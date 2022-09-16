Những vật phẩm phong thủy giúp tình cảm vợ chồng hòa hợp, xua đuổi "Tiểu Tam", tránh gia đình bất hòa mâu thuẫn

Nhà đẹp 16/09/2022 09:25

Trong dân gian xưa nay có dùng một số linh vật phong thủy về tình duyên, hôn nhân gia đình.

 

Tranh Long Phụng  Sum Vầy 

Long Phụng còn gọi là Rồng Phượng – biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh, thanh nhã và duyên dáng. Tại sao người ta quan niệm như thế. Điều này bắt nguồn từ truyền thuyết xưa kia.

Trong phong thủy, rồng là một trong 4 tứ linh ví như sinh lực của vũ trụ có tài làm mưa, phun ra khói, lửa, thăng, giáng, ẩn, hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại.

Những vật phẩm phong thủy giúp tình cảm vợ chồng hòa hợp, xua đuổi 'Tiểu Tam', tránh gia đình bất hòa mâu thuẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụng biểu tượng cho vẻ đẹp trang nhã, hiền dịu và duyên dáng của người phụ nữ. Ngoài ra, Phượng còn thể hiện sự hòa hợp giữa âm dương, giúp gia đình luôn thuận hòa, êm ấm.

Tranh Long Phụng sum vầy là sự cộng hưởng của hai hình ảnh đẹp. Sức mạnh uy nghi của rồng và nét đẹp hài hòa của phượng. 

Thạch anh màu hồng phấn

Màu hồng là biểu tượng của tình cảm lứa đôi. Quả cầu đá thạch anh hồng giúp xóa bỏ những đau thương trong tình cảm, là lá bùa may mắn trợ mệnh, hộ thân, duy trì và phát triển các mối quan hệ xung quanh.

Những vật phẩm phong thủy giúp tình cảm vợ chồng hòa hợp, xua đuổi 'Tiểu Tam', tránh gia đình bất hòa mâu thuẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt quả cầu đá thạch anh hồng tại hướng Tây Nam trong phòng ngủ sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững, hạnh phúc, gia đình ấm êm, hóa giải xung đột. Ngoài ra, thạch anh màu hồng phấn tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng và cũng là vật phong thủy vợ chồng hay cãi nhau, giúp cho gia đình bạn tránh được những bất hòa, hóa giải mâu thuẫn.

Quả hồ lô phong thủy

Hồ lô làm vật phong thủy giúp vợ chồng hay cãi nhau được hoá giải thì bạn hãy dùng móng tay hay tóc của hai vợ chồng gói vào giấy có màu vàng có viết tên và ngày sinh trong bát tự bên ngoài rồi bỏ và ruột hồ hô. Sau đó hãy treo quả hồ lô này về phía đầu giường của hai vợ chồng sẽ giúp tình cảm đi lên và hóa giải mâu thuẫn xảy ra.

Những vật phẩm phong thủy giúp tình cảm vợ chồng hòa hợp, xua đuổi 'Tiểu Tam', tránh gia đình bất hòa mâu thuẫn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hồ lô phong thủy như lời nguyện cầu những bình an. Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người sở hữu. Hơn nữa, còn giúp xua đi những vận xấu, tăng thêm khí vận cho gia chủ, hóa giải những điềm gở trong gia đình, công việc, các mối quan hệ xung quanh

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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