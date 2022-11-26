Điểm danh 3 loại cây cảnh hái ra tiền, nghe tên thôi chỉ muốn rước về nhà ngay lập tức!

Cây kim tiền là cây gì? Cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài có tên khoa học là Zamioculcas zamiifolia có nguồn gốc từ Trung Phi, nơi khí hậu khắc nghiệt nhất.

Hình ảnh cây kim tiền với những chiếc lá hình oval, thân cây tươi tốt không ngừng vươn lên giữa những khắc nghiệt của thời tiết nên là sự mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Vì thế mà cây kim tiền còn được sử dụng làm quà tặng vào dịp khai trương hay thăm bệnh.

Cái tên của cây là kim tiền khiến người ta liên tưởng đến tiền tài và phú quý. Cả hai từ kim tiền đều chỉ về tiền bạc nên trồng cây trong nhà sẽ đem lại tài lộc cho người chủ. Vì thế mà cây kim tiền phong thủy mang lại sự thăng tiến về tiền bạc, tài lộc.

Cây tươi tốt quanh năm nên cây trồng cây kim tiền mang lại tài lộc, sức xanh và nét tự nhiên cho không gian. Cành lá xum xuê, xanh mướt ý nghĩa cho sức sống và sinh sôi nảy nở của con người.

Cây cành vàng lá ngọc

Có khá nhiều cây cảnh có chữ “vàng” trong tên gọi, nhưng không nhiều cây cảnh có thể kết hợp giữa vẻ đẹp và sự giàu sang như cây “cành vàng, lá ngọc”.

Những chiếc lá nhỏ của nó để lộ ra màu xanh ngọc như những chiếc vòng tay ngọc bích, nhìn đặc biệt đẹp. Về phong thủy, cành lá tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Khi cây ra hoa điều này thể hiện sự giàu sang no ấm.

Cây lá ngọc cành vàng còn được xem là biểu tượng của may mắn, trường tồn,sức sống mãnh liệt và tuổi trẻ vĩnh hằng, bởi lá luôn xanh mướt quanh năm tràn trề sức sống dưới điều kiện sống khắc nghiệt

Cây thuộc loại thân lá mọng nước nên tưới hạn chế, để đất khô hoàn toàn giữa những lần tưới nước.

Cây chịu hạn tốt nên thậm chí một số nhà vườn tưới nước cho cây lá ngọc cành vàng chỉ khi những chiếc lá của chúng bắt đầu nhăn và mất màu bóng, mùa đông tưới nước rất ít. Cây cảnh này bị chết thì lý do phổ biến là do tưới quá nhiều nước.

Cây cảnh này cũng phát triển rất nhanh, vì vậy bạn hãy dùng một chậu lớn để đảm bảo nó đủ không gian sống.

Ảnh minh họa: Internet

Cây chuỗi tiền

Cây cảnh chuỗi tiền là một loại cây mọng nước tương đối phổ biến, nhưng nó không giống với hầu hết các loài xương rồng. Lá của cây gắn với nhau thành chuỗi, trông giống như dây đồng tiền. Lá dày và dễ mọc thành từng nhóm, trông độc đáo.

Như tên gọi của nó, cây chuỗi tiền cũng có ý nghĩa phong thủy về tiền bạc, cầu tài lộc cho gia chủ. Để chăm sóc cây cảnh này, chúng ta có thể đặt nó ở ngoài trời để bảo dưỡng. Chỉ cần có đủ ánh sáng và chênh lệch nhiệt độ thích hợp là lá của cây chuỗi tiền căng mọng và trông rất dễ thương, Khi đó mép lá của nó có màu đỏ và mang ý nghĩa tốt lành.

Cây cảnh này ưa nơi thoáng mát, thông gió, chú ý không tưới quá nhiều. Bạn hãy đợi chậu đất khô hãy tưới. Sau đó, bạn có thể thêm một số phân bón hợp chất một cách thích hợp vào mùa thu. Như vậy, cây cảnh sẽ phát triển ngày càng tốt hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.