Khi trồng cây thường xuân trong nhà cần chú ý tránh để không khí khô quá nếu không rất dễ sinh ra nhện đỏ.

Thỉnh thoảng bạn có thể phun nước xung quanh tán cây, nhưng không nên để nước đọng lâu trên lá, bạn có thể kiểm tra thấy đất khô từ 2-3cm thì hãy tưới nước.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.