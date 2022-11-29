Công dụng của trầm hương trong phong thủy: Dù đắt xắt ra miếng vẫn có người bỏ bạc triệu để mua bằng được

Theo khoa học thì trầm hương được sinh ra nhờ chất nhựa đặc biệt được bao bọc lên vết thương của cây dó bầu. Đồng thời trầm hương được hình thành trong một khoảng thời gian tương đối dài, trải qua bao thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên mới có thể tạo thành, nên chúng cũng mang trên mình linh khí và sinh khí riêng.

Đã từ lâu, trầm hương được biết là vật phong thủy đắt đỏ, thậm chí từ xa xưa, chỉ có những con nhà quan, vua chúa mới có đủ khả năng sử dụng. Thế nhưng đối với những người không hiểu về nguồn gốc cũng như công dụng của nó thì cũng chỉ cười thầm: Không hiểu sao trông như miếng gỗ thừa mà đắt thế.

Ngày nay, người ta còn mang trầm hương ra so sánh rằng giá vàng có khi tăng khi giảm nhưng giá trầm thì chỉ có tăng mà thôi. Lý do chúng trở nên giá trị như vậy cũng là vì quá trình hình thành trầm hương tự nhiên là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Cũng giống như những giá trị thương hiệu đã sống được hơn 100 năm thì những sản phẩm của họ luôn có giá cao ngất ngưởng, không phải ai cũng có thể chạm tới.

Chính linh khí và sinh khí tồn tại trong những mảnh trầm hương kia sẽ giúp cho chủ nhân của nó xua đuổi được tà khí và vận xui.Dù xem xét theo góc độ nào thì trầm hương vẫn được coi là loại gỗ có linh tính, vì vậy trầm hương mang ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh và phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Quá trình hình thành trầm cũng kéo dài hàng chục và có khi lên tới tới hàng trăm năm, nhờ đó mà chúng đã tích tụ linh khí của trời đất trong chừng đó thời gian.

Trầm càng lâu càng trở nên có giá trị, mùi hương lại bội phần nồng nàn, đa dạng hơn. Trầm hương ngoài tự nhiên có độ tinh dầu dao động từ 25 - 80%, trong đó loại cao cấp nhất có dầu nồng độ 60-80%.

3. Công dụng của trầm hương trong phong thủy

Hút tài lộc và may mắn

Trong phong thủy, đi kèm với việc xua đuổi tà ma, vận hạn chính là hút tài lộc và vận may. Trầm hương chính là như vậy. Không chỉ giúp cho người mang nó xua đuổi tà khí và vận đen, mà Trầm hương còn có thể hút tài lộc, may mắn và công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Mang lại sự bình an, khỏe mạnh cho gia chủ

Ngoài tài lộc và may mắn, với hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu, Trầm hương còn có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc an thần và thư giãn. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, hương Trầm sẽ giúp bạn có được những phút giây thả lỏng, thư thái nhất, giúp tinh thần của bạn phấn chấn lên rất nhiều.

Hương trầm còn giúp lưu thông khí huyết, hạn chế cơn giận. Người mang trên mình những vật phẩm làm từ trầm hương sẽ luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần thư thái, dễ chịu vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng Âm dương, ngũ hành

Trầm hương là vật thuần dương, yếu tố dương của trầm hương có thể cộng hưởng với không gian bên ngoài, giúp cho yếu tố Dương được gia tăng mà yếu tố Âm sẽ yếu đi. Khi yếu tố Âm suy yếu, ma quỷ và vận của bạn sẽ giảm đi, thay vào đó là những may mắn và tài lộc, chính xác hơn là vượng khí sẽ được gia tăng.

4. Các vị trí đặt trầm hương trong phong thủy

Trong nhà: Đặt trầm hương trong nhà tại vị trí Tài với mong muốn gia tăng tài lộc,

Đặt ở phòng khách: Mong muốn gia đình hòa thuận, an khang.

Mang theo bên người: Trong những dịp quan trọng trong công việc như ký kết hợp đồng, gặp đối tác làm ăn lớn với mong muốn xua đuổi vận đen, hút may mắn và tài lộc, công danh thuận lợi và thăng tiến.

5. Cách dùng trầm hương

Trầm hương đốt

Ảnh minh họa: Internet

Trầm hương đốt là vật phẩm không thể không nhắc đến khi nói về trầm hương. Đây chính là sản phẩm giúp kết nối chúng ta với thế giới tâm linh, gửi gắm mong muốn và nguyện ước của mình. Đốt trầm hương là một trong những nét đẹp văn hóa của dân tộc ta vào mỗi dịp lễ tết, thể hiện lòng tôn kính với những người đã mất.

Vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương còn được các nghệ nhân chế tác thành các đồ vật trang sức tinh xảo, trong đó được ưa chuộng nhất là vòng tay trầm hương. Vòng tay được xâu lại thành chuỗi hạt, ngoài ra còn có thể kết hợp thêm một số vật phẩm khác như linh vật hay đá phong thủy.



Ảnh minh họa: Internet

Trầm hương cảnh

Trầm hương cảnh khi đặt trong phòng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, hương thơm bền lâu giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tập trung làm việc. Đặc biệt, trầm hương chứa nguồn năng lượng tốt mạnh mẽ giúp đem lại may mắn, xua đuổi tà ma. Vì thế mà trầm hương cảnh đang trở thành vật phẩm được nhiều người sành trầm săn đón.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.