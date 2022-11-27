Những công dụng kỳ diệu của vòng tay gỗ Huyết Long mà ít người biết đến 

Loại cây này thuộc họ Măng Tây, thuộc nhóm IV trong bảng phân loại các nhóm gỗ Việt Nam.

Gỗ cây Huyết Long có khả năng phát ra ánh sáng đỏ rực như máu với rất nhiều ý nghĩa lý kỳ và vô cùng quý hiếm. Cây gỗ huyết long hay còn có nhiều tên khác như gỗ máu rồng, cây gỗ phát quang, cây thấu quang, gỗ đế vương, gỗ hoàng đế… Tên gọi quốc tế là Dracaena cinnabari

Ở Ấn Độ người ta rất coi trọng về những giá trị tâm linh của gỗ Huyết Rồng nên được sử dụng nhiều trong các vật phẩm tôn giáo, họ tin rằng có thể soi sáng trí tuệ cho chủ nhân.

Gỗ Huyết Long có tồn tại năng lượng thần bí, mùa thu dần dần chết đi, đến mùa đông thì đứng sừng sững giữa trời đất, mùa xuân đến lại tái sinh, chính là thể hiện sự thần bí của gỗ Huyết Long.

Ảnh minh họa: Internet

Ở Trung Quốc thì như một thần dược, vị thuốc quý có thể chữa bệnh tiểu đường hay xương khớp.

Ở Thái Lan gỗ Huyết Long được dùng làm tượng Phật hay dây chuyền đeo cổ để đem lại bình an, may mắn

Ở Malaysia được sử dụng làm ngai vàng hoặc cán kiếm của quý tộc.

3. Tác dụng của vòng tay Huyết Long trong tâm linh

Là một loại gỗ trăm năm tuổi nên vòng Huyết Long được dùng như một bảo vật dùng để xua đuổi tà ma, xua đuổi quỷ quái, giúp mang theo nhiều vận khí cho người sở hữu. Và vòng gỗ Huyết Rồng còn mang lại được phúc khí, tài lộc, sự may mắn cho những gia chủ, đặc biệt là những doanh nhân, những lái buôn đang cầm trong tay những vụ làm ăn lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vì có có đặc tính là thấu quang nên người nhìn sẽ có cảm giác bất ngờ, thích thú, bị thu hút khi tưởng chừng như chính thân gỗ đang phát sáng.

Người xưa cho rằng ánh sáng của nó sẽ giúp cho con người tránh được những nguy hiểm đang rình rập.

Nó hóa giải làm tiêu tan đi những năng lượng xấu khi di chuyển trên đường hoặc đi tới những nơi xa lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra sức sinh trưởng cũng như tuổi thọ trung bình của nó cho con người niêm tin về sự sinh sôi thịnh vượng và thành công.

Hơn nữa, vòng gỗ Huyết Long có thể giúp người đeo phát triển trí tuệ, tập trung suy nghĩ, tăng trí nhớ và có thể gia tăng sức sống cũng như hoạt động của các tế bào não.

Đeo vòng tay Huyết Long giúp xua đuổi tài vận, tăng cường vận khí cho người đeo, làm cho người đeo hạnh phúc và an nhiên. Khi đến những nơi có âm khí nặng thì việc đeo vòng phong thủy Huyết Long giúp tránh được những tác động xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.