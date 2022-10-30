Tiếc mấy cũng đừng dại mà tái dùng 5 vật dụng của chủ cũ khi mua lại nhà, nếu không muốn rước vận rủi vào người

Trừ phong thủy địa thế, người mua nhà cũ phải nắm rõ một số việc quan trọng khi dọn về nhà mới như cúng bái, sửa chữa... và đặc biệt phải nhớ không được sử dụng những đồ dùng đã cũ mà chủ nhà để lại. Bởi những thứ này chất lượng không còn tốt, hơn nữa nó mang vận khí của người khác nên tốt nhất không nên giữ và sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến bản thân.

1. Bàn thờ, đồ thờ cúng Bàn thờ là vị trí để thờ cúng tổ tiên, thần linh, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhà. Vì vậy mà dù là bàn thờ gia tiên hay thần tài, bạn cũng không được dùng lại đồ của chủ cũ. Khi chuyển nhà, hãy dùng bàn thờ của nhà mình hoặc mua một chiếc bàn thờ mới cho phù hợp với cân nhà. Dùng đồ thờ cúng cũ của người khác là hành động bất kính và có thể khiến cuộc sống của gia chủ trở nên khó khăn

Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa khi thay đổi nơi ở mới tức là muốn đổi mới mọi thứ, do đó, phải sử dụng đồ vật phù hợp với gia đình mình, dùng bàn thờ của nhà mình hoặc mua mới chứ không thể dùng đồ cũ của người khác được.

2. Gương Ảnh minh họa: Internet Trong phong thủy, gương là vật lưu giữ vô số hình ảnh hàng ngày, vì thế chiếc gương đã cũ có chứa hình ảnh chồng chất của gia đình người khác và có thể có những hình ảnh xấu, không may mắn. Vì thế không nên dùng lại gương cũ của chủ nhà trước bạn nhé. 3. Đồ dùng bếp, bát đũa, cốc chén

Ảnh minh họa: Internet Những vật dụng làm bếp, bát đũa, cốc chén là vật mà bạn không nên sử dụng đồ cũ. Những thứ này được sử dụng hàng ngày nên có không ít kiêng kỵ về phong thủy. Bát đũa có sự gắn bó với con người. Khi chủ vứt đi, chúng không còn sinh khí tốt nữa. Người sau đến dùng lại những món đồ này sẽ không gặp được may mắn. Đồng thời, việc sử dụng đồ của người khác sẽ không hợp vệ sinh. Tốt nhất, khi chuyển đến nhà mới, bạn không nên sử dụng bát đũa mà chủ cũ để lại.

4. Chổi cũ, cây lau nhà Ảnh minh họa: Internet Chổi cũ, cây lau nhà thường chứa rất nhiều khí bẩn, độc hại. Nếu để lại vật dụng này trong nhà sẽ đồng nghĩa với việc giữ lại nhưng vết bẩn, sự đen đủi, thất bại của người đó lại. Việc này khiến chủ mới rơi vào khó khăn, thất bại triền miên, thậm chí là ốm đau bệnh tật. 5. Cây, hoa trang trí trong nhà Mỗi chậu cây, lọ hoa trong nhà đều có ý nghĩa phong thủy riêng. Nếu chủ nhà cũ đã dọn đi lâu ngày, cây hoa dù còn tươi hay héo thì nhất định phải bỏ đi ngay. Ảnh minh họa: Internet Bởi chúng khi được mua về là do phù hợp với tuổi của chủ nhà cũ, với phong thủy ngôi nhà nhưng nay đã đổi chủ thì không còn tác dụng nữa mà ngược lại có thể phản lại chủ mới. Cây hoa mang nguồn sinh khí, tài lộc cho gia đình, nếu sử dụng không đúng sẽ gây ra tai họa lớn trong tài chính, sự nghiệp. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Có nên mua nhà cũ từng có người chết hoặc chủ cũ làm ăn thất bại? Quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng bị thu hẹp, trong khi nhu cầu ngày một tăng kéo theo giá bất động sản mới vượt quá ngân sách của nhiều hộ gia đình, giúp cho nhà cũ trở thành phân khúc được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên việc một căn nhà có chủ cũ làm ăn thất bại hay có người chết luôn khiến các khách hàng lưỡng lự khi xuống tay đặt cọc.

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