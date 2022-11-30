Dùng tiền xu phong thủy như thế nào để kéo may mắn, tài lộc vào nhà?

Tiền xu phong thủy được xem là vật phẩm biểu trưng cho tiền bạc, của cải quý giá khi được đặt ở vị trí thích hợp trong nhà sẽ càng gia tăng tài lộc, tức phú quý song hành nên được khá nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến hàng ngày.

Ở châu Á nói chung, những đồng xu cổ được đánh giá rất cao về giá trị phong thủy. Chúng là biểu tượng của tài lộc, của cải. Có rất nhiều loại tiền xu phong thủy khác nhau, kèm theo đó là tác dụng khác biệt.

Về sức mạnh của mỗi loại đồng xu tiền cổ theo phong thủy sẽ khác nhau tùy theo hình dạng, họa tiết và số lượng. Theo đó, tiền xu hình tròn có đục lỗ ở giữa với lỗ đục hình tròn sẽ tượng trưng cho khí thế của trời, còn hình vuông sẽ tượng trưng cho sức mạnh của đất.

Tiền xu Mai Hoa Kim Tiền với hình dáng của hoa mai năm cánh tượng trưng cho năm mệnh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, được treo thành từng cặp tạo thành 10 cánh hoa tượng trưng cho sự hoàn hảo, vẹn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa: Hoa Mai Kim Tiền ảnh hưởng trực tiếp tới tài lộc và sự may mắn của gia chủ, ngoài ra, nó còn là vật chuyên dùng để trấn yểm hung khí, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc. Các luồng khí xấu trong gia đình, song song với khả năng đem lại nguồn vượng khí tốt lành tới cho các thành viên trong gia đình.

Vị trí treo: tốt nhất là treo ở vị trí như trên bàn làm việc, phòng khách, giá sách, trong văn phòng hay trang trí tại các cửa hàng. Ngoài ra, cũng có thể đặt trên két sắt, trên bàn thờ hay treo trước cửa ra vào để thu hút tiền tài, đón vượng khí vào nhà.

2.2. Tiền xu Mai Hoa 10 cánh rời (Mai Hoa Thập Toàn)

Mai Hoa Thập Toàn: Là đồng tiền mười cánh hoa được ghép từ mười đồng xu nhỏ với hai đồng xu lớn gắn kết bằng sợi chỉ đỏ trông như một đóa hoa mai.

Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa: Có tác dụng rất lớn trong con đường công danh, sự nghiệp, góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân ám hại…

Vị trí dùng: Được bố trí ở một số nơi như ngăn kéo bàn làm việc, trong văn phòng, chỗ tựa sau lưng của ghế,…

2.3. Tiền xu Bát Quái (đồng xu tử vi)

Đồng xu tử vi: Tiền xu in hình Bát Quái là một trong những vật phẩm cơ bản để chế ước và hóa giải những cấm kỵ phạm phải. Đa phần đồng tiền ở thời vua Càn Long có hai mặt Âm Dương thể hiện nguyên lý Âm Dương hài hoà.

Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa: Đây là biểu tượng của sự giàu có, phát mạnh về tài lộc.

Vị trí dùng: Treo đồng xu này ở nhà, cửa hàng, văn phòng hoặc trên xe ô tô có thể chống lại hung khí, xua đuổi tà ma, đem lại sức khoẻ và tài lộc cho gia chủ.

2.4. Tiền xu Phúc Tinh Chiêu Tài (trên tiền xu có hình con dơi)

Tiền xu Phúc Tinh Chiêu Tài: Trong tiếng Trung Quốc, từ “dơi” đồng âm với từ “phúc”. Chính vì vậy, dơi (còn gọi là phúc thử) trở thành con vật tượng trưng cho sự cát tường.

Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa: Mẫu dơi ngậm tiền xu là tượng trưng có những điều tốt lành, sự may mắn, đem đến nhiều của cải cho gia chủ bởi vì trong tiếng hán thì từ "Dơi" đồng âm với từ "Phúc'' nên nhiều người hay gọi dơi là Phúc Thử.

Vị trí dùng: Treo ở các phượng vị tài lộc, hoặc cần hóa giải sao xấu thì treo hai đồng tiền phúc tinh vào hướng phạm Thái Tuế chiếu sát, một đồng tiền hướng 9 ngôi sao ra ngoài còn đồng tiền kia hướng bát quái ra ngoài…

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.