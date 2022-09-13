Cách bày trí tượng cá chép phong thủy để con cháu trong nhà học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó, thăng quan tiến chức thần tốc

Trong phong thủy cá chép là loài cá mang lại may mắn, tài lộc cho mỗi gia đình, đặc biệt là trong lĩnh vực học hành, thi cử và cầu công danh sự nghiệp.

Câu chuyện cá chép vượt vũ môn hóa rồng đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người. Hình ảnh này tương ứng với việc học sinh hay sinh viên vượt qua những những kỳ thi quan trọng khẳng định năng lực cũng như là để thành công và phát triển. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, do cá gọi là “ngư” - có âm đọc là "Yu" đồng âm với "dư" 餘 (có nghĩa là dư dả) tức giàu có: dư ăn, dư để, dư của. Vì vậy, cá chép được coi như một biểu tượng của tiền tài và danh vọng.

Cá chép sẽ không phát huy được hết những ý nghĩa biểu trưng của nó nếu như bạn chỉ sở hữu nó mà không kết hợp đúng vị trí. 1. Đặt trên bàn học mang đến may mắn trên con đường học hành, thi cử

Học sinh, sinh viên để ở bàn học tốt cho thi cử, học hành. Vật phẩm cá chép trên bàn học sẽ tương hỗ việc học tập thêm suôn sẻ, có ý chí, thi tuyển đỗ đạt .

Ảnh minh họa: Internet Việc cá chép vượt vũ môn không khác gì các sinh viên học sinh đi thi, vượt qua những giai đoạn quan trọng để trưởng thành và phát triển, khẳng định năng lực của mình. 2. Đặt trên bàn làm việc phù trợ đường công danh sự nghiệp Vị trí đặt tượng cá chép trên bàn làm việc giúp phù trợ gia chủ thăng quan tiến chức và thành công xuất sắc trong sự nghiệp, bởi vật phẩm này giúp gia chủ tập trung chuyên sâu và phát minh sáng tạo hơn. Lưu ý: Nên sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp trên bàn và không có vật cản phía trước. Ảnh minh họa: Internet 3. Đặt tại phòng khách loại bỏ tà khí Cách đặt cá chép phong thủy trong phòng khách để tích tụ nhiều sinh khí, giúp mái ấm gia đình thêm dồi dào sức khỏe thể chất, thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet Các vị trí kiêng kỵ không đặt cá chép phong thủy Phòng bếp: Cá chép thuộc thủy trong khi phòng bếp thuộc hỏa. Do đó nếu đặt tại vị trí này dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của các thành viên trong gia đình và mang lại điều không suôn sẻ . Phòng ngủ: Không đặt cá chép phong thủy trong phòng ngủ vì phòng ngủ thuộc tính âm khắc với tính dương của cá.

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