Đặt cây Kim Tiền chuẩn phong thủy như thế nào để hút tài lộc đổ về như nước, công danh sự nghiệp bền vững, gia đạo bình an

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng. Từ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Màu xanh mướt mắt cây kim tiền không chỉ giúp không gian căn nhà của bạn sinh động hơn, mà loại cây này còn có ý nghĩa mang lại sự giàu sang, tài lộc như tên gọi của nó.