Quả cầu phong thủy mệnh Thổ được rất nhiều doanh nhân, người làm ăn, kinh doanh, luật sư, bác sĩ, giảng viên… yêu thích. Không chỉ sở hữu màu sắc đẹp hút mắt, giúp tăng vẻ sang trọng cho không gian, quả cầu phong thủy còn mang năng lượng mạnh mẽ, trợ lực phong thủy cho chủ nhân mệnh Thổ đón nhận nhiều may mắn, thu hút tài lộc.
- Tiền chủ là ai? Tại sao khi thuê nhà hay mua nhà cũ cần phải cúng Tiền Chủ cầu bình an?
- Có nên mua nhà cũ từng có người chết hoặc chủ cũ làm ăn thất bại?
1. Những người mệnh Thổ sinh năm nào?
Năm Canh Ngọ: 1990, 1930
Năm Kỷ Mão: 1939, 1999
Năm Mậu Thân: 1968, 2028
Năm Tân Mùi: 1991, 1931
Năm Bính Tuất: 1946, 2006
Năm Kỷ Dậu: 1969, 2029
Năm Đinh Hợi: 1947, 2007
Năm Bính Thìn: 1976, 2036
Năm Canh Tý: 1960, 2020
Năm Đinh Tỵ: 1977, 2037
2. Công dụng của quả cầu phong thủy đối với người mệnh Thổ
Quả cầu phong thủy nói chung và quả cầu phong thủy mệnh Thổ nói riêng là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến, dễ trưng bày, dễ sử dụng và được rất nhiều người yêu thích.
Tùy theo mong muốn thu hút tài lộc, thúc đẩy công danh sự nghiệp, gắn kết tình cảm gia đình, mở rộng mối quan hệ hay để hóa giải khí xấu tại không gian làm việc. Bởi làm từ đá quý có tuổi đời hàng triệu năm, hấp thụ tinh hoa và linh khí đất trời, quả cầu phong thủy mang năng lượng dương dồi dào cùng công năng phong thủy mạnh mẽ.
3. Màu quả cầu phong thủy dành cho người mệnh Thổ
Quả cầu thạch anh màu, nâu đất: Tăng sự thông minh uyên bác, nhanh nhẹn trong giao tiếp, cân bằng nội tâm. Phát triển con đường học tập và sự nghiệp công danh.
Quả cầu phong thủy màu đỏ: Tạo ra năng lượng tích cực, giúp cơ thể hấp thu khí tốt, xua đuổi tà khí, loại trừ tiêu cực đến từ bên ngoài. Và hạn chế những điều không may mắn trong công việc. Tăng khả năng tuy duy logic, sáng tạo, học tập ngày càng tiến bộ. Mang màu sắc của tình yêu cháy bỏng, màu của chiếc áo cưới trong ngày hạnh phúc giúp đôi lứa gắn kết, trọn đời bên nhau.
Lưu ý: Người mệnh Thổ kỵ nhất là màu XANH LÁ CÂY, vì đó là màu của hành Mộc. Cây sống trên đất, hút hết sự màu mỡ của đất, khiến đất suy kiệt. Người mệnh Thổ nếu dùng đá có màu xanh lá cây sẽ bị suy yếu về sức khỏe, khó khăn về tài chính.
4. Vị trí đặt quả cầu phong tủy hút tài lộc, mở đường công danh
Quả cầu phong thủy màu đỏ, hồng, tím (thạch anh): Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở hướng Đông trên bàn làm việc hoặc trong nhà. Tăng sự thông minh, nhanh nhẹn trong giao tiếp, cân bằng nội tâm, tâm lý.
Quả cầu phong thủy màu vàng: Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở vị trí trung tâm trên bàn làm việc hoặc trong nhà.
Quả cầu phong thủy màu nâu đất: Người mệnh Thổ sử dụng màu này nên đặt quả cầu ở hướng Bắc trên bàn làm việc hoặc trong nhà.
*Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.