Tết đến Xuân về - Bỏ túi những cách lau cửa kính nhanh, sạch sẽ vết ố vàng, bụi bẩn dễ thực hiện tại nhà với những nguyên liệu quen thuộc

Nhà đẹp 02/12/2022 08:25

Khi gặp những trường hợp các vết bẩn trên kính lau mãi không sạch, đừng chỉ dùng mỗi nước lau chuyên dụng! Bạn hãy thử thêm những cách này biết đâu kết quả lại vượt xa mong đợi.

Vệ sinh kính bằng bột phấn

Bột phấn viết bảng cũng là một trong những cách lau kính sạch và nhanh mà bạn có thể áp dụng. Dụng cụ lau kính bạn cần chuẩn bị vô cùng đơn giản, chỉ cần ít bột phần và vài chiếc khăn mềm. Cách lau sạch cửa kính bằng bột phấn thực hiện như sau:

- Ngâm phấn trong nước.

- Sau đó, nhúng khăn sạch vào dung dịch này và lau lên cửa kính.

- Đợi đến khi nước phấn trên kính khô lại hoàn toàn thì dùng khăn mềm lau chùi lại là xong.

Lau kính bằng giấy báo

Một trong những kinh nghiệm của mình khi lau kính đó là bạn đừng dùng khăn để lau. Bởi khi bạn lau bằng khăn ẩm, nước vẫn còn động lại trên kính cùng chất bẩn vì thế mà xảy ra hiện tượng vết ố trên kính.

Bạn nên sử dụng giấy báo hay khăn giấy khô để thay thế cho khăn vải thông thường vì giấy báo, khăn giấy khô có khả năng thấm nước tốt nên sử dụng để lau kính đảm bảo với bạn sẽ sạch bóng mà chẳng cần phải tốn công lau lại nhiều lần. Bạn chỉ cần thực hiện như sau:

- Dùng nước lau kính xịt vào giấy báo hoặc trực tiếp lên kính.

- Lấy giấy báo để lau sạch kính xong rồi dùng giấy báo khô khác lau lại lần nữa là sẽ sạch.

Lau kính bằng nước rửa chén

Nghe có vẻ khó tin nhưng nước rửa chén dùng để lau kính là cực kỳ sạch. Bạn cứ pha nước rửa chén với nước rồi dùng khăn hay giấy báo, theo mình thì tốt nhất vẫn là giấy báo thấm nước rửa chén rồi lau kính theo cách thông thường là sạch bóng.

Tết đến Xuân về - Bỏ túi những cách lau cửa kính nhanh, sạch sẽ vết ố vàng, bụi bẩn dễ thực hiện tại nhà với những nguyên liệu quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bột bắp để lau kính

Với các bề mặt kính dính nhiều bụi bẩn hoặc các vết ố vàng thì bột bắp sẽ là “vị cứu tính". Bạn chỉ cần dùng một ít dung dịch vệ sinh kính hòa với bột bắp là đã có hỗn hợp lau kính cực kỳ hiệu quả.

Bạn cũng có thể trộn bộn bắp với nước ấm, giấm và nước cốt chanh. Tiếp đến Bạn chỉ cần dùng một ít dung dịch vệ sinh kính hòa với bột bắp là đã có hỗn hợp lau kính cực kỳ hiệu quả.

Tết đến Xuân về - Bỏ túi những cách lau cửa kính nhanh, sạch sẽ vết ố vàng, bụi bẩn dễ thực hiện tại nhà với những nguyên liệu quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lau kính bằng giấm

Nếu nhà bạn không có dung dịch rửa kính chuyên dụng thì đừng chỉ dùng nước sạch thôi nhé, pha thêm chút giấm trắng sẽ giúp bạn lau chùi kính dễ dàng hơn đấy. Hơn nữa, cách này còn giúp bạn tẩy vết sơn hay vết keo dính bám trên kính nữa.

Lau kính bằng dầu hỏa, xăng, cồn

Đây là những chất có khả năng tẩy sạch cực hiệu quả, nếu kính của bạn có dính những vết khó lau chùi như băng keo, sơn, mực,... thì chỉ cần dùng một ít xăng, dầu hỏa thôi là đã có thể tẩy sạch rồi. Nhưng vì là những chất dễ cháy nên bạn cần thận khi sử dụng.

Sai lầm về vị trí đặt tủ lạnh khiến gia chủ hao tổn tiền của, tài lộc tiêu tán, dễ gặp cảnh nghèo khổ

Sai lầm về vị trí đặt tủ lạnh khiến gia chủ hao tổn tiền của, tài lộc tiêu tán, dễ gặp cảnh nghèo khổ

Ít mấy ai quan tâm đến vị trí của tủ lạnh trong nhà cũng ảnh hưởng phần nào đến độ may mắn, nhất là khi đặt ở 5 vị trí này việc gặp những điều xui xẻo là điều dễ hiểu.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp dọn dẹp nhà ở cách lau cửa kính sạch bóng

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 22 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào