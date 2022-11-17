Khi bố trí giường ngủ tuyệt đối phải tránh 3 bức tường sau, khéo lại phạm đại kỵ phong thủy!

Nhà đẹp 17/11/2022 07:41

Theo phong thủy, vị trí đặt giường ngủ không nên tùy tiện. Đặc biệt cần tránh không kê giường ngủ ở 3 bức tường này.

Bức tường nơi có cửa sổ

Nhiều người thích kê giường bên cạnh bức tường có cửa sổ để có thể đón ánh sáng từ bên ngoài. Thế nhưng điều này là không nên vì trẻ nhỏ dễ trèo lên cửa sổ. Nếu cửa sổ không có thiết bị bảo vệ, lắp lưới cẩn thận thì trẻ nhỏ có thể chui qua các nan sắt dẫn đến rơi xuống bên dưới.

Cửa sổ là phần chuyển tiếp giữa không gian trong phòng và bên ngoài. Do đó, bụi bẩn, nước mưa dễ bị hắt vào khiến cho giường bị ướt, gây ẩm và mốc chăn, gối, ga giường.

Theo thời gian giường sẽ bị bám bụi bẩn, không còn giữ được sự sạch sẽ. Thêm nữa, nếu ngủ quá gần cửa sổ cũng khiến bạn khó tập trung để ngủ sâu mà bị tác động với âm thanh từ bên ngoài.

Theo phong thủy, vị trí kê giường này rất xấu vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi năng lượng phong thủy từ bên ngoài gồm mùi, âm thanh đi vào nhà. Bạn sẽ có giấc ngủ kém chất lượng hơn vào ban đêm, kết quả là năng lượng của cơ thể sẽ kém đi.

Khi bố trí giường ngủ tuyệt đối phải tránh 3 bức tường sau, khéo lại phạm đại kỵ phong thủy! - Ảnh 1

Tường đối diện cửa ra vào

Đây là điều cấm kỵ trong phong thủy bởi vị trí này khiến cho sát khí đi trực diện vào giường ngủ, ảnh hưởng không tốt đến người ngủ trên giường.

Cửa phòng luôn đóng vai trò kết nối năng lượng giữa các phòng với nhau. Chúng sẽ hút năng lượng lẫn nhau nên giường kê thẳng với cửa sẽ khiến năng lượng của bạn bị mất đi vào ban đêm.

Bên cạnh đó, thông qua cửa, người bên ngoài có thể nhìn thấy giường là không gian riêng tư trong nhà. Mà không phải gia chủ nào cũng thích người đi bên ngoài nhìn thấy các thứ trên giường hay giường ngủ.

Một điều nữa là khi ngủ mà có cửa ra vào ở đối diện chắc chắn khó lòng cảm thấy thoải mái.

Khi bố trí giường ngủ tuyệt đối phải tránh 3 bức tường sau, khéo lại phạm đại kỵ phong thủy! - Ảnh 2

Tường cạnh nhà tắm

Luồng khí trong phòng tắm lưu thông kém, dễ có các mùi hôi hay các chất bẩn tồn tại bên trong. Vì vậy, nếu đặt giường sát tường phòng tắm, có thể bạn sẽ ngửi thấy mùi không mấy dễ chịu, nhất là phòng tắm không được lau chùi, vệ sinh sạch sẽ.

Hơn nữa, phòng tắm có nhiều đường ống, vòi nước, khi sử dụng có thể gây nên tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Phong thủy quan niệm phòng tắm hay nhà vệ sinh là không gian không mấy sạch sẽ, nên đặt giường đối diện các không gian này hoặc quay đầu vào phòng tắm hay nhà vệ sinh cũng nên tránh để bạn có giấc ngủ được thoải mái, ngon giấc.

Khi bố trí giường ngủ tuyệt đối phải tránh 3 bức tường sau, khéo lại phạm đại kỵ phong thủy! - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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