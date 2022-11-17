Rau má lá sen - Loài cây tăng tài xinh đẹp lại dễ trồng, ai cũng nên sở hữu ngay

Nếu khi xưa người ta chỉ xem loài cây này là một cây cỏ dại thì sau khi hiểu được những ý nghĩa phong thủy đặc biệt của nó, rau má Thái trở thành loài cây được săn đón nhiều nhất tại các làng quê Việt Nam.

Rau má lá sen hay còn được biết đến với những cái tên khác như cỏ đồng tiền, rau má dù, rau má Thái, sen dù lùn… là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng rộng rãi hiện nay.

Rau má lá sen là loài cây thân thảo, rất mềm nên rất dễ bị tổn thương. Lá của cây có hình tròn như lá sen nhưng nhỏ hơn rất nhiều, đường kính trung bình của lá cây là khoảng từ 2-3cm. Lá màu xanh mướt mắt, phiến lá nhẵn và không có lông.

Vậy rốt cuộc loại cây này có ý nghĩa và tác dụng ra sao mà được yêu thích đến vậy? Hãy cùng theo dõi trong nội dung bài viết dưới đây.

Mỗi thân cây thường chỉ có một chiếc lá duy nhất, lá mọc trực tiếp từ thân. Đây cũng là nét đặc biệt nhất của cây này. Cây có màu trắng khi còn non và khi già có màu xanh thẫm.

Cái tên “cỏ đồng tiền” của loài cậy này được xuất phát từ Trung Hoa bởi hình dạng của lá trông khá giống hình tròn của đồng tiền xu. Bởi vậy, người ta tin rằng loài cây này tượng trưng cho tài lộc đủ đầy, tài nguyên phong phú.

Cỏ đồng tiền rất dễ sống và có sức sống bền bỉ dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Cây có thể sống trong cả môi trường đất, môi trường thủy sinh, thiếu sáng hay ngập nước.

Cây thường sống thành bụi và phát triển rất nhanh khi ở điều kiện ẩm ướt. Đây là loại cây có hoa, hoa cỏ đồng tiền có màu trắng hoặc phớt đỏ, mọc thành những tán nhỏ, có hình tròn và nằm sát mặt đất.

2. Tác dụng của cây rau má lá sen

- Cây rau má dù này tiết ra chất có thể xua đuổi muỗi, đặt gần khu vực sinh sống, làm việc rất hữu ích. Lá của cây này còn dùng làm thuốc lợi tiểu, trị bệnh đường tiết niệu.

- Cây được sử dụng nhiều để trang trí cho những nơi làm việc như văn phòng, bàn làm việc, bể cá…mang lại không gian đẹp đẽ và trong lành giúp tạo cảm giác mát mẻ, tự nhiên, xua tan oi bức cho căn phòng của bạn.

- Giảm lượng vi khuẩn xung quanh môi trường sống, khử độc tố bảo vệ con người.

- Giữ ẩm trong không khí nên rất tốt cho da con người bởi vì cây được tưới nước thường xuyên và tạo ra khí ôxi, hơi nước bốc lên nhờ quá trình quang hợp, từ đó tạo độ ẩm cho không khí bảo vệ da khỏi bị khô, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ và trẻ nhỏ.

- Nước sắc từ cỏ đồng tiền có tác dụng rất tốt dùng để hạ huyết áp. Đây là một loại thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt.

- Lá cỏ Đồng Tiền còn được sử dụng để điều trị những chỗ đau, hạ sốt. Trong bữa cơm hằng ngày cũng dùng để ăn sống rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra nó còn dùng trong điều trị các chứng phù; viêm thanh quản, tĩnh mạch, phế quản; các bệnh trĩ…

3. Ý nghĩa của cây rau má lá sen trong thực tiễn và phong thủy

- Ý nghĩa thực tiễn của cây rau má lá sen:

Cây sen dù lùn dù trông rất mềm yếu và nhỏ bé nhưng mang lại rất nhiều những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống của con người như:

+ Với sức sống bền bỉ của mình, cây tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất, không gục ngã trước những khó khăn trước mắt.

+ Là món quà tặng ý nghĩa cho người thân, bạn bè với lời chúc sức khỏe, thịnh vượng, thành đạt. Ngụ ý tình cảm hai bên mãi lâu bền, không bao giờ cách trở.

