4 loài cá phong thủy mang ý nghĩa may mắn tài lộc, vượng đường công danh, học tập tấn tới

Nuôi cá cảnh phong thủy sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt giúp gia chủ có thêm thịnh vượng, tài lộc và giúp cho môi trường sống của gia đình thêm rực rỡ và sinh động.

Một bể cá chép phong thuỷ thường gặp đó là đôi cá chép đang bơi lội trên đỉnh vàng, đây được xem là vật phẩm mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn.

Cá chép đại diện cho sự giàu sang, phú quý bởi ngay trong tiếng Hán thì cá đã mang ý nghĩa của sự sung túc. Theo truyền thuyết, cá chép còn tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm khi nó thường bơi ngược dòng nước, và những chú cá đã vượt được "vũ môn" thì sẽ hóa thành rồng.

Cá huyết anh vũ

Cá huyết anh vũ (gốc Đài Loan) là loại cá âm dương đứng đầu trong các loài cá về phong thủy. Cá có màu đỏ tươi như ngọn lửa, mang tính thẩm mỹ cao nên được rất nhiều gia chủ lựa chọn. Trong phong thủy, loài cá này có thể hóa giải sát khí, mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ, hóa giải mâu thuẫn trong gia đình. Đồng thời đem lại niềm vui, tiếng cười trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm việc văn phòng, việc nuôi cá trong phòng làm việc cũng là một cách giải trí giảm căng thẳng, đem đến sự thư giãn sau những giờ làm việc.

Cá la hán

Một loại cá khá phổ biến và được xem như thần thịnh vượng hay thần may mắn của ngôi nhà chính là cá La Hán. Loại cá này thu hút bởi vẻ ngoài lạ mắt, có đầu như hình đầu người.

Đây là loài cá cảnh nhiệt đới được du nhập vào nước ta gần hai thập kỷ qua. Trong thời gian đầu cá La Hán tạo nên cơn sốt trong giới chơi cá cảnh không chỉ bởi màu sắc bắt mắt vẻ ngoài độc lạ mà còn bởi ý nghĩa về phong thủy mà chúng mang lại. Giá cả loài cá này lúc ban đầu rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ riêng Việt Nam mà trên Thế giới cá La Hán được ví như vị thần may mắn đem lại phúc lộc, an khang cho người nuôi. Những chi tiết trên mình cá La Hán như các hoa văn, cái đầu gù, cùng với dáng vẻ oai phong của nó sẽ đem đến giàu sang phú quý và hạnh phúc cho người nuôi.

Cá vàng

Trong phong thủy phương Đông loài cá Vàng được xem là biểu tượng có ý nghĩa thiêng liêng, đó là sức sống mãnh liệt, kiên trì, và bền bỉ dù rơi vào bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Bởi thế việc nuôi cá Vàng phong thủy được được nhiều gia đình lựa chọn, nhằm giúp điều hòa khí lực trong nhà, nhờ đó mang lại những điều may mắn, tài vượng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa như một lời khích lệ tinh thần tích cực, cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy sự nghiệp, nuôi cá Vàng chính là biểu tượng của sự thăng tiến, sự nghiệp được mở rộng. Đối với những người đang làm ăn buôn bán thì việc nuôi cá phong thủy hàm ý về tấn tài tấn lộc, tiền tài dồi dào, gặp may mắn trong công việc kinh rất nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.