Sai lầm về vị trí đặt tủ lạnh khiến gia chủ hao tổn tiền của, tài lộc tiêu tán, dễ gặp cảnh nghèo khổ

Tủ lạnh giữ lưu trữ thực phẩm. Đặt tủ lạnh đối diện cửa chính hay cửa nhà vệ sinh đều không đảm bảo lịch sự, thẩm mỹ và vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Trong khi đó, nhà tắm, nhà vệ sinh là nơi có hành Thủy vượng. Đặt tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh sẽ đẩy mạnh hành Thủy trong nhà. Thủy quá mạnh có thể mang đến điềm xui. Ngoài ra, nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều luồng uế khí, để đối diện tài khố có thể làm ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn, gây ra sự nghèo khó.

Phong thủy gọi tủ lạnh là tài khố/kho của cải. Việc đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào là đại kỵ. Điều này sẽ khiến khí lưu thông nhanh ra bên ngoài làm tài vận trong nhà không ổn định và không có lợi cho việc tích lũy tài sản.

Việc để tủ lạnh đối diện hay ở gần nhà vệ sinh cũng không đảm bảo được yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặt tủ lạnh ngoài ban công

Một số gia đình đặt tủ lạnh ngoài ban công vì nghĩ rằng điều này có thể giúp tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, ban công thường xuyên bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, lâu ngày sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.

Ngoài ra, theo phong thủy, ban công chủ hấp thụ dương, còn tủ lạnh chủ về âm, hai bên xung đột sẽ làm phản tác dụng. Gia chủ cũng vì phạm điều kiêng kỵ này mà làm ăn không được thuận lợi, của cải cũng nhanh chóng tiêu tán.

Đặt gần vòi nước

Tủ lạnh là đồ điện tử nên nếu xét về khoa học, khi bạn đặt ở gần vòi nước, tuổi thọ của tủ lạnh đương nhiên sẽ bị giảm.

Ngoài ra, khi bạn đặt tủ lạnh gần nước, tủ lạnh sẽ sản sinh ra nhiệt trong lúc hoạt động, còn nước làm ảnh hưởng tới nhiệt lượng tủ lạnh. Chúng tiêu diệt lẫn nhau dẫn tới điều cấm kỵ về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn đặt chúng gần nhau, chắc chắn trong nhà sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang là lựa chọn những các gia đình có diện tích nhỏ. Việc này có thể giúp tiết kiệm, tối ưu diện tích nhưng đây là điều cực hung, cấm kỵ trong phong thuỷ.

Gầm cầu thang thường là nơi u tối, không có ánh sáng, đặt tủ lạnh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Nhẹ thì đường công danh gặp khó khăn, trắc trở, nặng thì có thể chặn đường làm ăn, gia chủ muốn giàu lên cũng khó.

Tối kỵ đặt tủ lạnh dưới bàn thờ

Không gian bàn thờ vốn là không gian tâm linh, luôn cần hướng đến sự an yên tĩnh tại, hạn chế tối đa sự xáo động. Trong khi tủ lạnh là nơi mỗi gia đình lưu trữ - bảo quản đồ ăn, việc sinh hoạt đi lại thường xuyên đã là một điều tối kỵ.

Bên cạnh đó, việc thường trực mở tủ để cất hay lấy đồ ăn (thuộc Dương) sẽ khiến không gian thờ tự (thuộc Âm) mất đi sự trang nghiêm và tĩnh lặng bởi mùi thực phẩm, sự xáo động thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.