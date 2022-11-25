Muốn sen đá tốt tươi thì trong quá trình trồng tuyệt đối không quên 4 điều

Nhà đẹp 25/11/2022 07:54

Bạn cần phải lưu ý nhớ thật kỹ 4 điều này nếu là tín đồ của các chậu sen đá nhỏ xinh. Đừng tưởng rằng sen đá dễ trồng, sai một lỗi thôi có thể khiến cây có thể chết ngay.

Không để cây gặp mưa

Sen đá thích sống trong môi trường khô hạn, không thích nước. Chúng có khả năng tự tích nước trong lá đề phòng lúc hạn hán. Trong quá trình trồng, bạn chỉ cần tưới đủ nước cho cây là được. Tưới quá nhiều sẽ khiến cây bị ngập úng, thối rễ.

Lượng nước tưới cho sen đá cần điều chỉnh tùy vào nơi trồng. Ví dụ, nếu trồng cây ở ban công có nhiều nắng thì lượng nước cần nhiều hơn so với cây trồng trong nhà kính hoặc trong phòng điều hòa. Đối với sen đá trồng ngoài trời nhưng ở nơi không có nhiều nắng thì cũng không cần tưới nhiều nước. Khi tưới nước, chỉ nên tưới vào xung quanh đất.

Lưu ý, không để nước đọng trên lá cây vì có thể tạo điều kiện cho các loại nấm hại lá phát triển.

Khi trồng ngoài trời, cây dễ gặp mưa và gây ra hiện tượng rụng lá, úng rễ. Vì vậy, tốt nhất nên để cây sen đá ở nơi có đủ nắng, tránh được mưa. Nếu muốn trồng ngoài trời, bạn cũng có thể tìm hiểu một vài giống sen đá có khả năng chịu được úng.

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Ảnh minh họa: Internet

Chọn chậu trồng

Khi trồng sen đá, nên trồng trong loại chậu có lỗ thoát nước tốt bởi vì cây quen sống trong môi trường ít nước nên không chịu được ngập úng. Bởi vậy, nếu không chọn loại chậu thoát nước tốt, rễ cây sẽ bị úng thối. Tốt nhất thì nên sử dụng chậu sứ để trồng sen đá.

Muốn sen đá tốt tươi thì trong quá trình trồng tuyệt đối không quên 4 điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đến ánh sáng

Sen đá là loại cây ưa sáng, trung bình một ngày bạn cần để sen đá ở ngoài ánh sáng khoảng 6 đến 8 giờ để duy trì được màu sắc tự nhiên của cây. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên để sen đá dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa quá lâu nhé. Trong trường hợp bạn đặt chậu cây trong phòng thì ít nhất 2 ngày bạn nên mang cây ra ngoài phơi nắng 1 lần để lá không bị héo úa và rụng.

Quan tâm đến đất trồng

 

Nên chọn loại đất trồng thông thoáng, khả năng thoát nước tốt vì sen đá không chịu được trong môi trường đất ẩm ướt quá lâu. Có thể trộn hỗn hợp đất pha cát với tro và phân bò hoặc tro trấu trộn với phân bò theo tỉ lệ 1:1.

Đơn giản hơn nữa, người trồng chỉ cần trộn cát, sỏi, đất cát pha với thêm chút phân nữa là được.

Dù dùng hỗn hợp đất trồng nào đi chăng nữa, miễn phải thoát nước tốt, không để cây bị ngập úng là được.

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