Nên đeo khuyên tai phong thủy như thế nào để đường tình duyên thuận lợi, hút tài, thu của vào người

Trong thời kỳ nguyên thủy, những chiếc hoa tai có quan hệ mật thiết với vấn đề quyền lực và linh hồn ma quỷ. Người ta cho rằng ma quỷ thường xâm nhập vào cơ thể qua vành tai để thống lĩnh linh hồn con người. Chính vì điều này họ đã phát minh ra những chiếc bông tai và cho rằng nó có sức mạnh siêu nhiên để giúp con người thoát khỏi sự xâm nhập ma quái này.

Từ xa xưa, đeo khuyên tai đã trở thành một trong những thói quen làm đẹp của con người. Tuy nhiên ngay từ thời kỳ nguyên thủy, người ta đã quan niệm những chiếc khuyên tai có quan hệ mật thiết với sự quyền lực và những linh hồn ma quỷ. Chính vì vậy, họ đã phát minh ra những chiếc khuyên tai và cho rằng nó có sức mạnh siêu nhiên để chống lại sự xâm nhập ma quái này.

Đối với những người thiếu thủy vận thì cần phải vô cùng lưu ý đến các bộ phận, cơ quan trên cơ thể. Theo phong thủy học, việc cai quản ngũ hành thủy sẽ bao gồm các cơ quan như: tai, miệng lưỡi, ruột, thận, bàng quang và cơ quan sinh dục. Tốt nhất là những người thiếu Thủy thì nên đeo khuyên tai bạc, bằng đồng hoặc bằng ngọc trai. Khuyên tai của những người thiếu Thủy có hình tròn lại càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

2.2. Hỗ trợ sức khỏe

Trên vành tai có những điểm phản ứng hoặc khu vực đại diện của các khí quan, tạng phủ cơ thể người, người ta gọi là “nhĩ huyệt” (các huyệt vị kinh lạc ở tai). Vị trí xâu lỗ tai, đeo hoa tai vừa đúng là những điểm phản ứng của đầu và mắt người trên dái tai. Khi đeo hoa tai sẽ kích thích làm thông suốt kinh mạch, điều hòa khí huyết trợ giúp cho khí đưa lên để giúp phòng tránh bệnh về mắt và giúp an thần.

3. Lưu ý khi đeo khuyên tai

3.1. Người tuổi Sửu, Mùi, Ngọ cẩn thận khi đeo khuyên tai

Những người tuổi Sửu, Mùi, Ngọ bất kể là nam hay nữ, vì lý do tướng mệnh nên cần hết sức cẩn trọng khi chọn đeo khuyên tai phong thủy để tránh tài lộc tổn hại, tình duyên lận đận. Ba con giáp này nếu đang đeo khuyên tai và vòng cổ mà thấy vận số của mình không thuận (bao gồm sức khỏe, tình cảm, tài vận, sự nghiệp...) hãy lập tức gỡ xuống để thử thay đổi vận số của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

3.2. Kiêng kỵ đeo khuyên tai trong ngũ hành

Nếu số mệnh của bạn kỵ "Kim", tuyệt đối không đeo khuyên tai kim loại, bao gồm cả các chất liệu như vàng, bạc, thép không gỉ...

Nếu số mệnh của bạn kỵ "Mộc", phải tránh đeo khuyên tai làm từ gỗ.

Nếu số mệnh của bạn kỵ "Hỏa", phải tránh đeo khuyên tai làm từ cao su, thủy tinh bởi những chất liệu này đều được gia công từ lửa.

Nếu số mệnh của bạn kỵ "Thổ", phải tránh đeo khuyên làm từ ngọc.

Ảnh minh họa: Internet

4.2 Mang khuyên tai giả có ảnh hưởng gì đến vận số không?

Có không ít người vì lý do cơ địa mà không thể đeo được khuyên tai bằng vàng, bạc bởi sẽ bị ngứa ngáy, thậm chí sưng tấy tại vị trí bấm lỗ. Nhưng bởi vì vẫn muốn làm đẹp bằng khuyên tai nên họ đành phải tìm đến các loại khuyên giả bằng nhựa, ngọc để thay thế. Việc đeo khuyên tai như một trang sức theo phong thủy có giá trị thật hay giả với ý nghĩa tượng trưng đều không ảnh hưởng gì đến vận số của người đeo.

*Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.