Những vị trí đặt cây trúc phát lộc trong nhà giúp phong thủy gia đình hưng thịnh, chiêu tài hút lộc, tránh họa tai bay vạ gió

Trong phong thủy, cây thủy trúc với dáng đứng hiên ngang, sức sống bất diệt có khả năng xua đuổi tà ma, xua đuổi đi những điều không may mắn nên thường được trồng ở sân vườn, có tác dụng như một chiếc bình phong chấn thủy, đem đến nhiều may mắn dành cho gia chủ.

Khi trồng cây trúc phát lộc trong đất, bạn có thể trồng 2 hoặc 5 cây, đó là một sự lựa chọn đúng đắn về mặt ngũ hành.

Trong nhà, văn phòng làm việc, phòng đọc sách nếu bày trí cây trúc phát lộc có thể gia tăng vượng khí, mang tới cảm giác an toàn thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất bạn nên nuôi cây cây trúc phát lộc theo phương pháp thủy canh. Tất nhiên, bạn cũng có thể nuôi 4 cây, 4 cây tượng trưng cho phát, có thể cải thiện khả năng thu hút sự giàu có của cây trúc phát lộc.

Hướng trồng cây trúc phát lộc

Cây trúc phát lộc nói riêng và cây xanh nói chung đều cần ánh sáng dịu nhẹ, thoáng mát nhưng không có gió quá mạnh, đủ ẩm nhưng không ngập. Riêng cây trúc phát lộc khá thấp nên thích hợp trồng trong nhà hơn ngoài trời. Theo phong thủy, nên đặt cây ở hướng Bắc sẽ thu hút nhiều tài lộc và điềm lành cho gia đình. Bởi Ngũ hành cho rằng Thủy sinh Mộc, hướng Bắc hành Thủy sẽ tương sinh với cây cối.

Ảnh minh họa: Internet

Các vị trí trong nhà đạt cây trúc phát lộc

1. Đặt trên bàn làm việc, bàn học

Đặt cây tại bàn làm việc hay bàn học sẽ giúp trợ giúp đường công danh việc học hành, tăng năng suất hiệu quả công việc và làm giảm đi mọi sự căng thẳng mệt mỏi. Đồng thời, cây tạo nên một không gian làm việc trong lành hơn.



Ảnh minh họa: Internet

2. Phòng khách

Vị trí này được nhiều gia đình lựa chọn để đặt cây. Nhiều người quan niệm ràng, phòng khách là nơi tiếp khách và đây cũng là nơi có vị trí tài lộc nhiều nhất trong gia đình nên sẽ giúp cho gia chủ đón được tài lộc vào nhà. Bạn có thể đặt cây ở vị trí góc tường hay trên một số kệ trang trí trong phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

3. Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những nơi thích hợp nhất trong nhà, đặt một chậu cây trúc phát lộc ở đây, tốt nhất là cây trúc phát lộc năm tầng sẽ có tác dụng tăng cường tài lộc và may mắn cho chủ nhân phòng ngủ.