Tiền chủ là ai? Tại sao khi thuê nhà hay mua nhà cũ cần phải cúng Tiền Chủ cầu bình an?

Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, các chủ ở sau không muốn bị vong hồn người Tiền Chủ quấy rối nên đã lập bàn thờ để thờ và cầu bình an.

1. Tiền Chủ là ai? Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, dù ở cõi dương ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian, nhưng tại cõi âm người Tiền Chủ vẫn nhớ ngôi nhà xưa này là của mình. Nên thỉnh thoảng họ vẫn đi lại thăm nom và coi những người chủ đến sau không thực sự là chủ ngôi nhà và chỉ đến "ở tạm". Do đó, theo quan niệm dân gian, các chủ nhà đến sau không muốn bị vong hồn người Tiền Chủ quấy rối nên đã lập bàn thờ để thờ Tiền Chủ. Ảnh minh họa: Internet Bàn thờ tiền chủ thường xây ở ngoài sân, gồm một cột trụ cao hơn đầu người, mé trên xây rộng ra thành một bàn thờ, trông giống như một chiếc ngai, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ này có đặt một bát hương. Không có bài vị, vì không ai biết tên tiền chủ là gì. Khi cúng chỉ cần khấn bản gia tiền chủ là đủ.

Ảnh minh họa: Internet 2. Tại sao lại thờ và cúng Tiền Chủ Theo các nhà phong thủy, cho đến hiện tại hầu như mỗi mảnh đất hay căn nhà nào đều cũng qua tay vài người chủ, cho nên việc cúng Tiền Chủ đã trở thành một thói quen, tín ngưỡng của đa số các hộ gia đình, tương tự như việc thờ cùng ông Thổ Địa Thần Tài. Quan niệm dân gian người Việt cho rằng, Tiền Chủ có thể là người xa lạ hay là tổ tiên ông bà của chính gia chủ hiện tại, nhưng dù chủ mới không biết tên nhưng trong cõi âm căn nhà này hoặc mảnh đất mà mình đang cư trú vẫn là thuộc về Tiền Chủ. Vì thế, việc mới chuyển vào nhà mà làm lễ đuổi vong là chuyện đại kỵ, làm mích lòng Tiền Chủ.



Ảnh minh họa: Internet Dù là người xa lạ hay ông bà tổ tiền thì Tiền Chủ cũng được xem là vị cõi âm bảo hộ cho gia đình, mang đến sự bình an cho gia đạo. Nếu hợp mệnh với chủ mới thì còn có thể giúp cho căn nhà vượng phát tài lộc, hay hóa hung thành cát cho các thành viên sống trong nhà. Cho nên sống hòa thuận, kính trọng Tiền Chủ là một cách đơn giản để chủ mới sống bình an, làm việc thuận lợi, tránh được những tai nạn ngoài mong muốn hay kéo vận xui vào nhà. Thêm một vị phù hộ gia đạo cũng tức là tránh xa được một hung tinh quấy phá. 3. Sắm lễ cúng Tiền Chủ Ảnh minh họa: Internet Bàn thờ của tiền chủ chính là một cây hương ở ngoài sân. Cúng Tiền Chủ vào những ngày rằm, mồng một (ngày sóc vọng), giỗ, tết. Đồ lễ cũng giống như đồ lễ cúng Thổ công. Thậm chí mỗi khi trong nhà có ai đó ốm đau, bệnh tật hoặc gặp chuyện lục đục không hay, người ta đều cúng khấn Tiền chủ, cầu sự bình an. Lễ vật dâng cúng Tiền Chủ gồm, hương, hoa, trầu, quả… Lễ chay hoặc lễ mặn tuỳ tâm chỉ cần lễ vật tinh khiết, đầy đặn, với thành kính cầu xin. Vào ngày rằm tháng bảy gia chủ cần cúng dâng, bản gia Tiền Chủ, vàng mã, quần áo, tiền mã… *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-chu-la-ai-tai-sao-khi-thue-nha-hay-mua-nha-cu-can-phai-cung-tien-chu-cau-binh-an-518571.html