Bật mí 5 cách diệt mối cho đồ gỗ đơn giản, hiệu quả, diệt trừ tận gốc trong thời gian ngắn

Nhà đẹp 30/11/2022 07:34

5 phương pháp diệt mối này sẽ giảm bớt phần nào thời gian, an toàn cho sức khỏe gia đình và đảm bảo rằng sẽ cực kỳ thành công, thử ngay nhé!

Diệt mối mọt bằng giấm và chanh

Kết hợp giấm với chanh, bạn sẽ có một dung dịch diệt mối hiệu quả.

Hãy pha một bát giấm trắng với nước ép của 4 quả chanh. Đổ hỗn hợp này vào bình xịt. Xịt nước giấm chanh vào tổ mối hoặc những vị trí mà mối hay xuất hiện. Axit trong giấm và chanh sẽ làm mối chết dần chết mòn. Lặp lại việc này thường xuyên để phát huy hiệu quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tinh dầu cam

Tinh dầu cam được chiết xuất từ vỏ cam, có chứa hợp chất Dlimonene, hoạt động như một chất diệt côn trùng cực kỳ hiệu quả, giúp chống lại ruồi, muỗi, kiến, dế và ve. Hàm lượng acid citri có trong hợp chất D-limonene sẽ giải thể lớp ngoài xương sống của loài mối, khiến chúng chết đi vì mất protein và mất nước.

Không chỉ vậy, tinh dầu cam không có tính độc nên bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng ngay cả khi trong nhà có trẻ em và vật nuôi.

Đầu tiên, hãy xác định các vị trí mà mối, mọt trú ngụ, sau đó khoan lỗ và bơm tinh dầu cam vào bên trong. Hãy bơm vào vị trí đó liên tục trong vòng 2-3 ngày để chấm dứt hoàn toàn sự hoạt động của mối. Bạn cũng nên sử dụng tinh dầu cam vài lần trong mỗi tháng để ngăn ngừa chúng phá đồ gỗ khác.

Diệt mối bằng dầu hỏa, dầu nhớt, xăng

Mùi hương của dầu hỏa và dầu nhớt sẽ làm cho lũ mối cứng đầu sẽ phải tránh xa.

Cách thực hiện như sau: Dùng miếng vải khô hoặc cọ để thấm dầu hỏa (dầu nhớt hoặc xăng), rồi bôi nó lên các vật dụng bằng gỗ bị mọt, đem ra ánh sáng mặt trời phơi khoảng từ 2-3 tiếng. Sau đó bôi thêm một lớp dầu, tiếp tục phơi vài tiếng nữa. Cuối cùng dùng khăn giặt với xà bông lau sạch một lần cuối, mối mọt sẽ bị giết.

Phương pháp phơi nắng

Mối mọt chỉ sống trong bóng tối và ánh nắng mặt trời chính là kẻ thù của chúng. Vì vậy, nếu có đủ không gian, bạn có thể đem các vật dụng bằng gỗ trong nhà ra phơi nắng khoảng 2-3 ngày. Như vậy, mối mọt sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng.

Nên phơi đồ vào những thời điểm có tia cực tím mạnh nhất (10-16h) để đạt hiệu quả tốt.

Bật mí 5 cách diệt mối cho đồ gỗ đơn giản, hiệu quả, diệt trừ tận gốc trong thời gian ngắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Diệt mối bằng muối

Diệt mối mọt bằng muối là một trong những phương pháp diệt mối dân gian nhưng mang lại hiệu quả cao bởi vì mối rất sợ muối. Bạn có thể rãi muối ở đường đi của mối hoặc rắc vào ổ mối, lũ mối chẳng dám bén mảng vào nhà nữa, đặc biệt phương pháp này rất an toàn cho sức khỏe, không gây ngộ độc.

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