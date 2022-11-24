Hướng dẫn 5 cách đuổi muỗi hiệu quả an toàn ai cũng nên biết trong mùa sốt xuất huyết

Nhà đẹp 24/11/2022 08:24

Thời điểm sốt xuất huyết bùng phát mạng, để có thể phòng tránh được muỗi xâm nhập gây hại cho cả nhà bạn có thể kham khảo 5 mẹo đuổi muỗi cực kỳ an toàn này.

Dùng chanh

Cắt đôi quả chanh, rồi nhỏ vào mỗi nửa quả một giọt tinh dầu sả, hương thảo hoặc hạt mùi. Cho miếng chanh này vào đĩa và để ở những chỗ muỗi thường xuất hiện. Cách này không chỉ đuổi được muỗi mà còn làm ruồi dấm, dĩn phải sợ.

Nếu không có tinh dầu, bạn cũng có thể cắm vài nụ đinh hương khô lên miếng chanh. Cách này cũng đuổi muỗi rất hiệu quả. Sau khi để qua đêm, miếng chanh và đinh hương khô lại, hết mùi, bạn có thể dùng chúng để đun lấy nước lau nhà.

Sử dụng vỏ cam, quýt khô

Khi ăn cam, quýt bạn chớ bỏ vỏ đi vì tinh dầu trong vỏ 3 loại quả này có công dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Tinh dầu thơm trong vỏ cam, quýt rất hấp dẫn với con người, nhưng lại là thứ mà muỗi phải tránh xa. Để xua muỗi, chỉ cần dùng vài mẩu vỏ cam, quýt đã phơi khô đốt cháy trên lửa.

Tuy cách này chỉ tác dụng trong thời gian ngắn, chừng một buổi, nhưng nó cũng giúp không gian nhà bạn có mùi thơm dễ chịu hơn.

Giấm táo với tinh dầu tự nhiên

Giấm táo là một cơ sở hiệu quả và không nhờn, có thể được sử dụng để tăng khả năng chống thấm của một số loại tinh dầu nhất định. Giấm táo thúc đẩy hoạt động chống thấm của các loại tinh dầu bằng cách tạo ra độ pH hơi axit trên bề mặt da của bạn và không gây nhờn, có thể khiến muỗi tránh xa bạn.

Cách làm là trộn giấm táo và nước theo tỷ lệ bằng nhau. Thêm một vài giọt tinh dầu bạn đã chọn và trộn đều. Lưu trữ dung dịch này trong một chai với có nắp dạng xịt.

Trồng cây có công dụng đuổi muỗi

Thay vì xịt thuốc, đốt hương đuổi muỗi, hãy trồng hoặc đặt những loại cây như cây sả, húng quế, bạc hà,... trong nhà, sân vườn. Chúng vừa thân thiện với môi trường, không gây độc hại cho sức khỏe lại giúp phòng chống và xua đuổi muỗi hiệu quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Dầu cây trà và dầu dừa

Dầu cây trà được sử dụng rộng rãi vì tính chất dược liệu của nó. Đặc tính khử trùng và chống viêm mạnh mẽ của nó được cho là ngăn ngừa và chữa lành vết muỗi đốt nhanh chóng. Mùi thơm mạnh mẽ của dầu cây trà là một yếu tố khác xua đuổi muỗi. Tuy nhiên, nó khá mạnh và do đó nên được sử dụng kết hợp tốt với dầu dừa.

Cách làm: Trộn dầu cây trà với dầu dừa. Áp dụng trực tiếp vào các khu vực tiếp xúc của da của bạn.

Hướng dẫn 5 cách đuổi muỗi hiệu quả an toàn ai cũng nên biết trong mùa sốt xuất huyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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