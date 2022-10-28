Quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng bị thu hẹp, trong khi nhu cầu ngày một tăng kéo theo giá bất động sản mới vượt quá ngân sách của nhiều hộ gia đình, giúp cho nhà cũ trở thành phân khúc được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên việc một căn nhà có chủ cũ làm ăn thất bại hay có người chết luôn khiến các khách hàng lưỡng lự khi xuống tay đặt cọc.

Lai lịch và nguồn gốc của ngôi nhà là yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm khi muốn mua nhà. Bởi ngôi nhà bạn sẽ mua tức là sẽ gắn bó lâu dài với bạn và gia đình. Do đó, ngoài những vấn đề liên quan đến khoa học phong thủy như chọn hướng, vị trí… bạn cũng nên tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà mình định mua. Lai lịch của một căn nhà là điều kiện đầu tiên chúng ta cần xem xét kỹ trước khi quyết định. Trong phong thủy nhà ở hay quan niệm của người Việt thì căn nhà không nên được xây dựng trên các khu đất từng là bệnh viện, nhà hỏa táng, lăng mộ, bãi rác,… Bởi vì, đó là những phần đất có nhiều uế khí, từ trường không sáng. Và những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và công việc làm ăn của gia chủ.

Hiểu thế nào cho đúng việc mua nhà cũ? Theo lời giải đáp từ các chuyên gia phong thủy thì việc mua nhà đất cần được nhìn nhận và đánh giá phân tích một cách khách quan. Việc xui xẻo trong làm ăn hay kinh doanh do nhà có người chết không phải là nguyên nhân duy nhất. Đời người có ai tránh được cái chết, đây là chuyện tất yếu sớm muộn sẽ xảy ra. Trong nhà có người chết chưa phải là nguyên nhân gây việc làm ăn thất bại của gia chủ Trên thực tế đất nào, hầu như mỗi căn nhà đều có người chết, hay có chuyện không may như thị phi, cãi cọ…Cho nên việc lựa chọn một căn nhà cũ chưa từng xảy những chuyện kể trên là việc bất khả thi. Đa số người có am hiểu về phong thủy đều không dựa vào việc căn nhà từng có người chết mà bỏ qua một căn nhà có giá rẻ hay vị trí đẹp. Thật tế, lí lịch của một căn nhà được xem xét kỹ ở yếu tốt địa lý. Ví như căn nhà tọa lạc tại khu đất xấu có bãi tha ma, nghĩa địa âm khí nặng nề thì sẽ không tốt.



Vị trí của căn nhà là yếu tố được xem xét hàng đầu Ngoài ra, cũng có một số người dựa vào yếu tố dị đoan và sự e dè của người dân để thêu dệt những câu chuyện rùng rợn về ngôi nhà. Mục đích của họ là làm cho nhà của đối thủ bị bỏ hoang không bán được thì nghiểm nhiên các căn nhà khác sẽ lên giá. Nhìn nhận khách quan vấn đề nhưng chúng ta không nên loại bỏ được hoàn toàn niềm tin vào tâm linh. Tuy nhiên, chỉ nên giới hạn niềm tin đó lại, không nên để chúng ảnh hưởng quá nhiều khiến mang lại những hệ lụy tiêu cực. Hóa giải những căn nhà từng có người chết Các chuyên gia phong thủy cũng nhấn mạnh rằng thái độ sống của chúng ta chính là cách hiệu quả nhất để phá vỡ đi sự hoài nghi với các vong hồn. Người sống đức hạnh thì mọi điều không tốt sẽ được hóa giải. Một lưu ý quan trọng đó là không nên mời thầy về để đuổi vong, vì có nhiều thầy đặt đá, dán bùa yểm để trấn áp, trục vong, đuổi vong sẽ càng khiến cho vong người chủ cũ tức giận. Người mới đến sau sống hòa thuận với người cũ đến trước là cách tốt nhất giúp cho căn nhà ngày càng có sinh khí, gia đạo vượng phát Nhiều thầy phong thủy chân chính có quan điểm chủ nhà mới là hậu sinh sao lại trấn áp, đuổi các “tiền chủ”? Vì nhà nào, đất nào cũng có các ông bà “tiền chủ”, hãy làm lễ hóa giải để sống chung hòa thuận sẽ tốt hơn, như thế các ông bà "tiền chủ" còn phù hộ cho gia đình làm ăn, sinh sống. Đó là chưa kể nếu chủ cũ hợp với chủ mới, thậm chí họ còn hỗ trợ cho người này làm ăn thuận lợi chứ không hề như mọi người vẫn nghĩ. Trước khi sửa chữa phải động thổ người dân cũng nên nhờ thầy phong thủy tới đo đạc, tính toán, chọn ngày giờ phù hợp giúp, để yên tâm hơn. Khi mua nhà cũ cần làm lễ nhập trạch, kính cáo thần linh, tiền chủ. Những lưu ý phong thủy khi mua nhà cũ mà chúng tôi chia sẻ bên trên hy vọng sẽ bổ sung được thêm thông tin hữu ích cho các bạn trong quá trình mua nhà. Chúc các bạn sớm tìm được căn nhà theo đúng nhu cầu và mong muốn cũng như sở thích của gia đình mình. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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