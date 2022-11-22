Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa?

Nhà đẹp 22/11/2022 09:34

Cây cối không chỉ làm sạch không khí, làm đẹp cảnh quan mà còn mời gọi may mắn tới ngôi nhà của bạn. Trồng các loại cây có ý nghĩa tốt lành đã là quý nhưng trồng cây đúng hướng còn quý hơn.

Phía Bắc: Trồng cây vạn niên thanh

Mang hành Thuỷ: Hợp với những cây được trồng bằng nước nên đựng trong bình có màu xanh, bằng kính trong suốt. Ví dụ như cây vạn niên thanh, trúc khai vận....

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phía Nam: Trồng Lan hồ điệp

Mang hành Hoả: Hợp với những cây đơm hoa kết trái, nên trồng trong bồn hoặc chậu có màu đỏ. Ví dụ: Lan hồ điệp, hoa phong tiên hoặc cây lựu…

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đông và Đông Nam: Trồng trúc nhật

Mang hành Mộc: Hợp với những cây hoa xanh xuê và phải chọn loại cây trồng xuống đất, mang ý nghĩa "phát". Ví dụ: cây bảo thạch, trúc nhật.. những loại cây cảnh này sẽ giúp quý gia chủ gia tăng vượng khí, đem lại tài lộc, hóa giải thị phi, đem đến cát lành, may mắn.

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tây và Tây Bắc: Trồng cây phát tài

Vị trí này mang hành Kim: Hợp với những loại cây hoa có màu vàng. Trong đó, thích hợp nhất là cây phát tài, cây sơn trúc, cây cam...

Hướng Tây Bắc trong nhà là hướng giúp thu hút tài lộc, có nhiều vận may và cơ hội về tài chính.

Chính vì vậy quý gia chủ nên hết sức lưu tâm đến hướng này, để phong thủy nhà được tốt, đặc biệt là hướng Tây Bắc có thể phát huy tối đa trường năng lượng vượng khí quý bạn hãy làm phong thủy nhà thật tốt, chuẩn khoa học.

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tây Nam và Đông Bắc: Trồng cây lưỡi hổ

Mang hành Thổ: Hợp với những cây chịu được ánh mặt trời, thích hợp trồng trong chậu bằng đá. Ví dụ như: cây lưỡi hổ, cây phú quý, cây trầu bà đế vương đỏ, cây cau vàng,...

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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