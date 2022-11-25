Ý nghĩa và cách dùng tượng gà trống: Linh vật hóa giải họa tiểu nhân, đào hoa sát, tăng tài khí và vượng đường công danh 

Ở các nước Nho giáo như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, con gà tượng trưng cho 5 đức tính tốt của người nam giới: Văn - Vũ - Dũng - Nhân - Tín. Trong đó:

Gà trống là loài vật có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân từ xưa đến nay. Những chú gà trống được coi như là một linh vật vì tiếng gáy mỗi sáng sớm của con gà trống được xem là báo hiệu cho những điều tốt đẹp, ngăn cản được những nguồn năng lượng xấu xung quanh.

Trong phong thủy , gà trống thường được dùng làm biểu tượng cho sự giải trừ các thế sát của ngôi nhà hoặc giải trừ đào hoa sát. Không chỉ vậy những chú gà trống còn có thể giúp chủ nhân tránh bị những kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng, mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho chủ nhân.

Theo tín ngưỡng dân gian, hình tượng con gà được xem như cầu nối giữa con người với thế giới thần linh. Con gà gần gũi với đời sống người nông dân, là biểu tượng cho sự no đủ, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Người Trung Quốc tin rằng, gà trống sẽ ngăn cản được năng lượng xấu và những xung đột. Có thể bài trí gà trống trong phòng ăn để bảo vệ gia đình khỏi năng lượng không tốt từ ống thoát khí. Các ống thoát khí mang hình ảnh của con rắn nên được coi là điềm xấu.

Người ta cũng cho rằng, nếu đặt gà trống trước cửa nhà có thể ngăn chặn được đào hoa sát (sự không chung thủy của người bạn đời).

3. Cách sử dụng tượng gà trống phong thủy

Tam Hợp: Đó là Tị, Dậu, Sửu. Gia chủ thuộc tuổi Tam hợp với tuổi Dậu bài trí tượng gà trong nhà sẽ gặp may mắn về đường tài lộc, làm ăn kinh doanh, sức khỏe, mang lại thịnh vượng cho chủ nhân.

3.1. Hóa giải sát khí trong thiết kế nhà

Trong thiết kế nhà ngày nay có rất nhiều đường dẫn điện, dây cáp, đường ống thoát nước,..ở cả bên trong và bên ngoài. Theo phong thủy, hình dạng của chúng trông giống như một con rết, gây nên những sát khí bao phủ ngôi nhà, mang lại những điềm xấu cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Để hóa giải hiện tượng này, gia chủ chỉ cần đặt một bức tượng gà trống tại nơi mà nó phải đối mặt với hình con rết và đảm bảo rằng mỏ của con gà trống phải quay ra hình con rết. Điều này có hàm ý "gà mổ rết", làm lệch năng lượng âm, bổ sung những nguồn năng lượng tốt cho ngôi nhà, giúp mọi thành viên luôn may mắn và bình an.

3.2. Hóa giải đào hoa sát

Gà trống đóng vai trò quan trọng trong một đàn khi luôn bao dung chở che cho gia đình. Đây cũng là biểu tượng cho sự chung thủy, trách nhiệm. Ngoài ra, gà trống oai phong luôn đánh dấu lãnh thổ, không cho người lạ phá hoại mối đoàn kết của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, tượng gà trống phong thủy có khả năng giải trừ “đào hoa sát”. Vì vậy, việc đặt tượng gà phong thủy trong phòng khách nhìn ra trước cửa nhà có thể giúp vợ/chồng chung thủy hơn và giữ được hạnh phúc cho gia đình. Nếu vợ/chồng đã có tình cảm với người khác ở bên ngoài, bạn hãy đặt một cặp gà trống phong thủy bên trong tủ quần áo của vợ/chồng mình, mỗi góc tủ một con.

4. Một số lưu ý khi bày tượng gà trống theo phong thủy

- Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi dậu nằm trong tứ xung "Tí, Dậu, Mão, Ngọ " vì thế Tuổi Dậu khắc/kỵ tuổi Tý (con Chuột) , tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Ngọ (con Ngựa). Do vậy, gia chủ thuộc những tuổi này không nên bài trí tượng Gà trong nhà.

- Tranh/tượng gà trống chỉ nên có một con cũng không nên treo/sử dụng cùng lúc hai bức tranh gà trống, vì gà trống rất ham đấu chọi nếu nhiều con sẽ dẫn đến sự đấu đá nhau, không tốt cho gia chủ.

- Không nên treo tranh/đặt tượng gà trống ở hướng đông ngôi nhà, vì hướng chính đông là hướng tương xung với gà (phương vị của gà là chính tây).

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.