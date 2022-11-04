Năm Bính Tuất: 1946, 2006

Ảnh minh họa: Internet

Năm Kỷ Dậu: 1969, 2029

Năm Đinh Hợi: 1947, 2007

Năm Bính Thìn: 1976, 2036

Năm Canh Tý: 1960, 2020

Năm Đinh Tỵ: 1977, 2037

2. Công dụng của quả cầu phong thủy đối với người mệnh Thổ

Quả cầu phong thủy nói chung và quả cầu phong thủy mệnh Thổ nói riêng là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến, dễ trưng bày, dễ sử dụng và được rất nhiều người yêu thích.



Ảnh minh họa: Internet

Tùy theo mong muốn thu hút tài lộc, thúc đẩy công danh sự nghiệp, gắn kết tình cảm gia đình, mở rộng mối quan hệ hay để hóa giải khí xấu tại không gian làm việc. Bởi làm từ đá quý có tuổi đời hàng triệu năm, hấp thụ tinh hoa và linh khí đất trời, quả cầu phong thủy mang năng lượng dương dồi dào cùng công năng phong thủy mạnh mẽ.

3. Màu quả cầu phong thủy dành cho người mệnh Thổ



Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu thạch anh màu, nâu đất: Tăng sự thông minh uyên bác, nhanh nhẹn trong giao tiếp, cân bằng nội tâm. Phát triển con đường học tập và sự nghiệp công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu phong thủy màu đỏ: Tạo ra năng lượng tích cực, giúp cơ thể hấp thu khí tốt, xua đuổi tà khí, loại trừ tiêu cực đến từ bên ngoài. Và hạn chế những điều không may mắn trong công việc. Tăng khả năng tuy duy logic, sáng tạo, học tập ngày càng tiến bộ. Mang màu sắc của tình yêu cháy bỏng, màu của chiếc áo cưới trong ngày hạnh phúc giúp đôi lứa gắn kết, trọn đời bên nhau.

Lưu ý: Người mệnh Thổ kỵ nhất là màu XANH LÁ CÂY, vì đó là màu của hành Mộc. Cây sống trên đất, hút hết sự màu mỡ của đất, khiến đất suy kiệt. Người mệnh Thổ nếu dùng đá có màu xanh lá cây sẽ bị suy yếu về sức khỏe, khó khăn về tài chính.

4. Vị trí đặt quả cầu phong tủy hút tài lộc, mở đường công danh

Quả cầu phong thủy màu đỏ, hồng, tím (thạch anh): Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở hướng Đông trên bàn làm việc hoặc trong nhà. Tăng sự thông minh, nhanh nhẹn trong giao tiếp, cân bằng nội tâm, tâm lý.

Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu phong thủy màu vàng: Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở vị trí trung tâm trên bàn làm việc hoặc trong nhà.

Quả cầu phong thủy màu nâu đất: Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở hướng Bắc trên bàn làm việc hoặc trong nhà.

*Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.