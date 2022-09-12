Cứ giữ thói quen đặt 4 thứ này lên nóc tủ lạnh thì đừng hỏi tại sao nhà liên tục hao tài tốn của, nợ mới chất chồng nợ cũ

Dưới đây là 4 thứ tốt nhất không nên để trên nóc tủ lạnh vì có thể làm tài vận xấu đi.

Ngoài ra, khí nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng. Ngược lại, sức nóng của tủ lạnh tỏa ra trong khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị điện đặt ở bên trên.

Các thiết bị điện như lò vi sóng, ấm siêu tốc, bình uống nước… thường được sử dụng trong nhà bếp, nhưng một số gia đình thường đặt chúng bên cạnh hoặc thậm chí phía trên tủ lạnh. Điều này là đại kỵ vì khi đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh, trọng lượng quá lớn sẽ tạo gánh nặng cho chính tủ lạnh và làm tăng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh.

Còn về mặt phong thủy, đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh làm ảnh hưởng đến sự tụ tài.

2. Lọ hoa, chậu cây

Nhiều người thấy nóc tủ lạnh trống trải muốn bày trí vật dụng lên tô điểm, chẳng hạn như đặt lọ hoa tươi hoăc hoa khô trang trí. Dưới góc nhìn chủ quan thì không sai, nhưng khách quan mà nói làm gia đình đối diện nguy cơ bị điện giật. Vì chỉ cần bất cẩn quơ tay trúng hay lũ chuột phá phách làm đổ lọ hoa, lúc này nước trong bình chảy ra, ngấm vào dây điện tủ lạnh thì chập mạch như chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Còn xét về phong thủy thì việc đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh cũng khiến cho tài lộc hao tán, của cải trong nhà không giữ được, thế là đi vay mượn, sống trong tháng ngày nợ nần chồng chất.



3. Phủ tấm vải lên nóc tủ

Ngoài ra, phủ tấm vải lên nóc tủ lạnh như việc nhiều người hay làm cũng không được khuyến khích. Dẫu biết tấm vải ấy sẽ giúp nóc tủ bớt được bụi bẩn, nhìn lâu cũ hơn nhưng cũng lại là nguyên nhân khiến tủ lạnh dễ nóng lên, từ đó tủ sẽ giảm tuổi thọ và tốn điện hơn, thậm chí trở thành mối hiểm họa khôn lường.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, tấm vải phủ nóc tủ lạnh chẳng khác gì tấm bùa yểm làm tài vận của gia đình không được hanh thông, tâm trạng cũng mọi người luôn bị bất an hay tranh cãi, dễ dẫn đến đổ vỡ. Do đó, cứ để nóc tủ lạnh thông thoáng là tốt nhất.

Ngoài ra, những tấm vải màn được cho là thứ ngăn cách tình cảm của những thành viên trong gia đình, khiến mâu thuẫn phát sinh, gia đình khó yên ấm, hạnh phúc.

4. Đặt đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh

Nóc tủ lạnh bày nhiều đồ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Do đó, bạn tránh xếp đồ lên nóc tủ lạnh. Hãy lắp thêm giá và kệ trong nhà bếp để đặt những món đồ này một cách gọn gàng.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt phong thủy, đặt đồ vật trên nóc tủ lạnh sẽ khiến của cải trong gia đình không ổn định, tiền tài thất thoát.

Hãy lưu ý những đặc điểm dưới đây để chiếc tủ lạnh không đơn thuần là vật gia dụng mà còn là nơi thu hút vượng khí và bổ trợ cho cả gia đình: