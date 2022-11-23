5 vị trí chuyên gia khuyên rằng tuyệt đối không được treo gương: tài lộc hư hao, tài chính sa sút, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, dễ dính thị phi

Nhà đẹp 23/11/2022 08:59

Trong phong thủy, vị trí đặt gương cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ, tốt nhất nên tránh 5 vị trí được chuyên gia phong thủy đưa ra!

Đặt gương đối diện cửa chính

Trong phong thủy, đặt gương đối diện của chính được coi là một đại kỵ. Nguyên nhân là do gương có tính chất phản chiếu ngược lại khiến cho những dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, nếu đặt gương ở vị trị này sẽ khiến hao tiền tốn của.

Không những thế, gương đặt đối diện của chính còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình cũng trở nên căng thẳng, khó hòa thuận.

5 vị trí chuyên gia khuyên rằng tuyệt đối không được treo gương: tài lộc hư hao, tài chính sa sút, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, dễ dính thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương đối diện giường ngủ

Gương và một số đồ vật trang trí phòng ngủ bằng thuỷ tinh đều mang tính hàn, vì vậy không nên đặt gương ở vị trí gần giường ngủ.

Bên cạnh đó, gương có thể phản chiếu nhân cách của con người. Nếu đặt gương đối diện và soi chiếu thẳng vào giường ngủ dễ khiến mọi người cảm thấy bất an, ban đêm tỉnh dạy có thể bị giật mình, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Đặt trong nhà bếp

 

Những chiếc gương soi dạng nhỏ treo tường hoặc gắn trên những chiếc tủ kính đựng chén bát bài trí trong bếp là sai phạm nghiêm trọng trong phong thủy mà các bà nội trợ không hề biết. Bếp là khu vực cường hỏa, luôn có nhiệt độ nóng bức. Nếu có gương ở khu vực này càng khiến sức nóng và ngọn lửa trong nhà bếp lan tòa bùng phát mạnh mẽ. Điều này khiến chủ nhân và ngôi nhà luôn trong trạng thái căng thẳng, dễ gặp chuyện thị phi. Gương càng lớn thì tai tiếng càng nhiều, đồng thời còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm.

Đặt gương đối diện cửa nhà vệ sinh

Một trong những vị trí kiêng kỵ đặt gương là đối diện những khu vực riêng tư. Vì vậy, bạn nên tránh đặt gương đối diện với cửa nhà vệ sinh.

Không chỉ vậy, khu vực nhà vệ sinh cũng có nhiều nguồn năng lượng không tốt. Đặt gương đối diện cửa nhà vệ sinh có thể khiến những nguồn năng lượng này phát tán ra bên ngoài.

5 vị trí chuyên gia khuyên rằng tuyệt đối không được treo gương: tài lộc hư hao, tài chính sa sút, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, dễ dính thị phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trên trần nhà

 

Những lối kiến trúc hiện đại thường bố trí rất nhiều gương trên trần nhà. Điều này tạo cảm giác sang trọng và lộng lẫy cho không gian sống. Nhưng đây lại là một sai lầm trong kiến trúc phong thủy nhà ở vì gương nằm trên đầu sẽ khiến người ngồi bên dưới có cảm giác bị đè nén, không “ngóc” lên nổi. Đó còn được cho là lí do khiến bạn thường cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi và ngủ không ngon giấc. Hơn nữa, theo phong thủy, có vật nặng trên đầu sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp của bạn bị kìm hãm, không phát triển tốt được.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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