Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an

Nhà đẹp 15/09/2022 16:30

Cây Kim Tiền là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người yêu thích. Nó mang trong mình những ý nghĩa phong thủy tuyệt vời.

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng. Từ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màu xanh mướt mắt cây kim tiền không chỉ giúp không gian căn nhà của bạn sinh động hơn, mà loại cây này còn có ý nghĩa mang lại sự giàu sang, tài lộc như tên gọi của nó. 

Cây kim tiền là loại cây ưa sáng nên nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng. Tuy nhiên không nên để ngay dưới nơi có ánh sáng quá mặt hoặc dưới ánh mặt trời, khiến cây bị vàng lá.

Ở nhà: Nên đặt ở cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang

Nếu muốn thúc đẩy tài lộc, gia chủ nên đặt loài cây phong thủy ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, bởi đây là các hướng rất tốt thuộc cung tài lộc, đặt cây kim tiền ở vị trí này sẽ kích thích giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp, kinh doanh thuận lợi, phát đạt.

Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công ty, xí nghiệp: Nên đạt ở tiền sảnh, đại sảnh

Các văn phòng, xí nghiệp lớn có thể lựa chọn những chậu cây kim tiền có kích thước khá lớn để trang trí trong tiền sảnh, đại sảnh, vừa có tác dụng trang trí lại vừa giúp chiêu tài, vị trí đặt cũng nên ở hướng Đông Nam thuộc cung tài lộc.

Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chậu cây có kích thước lớn có thể che đi góc khuất, góc cạnh chưa đẹp và tăng tính thẩm mỹ cho tổng quan. Điều này cũng giúp tài lộc được hấp thu giúp vượng đường tài lộc. Cây cũng góp phần lọc khí, giúp không gian thoáng đãng, trong lành hơn.

Tránh đặt cây đối diện cửa ra vào

Vị trí đối diện với cửa ra vào trong phong thủy cây cảnh nhà ở được xem là vị trí cấm kỵ không được đặt cây xanh. Khi đặt cây ở đây có thể khiến gia chủ hao tài tán lộc. 

Lưu ý về cây kim tiền 

Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền lại có một hạn chế là trong lá và cuống lại chứa chất độc có khả năng gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em khi nuốt phải. Vì vậy, việc có nên trồng cây kim tiền trong nhà hay không khi gia đình có trẻ nhỏ cần được cân nhắc thật kỹ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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