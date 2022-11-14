3 loại cây cảnh mời gọi tài lộc, đặt trong phòng ngủ lại là "tử thần", mau bỏ ngay nếu không muốn rước họa vào người

Nhà đẹp 14/11/2022 18:09

Một số loại cây cảnh đặt trong nhà có tác dụng lọc không khí, giúp ngủ ngon giấc hơn. Tuy nhiên, có 3 loại cây cảnh mặc dù theo phong thủy giúp mời gọi tài lộc nhưng lại không nên đặt trong phòng ngủ.

Vào ban đêm, cây xanh ngừng quang hợp nhưng vẫn diễn ra quá trình hô hấp, cây xanh sẽ hấp thụ khí oxy trong không khí để phân giải chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây.

Thêm nữa, vào ban đêm con người và cây xanh sẽ đồng thời hấp thu khí oxy và thải khí cacbonic. Nếu đóng cửa sổ khi ngủ thì không khí trong phòng không trao đổi với bên ngoài. Vậy nên khi chọn cây phong thủy, nhất là với 3 cây cảnh này bạn tuyệt đối không nên để trong phòng ngủ.

Cây phát tài

Cây phát tài còn có tên gọi khác là phát lộc, cây thần tài, phất dụ, thiết mộc lan. Nó có lá xòe rộng màu xanh, thường có chiều dài 1m, rộng 10cm nếu trồng bên ngoài. Cây tươi tốt, tràn đầy năng lượng, thân cây phát tài có nhiều đốt, bên trong rỗng.

Cây phát tài có sức sống mãnh liệt, dễ thích nghi ở các điều kiện môi trường khác nhau nên cây vẫn có thể sống trong môi trường ít ánh sáng trong phòng làm việc, trong nhà.

Vị trí thích hợp nhất để đặt cây phát tài là ở phòng khách vì nó đem lại tài lộc, may mắn. Vẻ bề ngoại đẹp mắt cũng khiến cây phát tài trở thành vật trang trí phòng khách phù hợp. Bàn làm việc cũng là vị trí tốt để đặt cây phát tài vì nó giúp công việc của gia chủ phát triển thuận lợi, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ.

Thế nhưng cây phát tài không tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều tinh thể canxi oxalat có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niêm mạc lưỡi, môi, màng nhầy trong họng hoặc kết mạc mắt. Cần khuyến cáo với trẻ nhỏ nguy hiểm sẽ xảy ra nếu con vô tình chạm, ngậm hoặc ăn lá cây, cuống vào miệng.

3 loại cây cảnh mời gọi tài lộc, đặt trong phòng ngủ lại là 'tử thần', mau bỏ ngay nếu không muốn rước họa vào người - Ảnh 1

Cây kim tiền

Cây kim tiền thể hiện sự phú quý giàu sang và tiền bạc nên nhiều người thích trồng trong nhà. Loại cây này được nhiều gia đình chọn trồng để trang trí nội thất, làm cây cảnh để bản.

Về phong thủy, cây kim tiền nên đặt tại phòng khách ở cung Đông Nam – quẻ tốn – mộc là cung tài lộc hay cung phía Đông – quẻ chấn – ngũ hành thuộc mộc.

Thế nhưng tuyệt đối không nên đặt kim tiền trong phòng ngủ vì nó cũng là loại cây chứa độc trong thân, lá… giống như cây phát tài.

3 loại cây cảnh mời gọi tài lộc, đặt trong phòng ngủ lại là 'tử thần', mau bỏ ngay nếu không muốn rước họa vào người - Ảnh 2

Cây xương rồng

Phong thủy quan niệm xương rồng mang ý nghĩa là nguồn sức mạnh có khả năng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài. Loài cây này có hình dáng vô cùng đặc biệt với phần thân phát triển hướng lên trên như hình dáng xương của con rồng.

Vì vậy mà cây xương rồng có tác dụng hóa hung cao. Tuy nhiên, xương rồng lại là đồng vật cấm kỵ bày trí trong nhà. Khi sử dụng cây xương rồng, bạn chỉ nên đặt chúng ở ngoài cửa như một vị thần canh gác và bảo vệ gia đình bạn khỏi những nguồn khí xấu không được xâm nhập vào nhà.

Vì xương rồng có nhiều gai nhọn mà theo phong thủy đây là hình ảnh tượng trưng cho nguồn khí xấu và ảnh hưởng tới những ai bày trí chúng trong nhà. Đồng thời, việc tập trung quá nhiều gai nhọn trên thân cây khiến nó luôn bị bao bọc bởi sát khí.

Nếu đặt xương rồng trong phòng ngủ thì theo các chuyên gia phong thủy những phần gai nhọn của loài cây này mang hàm ý đối đầu, ăn miếng trả miếng. Điều này khiến cho vợ chồng dễ gây tổn thương cho nhau (ở mức độ nhẹ), không bao dung, nhẫn nhịn và rất nhiều điều bất lợi khác liên quan đến cảm xúc.

3 loại cây cảnh mời gọi tài lộc, đặt trong phòng ngủ lại là 'tử thần', mau bỏ ngay nếu không muốn rước họa vào người - Ảnh 3

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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Từ khóa:   phong thủy cây phong thuỷ cây cảnh phòng ngủ

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