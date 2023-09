Có thích đến mấy cũng không nên trồng 4 loại cây này trước cửa để tránh rước điềm xấu, cản trở tài lộc vào nhà

Hơn nữa, theo phong thủy, cây liễu thuộc về phần âm – hút âm khí vào ngôi nhà. Ngoài ra, cây liễu không có quả thường được liên tưởng tới đường con cái hậu vận về sau. Do đó, bạn tuyệt đối tránh cây này khi chọn cây xanh trồng trước nhà. Người ta chỉ trồng liễu trong công viên, hồ nước để tạo bóng mát.

2. Cây mít

Có nên trồng cây mít trước nhà không là một thắc mắc phổ biến của những người chưa có kinh nghiệm trồng cây theo phong thủy. Thông thường những loại cây có thân to như cây mít không nên trồng ở trước nhà bởi chúng sẽ làm cản năng lượng tích cực vào nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hoàn toàn có thể thấy trong hầu hết những ngôi chùa ở Nước Ta, người ta thường trồng cây mít ở sân sau hoặc hai bên ngôi chùa thay vì trước chùa. Trong phong thủy, loại cây này thường gây ra nguồn năng lượng xấu đi, thế cho nên không nên trồng trước nhà để hạn chế những điều không may xảy ra.

3. Cây đa

Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây đa thường được trồng trong các đền thờ, miếu mạo, chùa chiền nên không thích hợp khi trồng trước nhà. Nếu trồng cây đa trước nhà không chỉ không phù hợp mà nặng hơn còn gây mất cân bằng cho thế đất khi nhà nhỏ mà cây đa lại là cây phát triển to lớn.

4. Cây dâu

Theo quan niệm dân gian, cây dâu là thể hiện của sự chết chóc và thiếu may mắn vì cây dâu theo tiếng Hán là "tang" cùng vần với tang ma. Do đó cây dâu trong phong thủy là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ thu hút khí xấu, tà mà vào nhà, từ đó mang đến những điều không may. Vì vậy không nên trồng cây dâu trước nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu tốt cho việc trừ tà ma, nên nếu trồng cây dâu trước nhà không chỉ xua đuổi tà ma mà còn xua đi cả âm quý nhân, khiến cho tài lộc không được vượng phát.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.