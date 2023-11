Trồng cây hoa quỳnh phong thủy: Vừa là vị thuốc quý, mỗi lần nở hoa là mang tới tài lộc cho gia chủ

- Làm thuốc chữa bệnh:

+ Trong Đông y:

Đây là loài hoa có tác dụng đặc trị các bệnh về hệ hô hấp và phổi. Ví dụ như dùng hoa quỳnh mới nở đem thái nhỏ và mang đi hấp cách thủy với mật ong hoặc có thể đem nấu với trứng gà để ăn chữa long đờm.

Nhiều người dùng hoa quỳnh ngâm rượu để chữa đau bụng và dùng để bôi các vết bầm tím. Được biết loại rượu này để càng lâu càng tốt, càng có khả năng chữa trị hiệu quả.



+ Trong y học hiện đại:

Hỗ trợ hệ tim mạch, giảm mỡ máu: Hoa có các hoạt chất giúp ổn định hệ tim mạch, kích thích chuyển hóa cholesterol xấu ở gan. Bên cạnh đó, cây giúp cải thiện huyết áp hay các rối loạn như thiếu máu tim, nhồi máu tim, đột quỵ…

Hỗ trợ rối loạn tiết niệu: Chiết xuất từ hoa của cây này giúp đánh tan sỏi thận, niệu quản...

Hỗ trợ tiêu hóa, chữa đầy hơi, giảm đau: Hoa giúp điều chế thuốc giảm đau do chuột rút, chấn thương, đau bụng quanh rốn, vùng thượng vị…

3. Hoa quỳnh và phong thủy

- Tượng trưng cho sự chung thủy: Trong tình yêu, cây hoa quỳnh phong thủy là loài hoa biểu tượng cho tình yêu trọn vẹn, duy nhất vì hoa chỉ nở một lần trong đêm, sáng mai sẽ tàn.

Sự chung thủy của cây hoa quỳnh còn được thể hiện khi chúng trồng bên cạnh cành giao - loài cây chỉ có cành. Mỗi bông hoa quỳnh rất to, nặng và cần nương tựa bên cành giao khẳng khiu này.

Hai loại cây trở thành biểu tượng của tình yêu đẹp khi chúng kết hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau giống như âm dương hòa hợp. Không những thế, khi hoa quỳnh tựa vào cành giao, cây dễ ra hoa hơn, hương thơm của hoa quỳnh cũng sẽ nồng nàn hơn.

- Biểu tượng cho lối sống nội tâm: Hoa được thụ phấn nhờ những côn trùng chuyên sống về đêm, thế nên thời điểm hoa nở hoa khi chúng ta đang chìm trong giấc ngủ. Vì thế, cây tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí và đại diện cho nếp sống âm thầm, lặng lẽ, nội tâm của người phụ nữ...

Bên cạnh đó, hình ảnh bông qua nở trong đêm còn thể hiện sự thanh khiết, dịu dàng và e ấp ngại ngùng, sự khiêm nhường, kín đáo.

- Thu hút vận may: Trồng cây quỳnh cho tới thời điểm chúng ra hoa không phải là việc dễ dàng và người ta quan niệm ai được nhìn thấy những cánh hoa nở trong đêm sẽ gặp may. Thế nên khi trồng chậu hoa quỳnh trong nhà là để săn đón may mắn, tài lộc.

Ngày xưa đây là loài hoa của vua chúa, mỗi khi biết hoa quỳnh sắp nở thì mọi người chờ đợi, mời bạn tới chơi chỉ mong chờ ngắm hoa nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

4. Cây hoa quỳnh phong thủy hợp mệnh gì, tuổi nào?

Quỳnh hương được nhiều người nhớ tới với màu trắng tinh khôi, thích hợp nhất với những người mệnh Kim. Cụ thể là những người có năm sinh sau đây:

Nhâm Thân (1932, 1992),

Ất Mùi (1955, 2015),

Giáp Tý (1984, 1924),

Quý Dậu (1933, 1993),

Nhâm Dần (1962, 2022),

Ất Sửu (1985, 1925),

Canh Thìn (1940, 2000),

Quý Mão (1963, 2023),

Tân Tỵ (1941, 2001),

Canh Tuất (1970, 2030),

Giáp Ngọ (1954, 2014),

Tân Hợi (1971, 2031)…

Tuy nhiên, ngày nay các giống nhật quỳnh có màu sắc rất phong phú nên hầu như ai cũng có thể sở hữu cây hoa quỳnh mà không cần nặng nề suy nghĩ chúng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình hay không.





5. Cây hoa quỳnh nên đặt ở đâu trong nhà?

- Trồng ở cửa sổ, ban công: Cây phù hợp ở nơi khô ráo, thoáng mát, có chút nắng nên có thể trồng cây ở nơi gần cửa sổ, ban công hay bên dưới những cây lớn để chúng che chở cho quỳnh.

- Trồng trong nhà: Không có thông tin nào cho rằng cây hoa quỳnh ảnh hưởng xấu đến phong thủy ngôi nhà nên hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà.

Trong khi đó chúng ta còn được tận hưởng vẻ đẹp thu hút, quyến rũ của loài hoa này. Mỗi khi nở, chúng có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu sẽ khiến không gian gia đình bạn thêm sang trọng, thư thái.

Với ý nghĩa về tình yêu ngọt ngào, chúng phần nào còn có tác dụng gắn kết tình cảm giữa những thành viên trong nhà.

Tuy cây không ưa nắng gắt nhưng nếu bạn muốn trồng trong nhà vẫn nên lưu ý, mỗi ngày bạn phải cho cây tiếp xúc với ánh sáng tầm 8 tiếng để cây sinh trưởng bình thường.



*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.