Tết đến Xuân về - Bỏ túi những cách lau cửa kính nhanh, sạch sẽ vết ố vàng, bụi bẩn dễ thực hiện tại nhà với những nguyên liệu quen thuộc

Bột phấn viết bảng cũng là một trong những cách lau kính sạch và nhanh mà bạn có thể áp dụng. Dụng cụ lau kính bạn cần chuẩn bị vô cùng đơn giản, chỉ cần ít bột phần và vài chiếc khăn mềm. Cách lau sạch cửa kính bằng bột phấn thực hiện như sau:

- Sau đó, nhúng khăn sạch vào dung dịch này và lau lên cửa kính.

- Đợi đến khi nước phấn trên kính khô lại hoàn toàn thì dùng khăn mềm lau chùi lại là xong.

Lau kính bằng giấy báo

Một trong những kinh nghiệm của mình khi lau kính đó là bạn đừng dùng khăn để lau. Bởi khi bạn lau bằng khăn ẩm, nước vẫn còn động lại trên kính cùng chất bẩn vì thế mà xảy ra hiện tượng vết ố trên kính.

Bạn nên sử dụng giấy báo hay khăn giấy khô để thay thế cho khăn vải thông thường vì giấy báo, khăn giấy khô có khả năng thấm nước tốt nên sử dụng để lau kính đảm bảo với bạn sẽ sạch bóng mà chẳng cần phải tốn công lau lại nhiều lần. Bạn chỉ cần thực hiện như sau:

- Dùng nước lau kính xịt vào giấy báo hoặc trực tiếp lên kính.

- Lấy giấy báo để lau sạch kính xong rồi dùng giấy báo khô khác lau lại lần nữa là sẽ sạch.

Lau kính bằng nước rửa chén

Nghe có vẻ khó tin nhưng nước rửa chén dùng để lau kính là cực kỳ sạch. Bạn cứ pha nước rửa chén với nước rồi dùng khăn hay giấy báo, theo mình thì tốt nhất vẫn là giấy báo thấm nước rửa chén rồi lau kính theo cách thông thường là sạch bóng.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bột bắp để lau kính

Với các bề mặt kính dính nhiều bụi bẩn hoặc các vết ố vàng thì bột bắp sẽ là “vị cứu tính". Bạn chỉ cần dùng một ít dung dịch vệ sinh kính hòa với bột bắp là đã có hỗn hợp lau kính cực kỳ hiệu quả.

Bạn cũng có thể trộn bộn bắp với nước ấm, giấm và nước cốt chanh. Tiếp đến Bạn chỉ cần dùng một ít dung dịch vệ sinh kính hòa với bột bắp là đã có hỗn hợp lau kính cực kỳ hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Lau kính bằng giấm

Nếu nhà bạn không có dung dịch rửa kính chuyên dụng thì đừng chỉ dùng nước sạch thôi nhé, pha thêm chút giấm trắng sẽ giúp bạn lau chùi kính dễ dàng hơn đấy. Hơn nữa, cách này còn giúp bạn tẩy vết sơn hay vết keo dính bám trên kính nữa.

Lau kính bằng dầu hỏa, xăng, cồn

Đây là những chất có khả năng tẩy sạch cực hiệu quả, nếu kính của bạn có dính những vết khó lau chùi như băng keo, sơn, mực,... thì chỉ cần dùng một ít xăng, dầu hỏa thôi là đã có thể tẩy sạch rồi. Nhưng vì là những chất dễ cháy nên bạn cần thận khi sử dụng.