Có thích đến mấy cũng không nên trồng 4 loại cây này trước cửa để tránh rước điềm xấu, cản trở tài lộc vào nhà

Bạn có biết rằng, mỗi loại cây xanh có vận khí khác nhau, chúng có thể ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà, vận mệnh của gia chủ. Cho nên hãy tránh trồng các loại cây dưới đây trước nhà.
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Một số loại cây mang lại luồng khí xấu, cản trở tài lộc mang đến vận xui cần tránh như
1. Cây liễu
Phận liễu yếu đào tơ được sử dụng để chỉ những người con gái có số phận long đong không thuận lợi. Theo người xưa, từ “liễu” có cách phát âm gần giống từ “lưu” – chảy đi. Vì thế, trồng cây liễu trước nhà mang ý nghĩa tán gia bại sản.
Hơn nữa, theo phong thủy, cây liễu thuộc về phần âm – hút âm khí vào ngôi nhà. Ngoài ra, cây liễu không có quả thường được liên tưởng tới đường con cái hậu vận về sau. Do đó, bạn tuyệt đối tránh cây này khi chọn cây xanh trồng trước nhà. Người ta chỉ trồng liễu trong công viên, hồ nước để tạo bóng mát.
2. Cây mít
Có nên trồng cây mít trước nhà không là một thắc mắc phổ biến của những người chưa có kinh nghiệm trồng cây theo phong thủy. Thông thường những loại cây có thân to như cây mít không nên trồng ở trước nhà bởi chúng sẽ làm cản năng lượng tích cực vào nhà của bạn.
Bạn hoàn toàn có thể thấy trong hầu hết những ngôi chùa ở Nước Ta, người ta thường trồng cây mít ở sân sau hoặc hai bên ngôi chùa thay vì trước chùa. Trong phong thủy, loại cây này thường gây ra nguồn năng lượng xấu đi, thế cho nên không nên trồng trước nhà để hạn chế những điều không may xảy ra.
3. Cây đa
Trồng cây đa thường được trồng trong các đền thờ, miếu mạo, chùa chiền nên không thích hợp khi trồng trước nhà. Nếu trồng cây đa trước nhà không chỉ không phù hợp mà nặng hơn còn gây mất cân bằng cho thế đất khi nhà nhỏ mà cây đa lại là cây phát triển to lớn.
4. Cây dâu
Theo quan niệm dân gian, cây dâu là thể hiện của sự chết chóc và thiếu may mắn vì cây dâu theo tiếng Hán là "tang" cùng vần với tang ma. Do đó cây dâu trong phong thủy là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ thu hút khí xấu, tà mà vào nhà, từ đó mang đến những điều không may. Vì vậy không nên trồng cây dâu trước nhà.
Cây dâu tốt cho việc trừ tà ma, nên nếu trồng cây dâu trước nhà không chỉ xua đuổi tà ma mà còn xua đi cả âm quý nhân, khiến cho tài lộc không được vượng phát.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.