+ Nếu đặt cây trên bàn làm việc, cây giống như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ và luôn che chở bên cạnh gia chủ.

+ Màu xanh mát mắt của cây mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhàng. Nhờ đó sẽ át được sự giận dữ, nóng tính, giúp người trồng cây kiềm chế sự nóng giận làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong môi trường làm việc.

Không những thế, màu xanh của cây còn thúc đẩy cư xử hài hòa, nhã nhặn, phong thái làm việc điềm tĩnh. Sự nghiệp cũng nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió.

- Ý nghĩa trong phong thủy của cây rau má lá sen:

Ngoài những ý nghĩa thực tiễn bên trên, loài cây này cũng đem lại rất nhiều ý nghĩ phong thủy to lớn.

+ Giúp tăng tài tiến lộc:

Đúng như tên gọi “cỏ đồng tiền”, theo quan niệm dân gian, loại cây này được tin rằng sẽ mang tới vận may và tiền tài đến cho gia chủ.

Hơn nữa, cây sinh sản rất nhanh trong mọi điều kiện ngụ ý tiền bạc sinh sôi nảy nở mau chóng, gia đình khỏe mạnh, mọi sự đều an lành. Bên cạnh loài cây này, bạn có biết Cây phát tài cũng là loại cây giúp tài lộc tăng tiến mà bạn không thể bỏ qua.

+ Xua tan năng lượng tiêu cực, vận xui:

Cây không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn giúp xua tan đi những điều không may mắn, tiêu cực để chủ nhân cảm thấy thoải mái, đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, tăng khả năng sáng tạo, nhờ vậy sẽ làm việc hiệu quả, thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội thăng tiến...

Do đó, nó thường được trưng bày trong nhà, trên bàn làm việc, trong văn phòng…

+ Giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, tránh bị lừa lọc:

Với những người làm kinh doanh, bày một chậu cây nhỏ hoặc trồng quanh nhà sẽ gia tăng tài khí, cả thiện phong thủy của không gian sống, giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn về đường tiền bạc.

Đồng thời cũng giúp gia chủ tránh đưa ra quyết định sai lầm, phòng ngừa bị tiểu nhân hãm hại, đối thủ cạnh tranh lừa lọc…

+ Tốt cho gan, giúp da đẹp mắt sáng:

Đặc biệt, trong phong thủy, cỏ đồng tiền mang mệnh Mộc; còn trong cơ thể con người, gan cũng mang mệnh Mộc. Gan giúp thanh thải độc tố ra khỏi cơ thể để ta khỏe mạnh.

Cho nên, đặt một chậu cây cỏ đồng tiền bên cạnh sẽ giúp chúng ta giảm được những bệnh liên quan đến gan, nhờ vậy giúp cho mắt sáng, da đẹp, tinh thần sảng khoái, sinh lực tràn đầy…





4. Vị trí đặt cây rau má lá sen chuẩn phong thủy

Để cây rau má Thái có thể phát huy được hết ý nghĩa phong thủy của nó, bạn cũng nên chú ý đến cách bài trí cũng như vị trí đặt cây như thế nào cho thích hợp nhất.

Theo đó, mỗi mệnh lại phù hợp với một hướng đặt cây khác nhau như sau:

- Người mệnh Kim: Nên đặt cây ở hướng Tây Bắc, chính Tây (hướng thuộc hành Kim tương hợp) hoặc hướng Tây Nam (hướng thuộc hành Thổ tương sinh)

– Người mệnh Mộc: Nên đặt cây ở hướng chính Đông, Đông Nam (hướng thuộc hành Mộc tương hợp) hoặc hướng chính Bắc (hướng thuộc hành Thủy tương sinh)

– Người mệnh Thủy: Nên đặt cây ở hướng chính Bắc (hướng thuộc hành Thủy tương hợp) hoặc hướng chính Tây Bắc, chính Tây (hướng thuộc hành Kim tương sinh)

– Người mệnh Hỏa: Nên đặt cây ở hướng chính Nam (hướng thuộc hành Hỏa tương hợp) hoặc hướng Đông Nam, chính Đông (hướng thuộc hành Mộc tương sinh).

– Người mệnh Thổ: Nên đặt cây ở hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam (hướng thuộc hành Thổ tương hợp) hoặc hướng chính Nam (hướng thuộc hành Hỏa tương sinh).

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.